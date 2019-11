Revista presei. Gabriel Oprea, despre revenirea în PSD

Băsescu: La scorul ăsta, Iohannis e aproape unsul lui Dumnezeu / Scorul lui pune sub semnul întrebării capacitatea PSD de a face performanţă politică. Fostul preşedinte Traian Băsescu spune că, în urma votului de duminică, „Iohannis e aproape unsul lui Dumnezeu” şi că scorul obţinut de acesta la al doilea tur de scrutin este unul care “pune sub semnul întrebării capacitatea întregului PSD de a face performanţă politică“. Băsescu îi critică dur pe liderii PSD din teritoriu, pe care îi cataloghează drept laşi şi mediocri, care pun la cale o „răzbunare ieftină“ în loc să îşi asume înfrângerea, relatează Adevărul.

Gabriel Oprea, despre revenirea în PSD: Nu am venit la ciolan! Gabriel Oprea a declarat că a acceptat invitația de a reveni în PSD nu pentru „ciolan”, ci a venit „la greu”. Liderul UNPR a catalogat ca firească apartenența sa la PSD și a mai spus că nu face parte din „statul paralel”, noțiune în care nici nu crede, porivit Cotidianul.

Surse: Viorica Dăncilă, presată să renunțe la conducerea PSD! Întâlnire de taină. Potrivit unor surse din interiorul PSD, care au declarat în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei.ro, se pare că “Viorica Dăncilă a acceptat să se retragă de la conducerea partidului în anumite condiții”.

Mesajul unui deputat PSD pentru Viorica Dăncilă, după pierderea alegerilor prezidenţiale: Să-şi dea demisia. Trebuie să pornim reconstrucţia partidului. Deputatul PSD de Botoşani Răzvan Rotaru a cerut public demisia Vioricăi Dăncilă de la şefia partidului, după pierderea alegerilor prezidenţiale. Acesta a precizat că un asemenea de gest din partea lui Dăncilă ar fi corect şi ar permite demararea reconstruirii formaţiunii, notează Gândul.

Viorica Dăncilă demisionează de la șefia PSD (surse). Liderii PSD își împart funcțiile în biroul lui Marcel Ciolacu de la Parlament. Liderii PSD s-au reunit luni seară, într-o ședință informală, la Parlament pentru a discuta viitorul partidului. Întâlnirea are loc în contextul în care președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a avut o discuție cu Viorica Dăncilă și a convins-o pe aceasta să-și depună demisia din fruntea partidului, potrivit surselor HotNews.ro.

Teodorovici: PSD are obiective mult prea importante în viitor pentru a-şi permite ezitări şi lamentări. Partidul Social Democrat are obiective mult prea importante în viitor pentru a-şi permite ezitări şi lamentări şi are toate condiţiile de a câştiga alegerile locale şi parlamentare de anul viitor, a afirmat luni preşedintele executiv al formaţiunii, Eugen Teodorovici, precizează Jurnalul.ro.

Ponta va colabora cu PSD, dacă social-democrații impun reforme. Pro România este dispus să colaboreze cu PSD dacă social-democrații îndeplinesc anumite condiții legate de reforma internă, a transmis luni formațiunea condusă de fostul premier Victor Ponta, scrie România Liberă.

Mihai Tudose, despre zbaterile din PSD: ‘E de vină și Dăncilă, dar și cei care au propus-o’. Eurodeputatul Mihai Tudose comentează în stilul caracteristic eşecul PSD la prezidenţiale şi zbaterile interne care ar putea duce la schimbarea preşedintelui partidului. Fostul prim-ministru concluzionează că a avut dreptate să nu o susţină pe Dăncilă, gest care a dus chiar la despărţirea sa de PSD, transmite Stiripesurse.ro.

Dosarul Colectiv: Procurorii cer pedeapsă de 15 ani pentru Cristian Piedone şi alţi foşti angajaţi ai Primariei. DNA a cerut luni la Tribunalul Bucureşti condamnarea fostului primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone la 15 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legatură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru clubul Colectiv, titrează Ziare.com.

Viorica Dăncilă, sufrageristul Oprea și prăbușirea PSD. Prezența lui Gabriel Oprea la sediul PSD creează noi probleme Vioricăi Dăncilă, după rezultatul dezastruos obținut în alegerile prezidențiale. Dăncilă este acuzată că l-ar fi băgat pe Oprea în Comitetul Executiv pe ușa din dos. Liderul PSD a explicat această situație, informează QMagazine.ro.

Expert ESET şi membru Europol: Nu mai e nevoie de avion pentru un nou 9/11, ci de un hacker care să preia controlul unei clădiri smart. Pentru ca o nou atac terorist să aibă loc nu mai este nevoie ca teroriştii să deturneze avioane, aşa cum s-a întâmplat pe 11 septembrie 2001 în SUA, când două avioane au fost deturnate de Al-Qaeda şi prăbuşite în Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York. În schimb, teroriştii se pot folosi în prezent de tehnologie şi pot ataca sistemul informatic care controlează o clădire de birouri smart, publică Economica.net.

Furtuna din Marea Neagră: posibila intrare a Romgaz în locul Exxon ar putea debloca cel mai mare proiect energetic offshore local. Ce spun analiştii? Faptul că Romgaz, cea mai va­loroasă companie a statului român de la bursă, a anunţat că negociază cu ame­ricanii de la Exxon pentru preluarea unei participaţii de 15-20% din perimetrul Neptun Deep indică undă verde din partea autorităţilor pentru proiectele din Marea Neagră, spune un analist al celei mai mari case de brokeraj bursier din România, potrivit Ziarul Financiar.

Gigi Becali îi face deja echipa lui Mirel Rădoi! Cere 13 jucători de la U21 la lot: „Vor face istorie” – 5 sunt de la FCSB. Gigi Becali a început să facă deja planuri pentru echipa națională, unde Mirel Rădoi, finul său și fost antrenor la FCSB, a fost propus de Comisia Tehnică pentru postul de selecționer, notează Gsp.ro.

Exclusiv – Mircea Lucescu, prima reacție după succesul lui Răzvan din Liga Campionilor Asiei: ”Numai eu știu câte nopți n-a dormit”. Antrenorul Mircea Lucescu a oferit pentru Fanatik.ro prima reacție după succesul obținut de fiul său în Liga Campionilor Asiei. Răzvan Lucescu a cucerit trofeul cu Al Hilal și a devenit al doilea tehnician român care reușește să-și treacă numele in istoria acestei competiții, după Anghel Iordănescu.