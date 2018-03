Revista presei. Eminențele cenușii din umbra Guvernului

Afirmaţiile ambasadorului SUA la Bucureşti, Hans Klemm, referitoare la DNA, declaraţia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, în legătură cu procedura de evaluare a procurorilor de rang înalt, precum şi şedinţa Consiliului Reprezentanţilor Unionali al UDMR, dar şi cazul tânărului care conducea fără permis auto sunt printre principalele subiecte ale zilei de 4 martie.

Eminențele cenușii din umbra Guvernului. Palatul Victoria adăpostește, pe lângă miniștri și premier, o adevărată armată de funcționărime. Acest detașament de birocrați nu este lăsat de capul său, ci controlat la fel de strict precum miniștrii. Și nu direct de către prim-ministru, ci de către consilierii de stat sau onorifici. Aceștia au rolul nu doar de coordonare a principalilor titulari de portofolii ale Executivului, ci își exercită la vedere influența în deciziile majore, luate la nivel guvernamental, scrie Cotidianul.

Eurodeputaţii PSD, vot împotriva activării Articolului 7 în cazul Poloniei, cu toate că indicaţiile PES erau altele. Cum au votat toţi europarlamentarii români. Parlamentul European a votat rezoluţia care propune activarea articolului 7 al Tratatului UE pentru Polonia, majoritatea europarlamentarilor susţinând sancţionarea Varşoviei. Aproape toţi eurodeputaţii PSD au votat împotriva sancţionării Poloniei, deşi familia lor politică stabilise un vot „pentru“. Un vot „împotrivă“ au dat şi trei europarlamentari români din PPE, transmite Adevărul.

Ce nu spune președintele Comisiei Europene când o susține pe șefa DNA, Laura Kovesi. Jean- Claude Juncker este implicat într-un proces penal din Luxemburg unde judecătorii investighează un Stat Paralel și Binomul “din dotare”: pe mandatul lui Juncker, serviciul secret SREL a efectuat interceptări telefonice și spionaj ilegale, și a menținut o arhivă de dosare secrete (fișe) pentru opozanții politici, potrivit Evenimentului Zilei.

Tăriceanu laudă „curajul” lui Toader care a cerut revocarea şefei DNA. „Iohannis este exact ca un politruc din vremea comunistă”. Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a scris sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că pentru preşedintele Klaus Iohannis, DNA „este pe plus” atâta timp cât procentul condamnărilor îl depăşeşte pe cel al abuzurilor, în contextul unor precizări privind vizita lui Frans Timmermans la Bucureşti. „Ca preşedinte al Senatului, am avut un dialog consistent şi pozitiv cu Frans Timmermans. Am apreciat atitudinea constructivă şi determinarea exprimată pentru a acompania România pentru ridicarea MCV. Vreau să fac, însă, şi o serie de precizări şi să pun o serie de accente care consider că nu au avut suficientă vizibilitate după această întâlnire”, a scris Tăriceanu pe pagina de Facebook, conform Gândul.

Hans Klemm: Avem o încredere deplină în Direcţia Naţională Anticorupţie şi în conducerea sa. Ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Hans Klemm, a afirmat, sâmbătă, că în cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA şi România sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizând, totodată, că are “încredere deplină” în DNA şi în conducerea sa. “Facem multe lucruri în cadrul Parteneriatului nostru strategic, iar o zonă specifică în care desfăşurăm o activitate foarte bună este în domeniul autorităţilor pentru aplicarea legilor. Procurorii români şi americani şi agenţiile pentru aplicarea legilor în general s-au bucurat de o colaborare foarte, foarte bună”, a declarat Klemm, informează Hotnews.ro.

Organizaţia PSD Dolj susţine menţinerea lui Liviu Dragnea în funcţia de preşedinte al partidului. Cei 175 de delegaţi ai PSD Dolj vor susţine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, menţinerea în funcţia de preşedinte al formaţiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru funcţia de preşedinte executiv propun şi susţin candidatura lui Marian Neacşu, actual secretar general al Partidului Social Democrat. Decizia a fost luată, sâmbătă, în cadrul Conferinţei Extraordinare Judeţene a PSD Dolj, în care s-a votat şi o rezoluţie de susţinere a Liei Olguţa Vasilescu, preşedintele PSD Craiova, şi a lui Paul Stănescu, preşedintele PSD Olt, pentru funcţiile de vicepreşedinţi ai partidului, anunţă Jurnalul Naţional.

