Revista presei. Firea mai încearcă o dată cu Simona Halep

Simona Halep, decorată de Iohannis cu cea mai înaltă distincţie a statului român. Administraţia Prezidenţială a anunţat că preşedintele Klaus Iohannis îi va acorda Simonei Halep, după câştigarea turneului de la Wimbledon, cea mai înaltă distincţie a statului român. „Prin dăruirea, devotamentul şi profesionalismul său, demonstrate atât pe terenul de tenis, cât şi în afara sa, Simona Halep a promovat numele ţării noastre în întreaga lume. Simona Halep este un model pentru tânăra generaţie, iar implicarea sa în popularizarea tenisului în rândul copiilor reprezintă un uriaş câştig pentru sportul românesc“, mai menţionează sursa citată, relatează Adevărul.

Firea mai încearcă o dată cu Simona Halep. Detaliile evenimentului. Gabriela Firea a anunţat că Primăria Capitalei va organiza, miercuri, un eveniment pentru Simona Halep, care a scris istorie câştigând trofeul pe iarba de la Wimbledon. Primarul General al Capitalei a precizat însă că nu va participa la acest eveniment, potrivit Evenimentului Zilei.

ALDE îi retrage sprijinul lui Teodor Meleşcanu. Varujan Vosganian a anunţat că ALDE a decis ca în locul lui Teodor Meleşcanu să o propună la conducerea MAE pe Ramona Mănescu. Purtătorul de cuvânt al ALDE a afirmat că premierul Viorica Dăncilă va sesiza CCR dacă preşedintele Klaus Iohannis nu va răspunde în termen de zece zile propunerii făcute de ALDE pentru Ministerul Afacerilor Externe, notează Cotidianul.

Dăncilă despre prezidenţiabil: PSD doreşte să aibă candidat propriu. Voi vorbi cu Tăriceanu despre o susţinere în turul doi. Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, după şedinţa CEx, că PSD vrea un candidat propriu la prezidenţiale şi va discuta cu liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu despre o susţinere. În cazul în care liderul ALDE îşi menţine intenţia de a candida, Dăncilă vorbeşte despre o susţinere în turul doi, titrează Gândul.

Eugen Teodorovici anunţă o „taxă de solidaritate” pentru pensiile speciale mai mari de 10.000 de lei. „O variantă normală ar fi de a plafona la un nivel stabilit”, iar în cadrul şedinţei conducerii PSD s-a discutat de suma de 10.000 de lei, propunere care a fost „convenită de principiu”, a explicat Teodorovici. Pentru ce depăşeşte această valoare se are în vedere introducerea unei „taxe de solidaritate”, o „abordare corectă şi logică”, în opinia ministrului Finanţelor. Actul normativ care urmează să fie adoptat de Guvern în acest sens „va ajunge şi în Parlament care va decide forma finală”, a mai spus Teodorovici, notează Hotnews.ro.

Carmen Dan a demisionat din funcţia de ministru de Interne. “L-am informat pe premierul României că nu este necesar să supună la vot în CEx mandatul meu motiv pentru care i-am spus că pun mandatul pe masa domniei sale şi am fost oarecum interesată de motivele pentru care are loc această schimbare. Înţeleg că nu intră în discuţie un criteriu de neperformanţă. Este o decizie politică şi eu respect deciziile politice”, a anunţat Carmen Dan, titrează Jurnalul.ro.

Dăncilă, despre acuzaţiile că ar remania miniştri la cererea preşedintelui. ”Am luat această decizie pentru că aşa cred eu că acest Guvern va avea mai multă credibilitate, mai multă încredere”, a spus Dăncilă, precizând că PSD este în luptă cu preşedintele pentru alegerile prezidenţiale, notează România Liberă.

Judecătorii din Marea Britanie au decis predarea către România a miliardarului Puiu Popoviciu. Omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu, condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în mod definitiv, la 7 ani închisoare cu executare în dosarul “Ferma Băneasa”, a fugit din ţară înainte să poată fi încarcerat. Acesta a fost reţinut în august 2017 de London Motropolitan Police, însă a fost eliberat după plata unei cauţiuni de 200.000 de lire, potrivit Ştiripesurse.ro.

Ministrul Cuc: Nu mi-a cerut nimeni demisia. Dacă se va întâmpla, asta este. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat că nimeni nu i-a cerut demisia, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public, şi că aşteaptă deciziile Comitetului Executiv Naţional al PSD, la care însă nu poate participa din cauza accidentului suferit dimineaţa, informează Ziare.com.

Cum îşi protejează fraţii Dedeman afacerea de eventuale crize sectoriale. Fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl, care deţin Dedeman, au o avere estimată între 1,1 şi 1,2 miliarde de euro, conform Top 300 Capital, au investit în real estate, au devenit dezvoltator imobiliar şi au cumpărat acţiuni pe bursă de la un producător de materiale de construcţii şi companii din energie şi au lansat un fond de investiţii cu o valoare de 50 de milioane de euro dedicat antreprenorilor români, potrivit Economica.net.

S-a terminat petrecerea pentru studenţi: Guvernul vrea să limiteze numărul de călătorii gratuite cu trenul de care beneficiază studenţii. Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a anunţat că Guvernul va adopta un act normativ prin care va limita numărul de călătorii gratuite cu trenul pentru studenţi. De asemenea, limita de vârstă a studenţilor pentru a beneficia de gratuitate va fi de 26 de ani, publică Ziarul Financiar.

Rareş Bogdan, sfat pentru Dan Barna: Să introducă filmul „Dacii” sau „Mihai Viteazul”. „Ca să-i reuşească să ajungă măcar la 40% din populaţia României, să introducă măcar filmul ”Dacii” sau filmul ”Mihai Viteazul” sau măcar ”Septembrie în flăcări”. Consultanţii dânsului ar trebui să îl ia mai din scurt şi să-l înveţe, că Dan e un băiat inteligent şi învaţă repede. E ca un burete, deci să îi spună ”Dane, vezi că nu trebuie să te adresezi doar la 15-20%. De data asta, ai nevoie de mai mult ca să nu te faci de râs la prezidenţiale”, a declarat Rareş Bogdan, relatează QMagazine.ro.

Cristi Ganea e noul favorit al lui Gigi Becali! Are cele mai mari şanse să ajungă la FCSB. FCSB îl vrea pe Cristi Ganea, pentru a rezolva problema cu postul de fundaş stânga. Negocierile împotmolite cu Bradley De Nooijer şi cu Florin Ştefan l-au transformat pe Cristian Ganea în fundaşul stânga cu cele mai mari şanse să joace la FCSB. E jucătorul lui Bilbao, însă a bifat doar 48 de minute într-un an pentru basci, scrie Gsp.ro.

Patriarhia Română o premiază pe Simona Halep. “Cea mai înaltă distincţie!” Simona Halep a câştigat finala de la Wimbledon 2019 împotriva Serenei Williams, scor 6-2, 6-2, iar sportiva din România a luat cel de-al doilea titlu de Grand Slam din carieră. Astfel, Patriarhia Română a decis să o premieze pe Simona Halep şi îi acordă acesteia Ordinul “Crucea Patriarhală”, notează Fanatik.ro.