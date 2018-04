Revista presei. Încă o lovitură pentru DNA

Numirea lui Gelu Voican Voisculescu ca director al Institutului Revoluţiei, declaraţiile făcute de preşedintele PMP, Traian Băsescu, precum şi accidentul de pe aeroportul din Budapesta în urma căruia opt români au fost răniţi uşor, dar şi un interviu al fostului premier Dacian Cioloş sunt printre principalele subiecte ale zilei de 2 aprilie.

Încă o lovitură pentru DNA. Cererea de rearestare a şefului CJ Neamţ, Ionel Arsene, respinsă. Procurorii anticorupţie au solicitat Curţii de Apel Bacău rearestarea preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Neamţ, Ionel Arsene. Magistraţii au respins, vineri seara, cererea formulată de DNA. Judecătorii au decis ca şeful CJ Neamţ să fie cercetat în stare de libertate, chiar dacă reprezentanţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au cerut rearestarea lui Ionel Arsene, conform Gândul.

Cum a ajuns Voican Voiculescu, acuzat de crime împotriva umanităţii, să preia Institutul Revoluţiei. Stenograme: Să ne lase funcţia liberă. A mâncat 14 ani. Gelu Voican Voiculescu, Cazimir Ionescu, Răzvan Theodorescu şi Emil Cutean, toţi apropiaţi de PSD, au încercat să-l şantajeze pe Claudiu Iordache, directorul Institutului Revoluţiei (IRRD), spunându-i că, dacă demisionează, vor opri o anchetă împotriva sa. „Să ne lase funcţia de director liberă, să ne putem vedea de treabă“, a cerut Cazimir Ionescu, potrivit stenogramelor, transmite Adevărul.

România, călărită de o adunătură politică. Recentele delațiuni reciproce ale ultimilor doi lideri ai PSD, Victor Ponta și Liviu Dragnea, reacțiile la acestea ale unor politicieni social-democrați și liberali importanți (Crin Antonescu, Gabriel Oprea, Marian Vanghelie, Marian Oprișan, Olguța Vasilescu, Gheorghe Nichita), declarațiile făcute de foștii șefi ai SRI, George Maior și Florian Coldea, și de fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, în fața Comisiei parlamentare de control a activității SRI și ultimul interviu al fostului deputat Sebastian Ghiță permit o reconstituire mai amplă și mai punctuală a modului în care au funcționat democrația reprezentativă și statul de drept în România în perioada 2005-2015, scrie Cotidianul.

Uniunea Judecătorilor: SRI, mai „tare” decât Securitatea comunistă. În urma publicării Protocolului din 2009 semnat între SRI şi Parchetul General, tot mai mulţi actuali sau foşti magistraţi, specialişti, au reacţionat, arătând că actul încalcă atât Constituţia şi Legea privind statutul judecătorilor şi al procurorilor. Trebuie precizat încă de la început că Protocolul dintre SRI şi Parchetul General, care poartă semnătura lui Florian Coldea şi pe cea a procurorului general de atunci, Laura Codruţa Kovesi, actuala şefă a DNA, are la bază o hotărâre a CSAT din 2005, prin care infracţiunile de corupţie au fost decretate ameninţare la adresa siguranţei naţionale, transmite Evenimentul zilei.

Traian Băsescu: Dacă aș fi în locul lui Iohannis, n-aș revoca-o pe Kovesi pentru a proteja interesele mari ale României. ​​Senatorul Traian Băsescu, preşedintele PMP, spune că, dacă ar fi în locul preşedintelui Klaus Iohannis, nu ar revoca-o din funcţie pe Laura Codruţa Kovesi, procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru “a proteja interesele mari ale României”, dar ar pune-o “sub control”. “Preşedintele Iohannis va trebui să aibă în vedere două lucruri. Unu – utilitatea menţinerii doamnei Kovesi în fruntea DNA şi aici am mari semne de întrebare. Doi – impactul extern, pentru că România vrea în Schengen. Dacă nu este pregătit momentul revocării doamnei Kovesi, Iohannis va fi pus la categoria apărători ai corupţilor şi va fi un dezastru pentru România. Deci Iohannis nu are de luat o simplă hotărâre”, a declarat Băsescu duminică, la România TV, potrivit Hotnews.ro.