Putin cere Washingtonului dovezi privind implicarea rusă în alegeri. Preşedintele Rusiei cere ca SUA să trimită dovezi concrete care să confirme faptul că cetăţeni ruşi sunt implicaţi în campania pentru alegerile prezidenţiale din 2016. La Washington, procurorul special a acuzat 13 cetăţeni ruşi şi trei firme. ”Trebuie să văd în primul rând ce au făcut. Daţi-ne materiale, informaţii”, a declarat Putin într-un interviu difuzat de NBC, conform Rfi.ro.

Război al declarațiilor între Tudorel Toader și Augustin Lazăr. Război total între procurorul general, Augustin Lazăr, şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Lazăr a fost cel care a atacat primul, de la distanţă. Acesta spune că procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de procurori-şefi ar trebui să fie făcută de CSM, într-o transparenţă totală, iar ministrul justiţiei să dea doar un aviz consultativ, numirea efectivă fiind realizată de preşedintele României, scrie România Liberă.

Noi înregistrări cu fostul procuror DNA, Mircea Negulescu: Cum punea mâna Portocală pe documente pe ‘mână scurtă’. Ies la iveală noi înregistrări explozive cu fostul procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. România TV a prezentat înregistrări care dezvăluie cum Portocală cerea unui şef de la Fisc documente despre români, fără mandat. Noile înregistrări cu fostul procurorul Mircea Negulescu surprind o discuţie pe care Negulescu ar fi avut-o cu un şef al finanţelor din Prahova. Cum era pus în practică protocolul DNA cu Agenţia Naţională de cadastru, transmite Stiripesurse.ro.

UDMR se delimitează de lupta PSD-ALDE cu DNA: Instituţia e OK. Problemele României sunt în altă parte. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sâmbătă, la Târgu-Mureş, că intenţionat nu a vorbit despre DNA pentru că “instituţia e OK”. La finalul raportului politic al lui Kelemen Hunor, cu ocazia şedinţei Consiliului Reprezentanţilor Unionali, un jurnalist a remarcat că a făcut o radiografie complexă a situaţiei politice din România, dar nu a atins subiectul referitor la Ministerul Justiţiei şi DNA, liderul UDMR precizând că intenţionat nu a vorbit despre acest aspect, relatează Ziare.com.

Cine este șoferul urmărit cu focuri de armă în cartierul Rahova, sâmbătă dimineață. Șoferul urmărit cu focuri de armă în cartierul Rahova, după ce nu a oprit la semnalele polițiștilor și a încercat să calce un agent cu mașina, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Șoferul are 27 de ani și se numește Ștefan Nicolae. Bărbatul a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, iar oamenii legii au pornit pe urmele lui, informează Libertatea.

Distribuitorii de curent sunt obligaţi să extindă reţelele electrice, când le-o cere un primar. Costul îl suportă populaţia, prin factură. Un nou ordin ANRE impune distribuitorilor de energie o nouă obligaţie care, deşi se justifică prin interesul social sau strategic, poate lăsa loc la abuzuri, aşa cum a fost formulată. Iar nota de plată o plăteşte populaţia, potrivit Economica.net.

Exodul românilor confirmat: România pe locul doi în lume, după Siria, în ceea ce priveşte emigraţia. Milioane de români au plecat din ţară în ultimul deceniu. Estimările legate de numărul românilor care au plecat din ţară sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 până în 2017, cfiră care plasează România pe locul doi în lume, după Siria, în ceea ce priveşte emigraţia, conform ONU, a spus Luciana Lăzărescu, de la Centrul de cercetare şi documentare în domeniul integrării imigranţilor (CDCDI), în cadrul conferinţei finale a proiectului internaţional de cercetare „Move”, transmite Ziarul Financiar.

Tecău şi Rojer câştigă primul titlu al sezonului. Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer, campionii en-titre de la Dubai, reuşesc să-şi apere titlul! Cei doi îi înving pe Cerretani şi Paes cu scorul de 6-2, 7-6 (7-2)! Partida a durat o oră şi 28 de minute, informează Fanatik.ro.

Seară plină pentru românii din Belgia: victorie pentru Boloni, gol pentru Rotariu, “roller coaster” Răzvan Marin. Sâmbătă s-a disputat etapa cu numărul 29 din Belgia, una destul de bună pentru doi dintre cei trei fotbaliști români care activează acolo. Dorin Rotariu a reușit să înscrie pentru Mouscron în minutul 56 al meciului de pe teren propriu cu Lokeren. A egalat situația la 1, însă echipa sa a fost învinsă cu 2-1 după o reușită a lui Filipovici în minutul 71, relatează Gazeta Sporturilor.