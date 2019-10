Revista presei. Google ne spune cine ar câștiga alegerile

Culise. De ce a amânat PSD votul pentru Guvernul Orban. Liderii PSD mizează pe faptul că PNL nu va reuşi să strângă nici măcar cvorum de şedinţă pentru învestirea noului executiv, deci eşecul va fi decontat de preşedintele Klaus Iohannis exact în ultima săptămână de campanie. Astfel, Viorica Dăncilă ar prinde garantat turul doi jucând cartea victimizării, susţin surse politice pentru Adevărul.

Google ne spune cine ar câștiga alegerile. Un studiu realizat de agenția de marketing online și SEO TargetWeb arată care sunt cei mai populari candidați la prezidențiale în mediul online după numărul de căutări din Google. Conform unui comunicat de presă remis Q Magazine, studiul a avut în vedere volumul de căutări din ultimele 30 de zile după numele candidaților, dar și alte cuvinte relevante alegerilor prezidențiale.

Lui Orban îi iese numărătoarea. Ludovic Orban, premierul desemnat, a afirmat, la finalul negocierilor cu cele cinci formațiuni politice, că a depășit cifra de 233 de parlamentari care susțin Guvernul său. Pentru a putea fi învestit Guvernul Orban sunt necesare minim 233 de voturi, potrivit Cotidianul.

Dăncilă s-a dezlănțuit. Mesaj răspicat pentru liderii PSD, în direct. Luni seară premierul demis Viorica Dăncilă a lansat un atac devastator la Guvernul PNL. Liderul PSD a declarat că nu va susține sub nicio formă Guvernul condus de Orban deoarece va produce austeritate și nu este benefic pentru români, relatează Evenimentul Zilei.

UDMR, nemulţumit de Aurescu şi Ciucă: Un om din şcoala lui Năstase nu e o înţelegere pentru România. Kelemen Hunor a declarat, luni, că UDMR nu susţine numirea lui Bogdan Aurescu în funcţia de ministru de Externe, deoarece „un om din şcoala lui Năstase nu e o înţelegere de care are nevoie România”. O altă nemulţumire a maghiarilor vizează numirea lui Nicolae Ciucă la Ministerul Apărării, precizează Gândul.

Opt probleme majore ale vinietei de București. Consiliul General a aprobat săptămâna trecută, la propunerea Gabrielei Firea, introducerea vinietei Oxigen din 2020 pentru mașinile sub Euro 4, iar mașinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul orașului de luni până vineri, între orele 7.00 și 22.00. Din 2021 și autoturismele Euro 4 vor plăti vinieta, iar cele noneuro, Euro 1 și Euro 2 nu vor mai avea voie deloc în București. Din 2024 restricția se aplică și celor Euro 3, notează Hotnews.ro.

PNL şi ALDE au semnat acordul politic de susţinere a Guvernului Orban. PNL şi ALDE au semnat acordul politic pentru susţinerea la învestire a Guvernului Orban, a anunţat, luni, preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Acordul fusese aprobat, anterior, de Biroul Politic Central al ALDE, transmite Jurnalul.ro.

Paul Stănescu o întoarce ca la Ploiești, între stațiile Orban și Dăncilă. Fostul vicepremier, senatorul PSD Paul Stănescu, a oferit, după ce a ieșit de la sediul central al DNA, niște declarații complet diferite de poziția oficială a social-democraților, în privința învestirii Guvernului Orban, informează România Liberă.

Dăncilă îl pune pe Ponta la ‘rotisor’: Are o frustrare că o femeie a fost mai puternică decât el. Nu are coloană vertebrală. În PSD nu există persoană mai urâtă. Viorica Dăncilă reacţionează dur la acuzaţiile lansate de Victor Ponta, cu privire la un blat PSD-PNL pentru păstrarea Guvernului Dăncilă interimar la Parlatul Victoria până după 10 noiembrie. “Dacă nu ar fi de râs, ar fi de plâns. Păi eu am făcut blat cu domnul Iohannis să dărâm guvernul? Dânsul a stat drepţi în fața domnului Iohannis”, a afirmat Dăncilă, potrivit Stiripesurse.ro.

Dăncilă s-a răzgândit şi nu mai aprobă astăzi creşterea salariului minim – ce-i mai lasă moştenire lui Orban. Dupa ce săptămâna trecută Viorica Dăncilă a promis că guvernul ei va majora salariul minim, la şedinţa de luni a pasat decizia în acest sens către viitorul Executiv, titrează Ziare.com.

Românii, codaşii Europei la asociere: cooperativele agricole au ajuns la afaceri de 204 milioane de euro, 1,8% din valoarea sectorului vegetal. România este printre codașii Europei la asociere în agricultură, motiv pentru care cooperațiile rulează doar 200 de milioane de euro anual. Înseamnă cam cât cheltuiesc românii pe flori sau 1,8% din valoarea sectorului vegetal, publică Economica.net.

La executare. Parcul industrial Danubiana din Popeşti-Leordeni, unde se produceau anvelope, îşi caută cumpărător. Preţul de vânzare este de 1,2 mil. Euro. Complexul scos la vânzare are peste 16.000 de metri pătraţi şi cuprinde spaţii administrative, spaţii de producţie, hală criogenie, ateliere şi laboratoare.Banca Intesa Sanpaolo a scos la vânzare o parte din parcul industrial Danubiana din Po­peşti-Le­ordeni cu un preţ de 1,2 milioane de euro, anunţă Ziarul Financiar.

Cornel Dinu, vehement după înfrângerea CFR-ului: „A avut favoruri de la Federația Română paralelă cu fotbalul! Petrescu e un cârcotaș”. CFR Cluj a pierdut în meciul cu Poli Iași, 1-2, deși a condus cu 1-0, în ultimul meci al etapei a 14-a din Liga 1. Cornel Dinu a comentat meciul și a avut o serie de declarații dure și ironice la adresa lui Dan Petrescu și a celor de la CFR Cluj, scrie Gsp.ro.

Simona Halep, victorie uriaşă cu Bianca Andreescu la Turneul Campioanelor! Simona Halep a câştigat un meci nebun în faţa Biancăi Andreescu la Turneul Campioanelor de la Shenzhen. Halep a pierdut primul set şi părea, în finalul celui de-al doilea, că partida se va opri aici. Numai că, surpriză! Românca a salvat mingea de meci a canadiencei prin adopţie şi de acolo a început o revenire de senzaţie. Halep a lovit perfect în decisiv şi a câştigat primul duel dintre cele două sportive din circuitul WTA, notează Fanatik.ro.