Dragnea: România are un loc aparte în NATO şi contribuie substanţial la securitatea Alianţei. România are un loc aparte în interiorul Alianţei Nord-Atlantice şi acest lucru se datorează în bună măsură eforturilor conjugate pe care Guvernul şi Parlamentul le-au susţinut constant în ultimii ani, a declarat preşedintele Camerei, Liviu Dragnea, cu ocazia Zilei NATO. ”Anul acesta, Ziua NATO are o însemnătate cu totul şi cu totul specială. Este un moment în care ne amintim, deopotrivă, de ceea ce reprezintă Alianţa pentru securitatea cetăţenilor României, dar şi de contribuţia şi rolul determinant al ţării noastre în asigurarea stabilităţii în regiunea în care trăim. România are un loc aparte în interiorul Alianţei’, a scris duminică Dragnea pe Facebook, informează Jurnalul naţional.

Drepturile românilor din Marea Britanie, “garantate” după Brexit. Autorităţile române dau asigurări privind situaţia celor aproximativ 300.000 de cetăţeni români care trăiesc în prezent în Marea Britanie. Drepturile acestora rămân pe deplin garantate după ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, conform Rfi.ro.

Elena Udrea: George Cristian Maior, directorul SRI, a vrut să candideze la Preşedinţia României. Elena Udrea, fost ministru şi fostă consilieră a lui Traian Băsescu, susţine că fostul director al SRI George Cristian Maior a vrut să candideze la alegerile prezidenţiale din anul 2014. Elena Udrea a susţinut, duminică, într-o declaraţie la B1 Tv, că Maior n-a avut curaj să-i spună preşedintelui în funcţie, Traian Băsescu, despre faptul că vrea să candideze, transmite România liberă.

Traian Băsescu s-a dezlănţuit la România TV: Atac dur la adresa detractorilor Unirii cu Basarabia – ‘sunt ticăloşi’. Fostul preşedinte, Traian Băsescu, s-a dezlănţuit pur şi simplu în direct la România TV. Acesta i-a atacat dur pe cei care nu sunt de acord cu Unirea Basarabiei cu patria-mamă, România. Sunt ticăloşi care spun că Băsescu a găsit o chichiţă, că vrea să fie preşedintele Moldovei.”, a spus Băsescu, relatează Stiripesurse.ro.

Dacian Cioloş: România are nevoie de oameni tineri care trebuie să fie pregătiţi să îşi asume un viitor politic. Fostul premier Dacian Cioloş, care tocmai a lansat un nou partid politic, âilcarea România Împreună, susţine că este nevoie de implicare din partea societăţii în viaţa politică, prin participare la alegeri şi la viaţa parlamentară, pentru a schimba lucrurile în România. “Dupa tot ce s-a întâmplat în februarie 2017 cu Ordonanţa 13 şi nu numai, ne-am dat seama că România are nevoie de oameni tineri care trebuie să fie pregătiţi să îşi asume un viitor politic. Astfel, am pregătit o alternativă politică, un braţ politic, care să iasă din Platforma 100”, a declarat Dacian Cioloş, duminică seara, la Realitatea TV, scrie Ziare.com.

Mai mulți români, implicați într-un accident produs pe aeroportul din Budapesta. Reacția MAE. Mai mulți români implicați într-un accident produs pe Aeroportul din Budapesta după ce două autobuze care transportau pasagerii dintr-un avion spre terminal s-au ciocnit pe pistă, anunţă Libertatea.

Anca Dragu: România a uitat prea repede ce a învăţat din criza financiară. Teodorovici îşi va petrece timpul corectând erori. România a uitat prea repede ce a învăţat din criza financiară, crede fostul ministru al Finanţelor, Anca Dragu. Ministrul actual al Finanţelor, Eugen Teodorovici, îşi va petrece timpul peticind erorile provocate de programul de guvernare, iar cheia echilibrului bugetar este doar la ANAF. Numai că Fiscul nu ţine pasul cu nevoile de cheltuieli propuse de guvern şi nici măcar cu creşterea economică, spune Dragu într-un interviu acordat Economica.net.

Gazprom ar putea da startul producţiei de petrol şi gaze în România în doi ani. NIS Petrol, filiala locală a sârbilor de NIS, grup petrolier vertical integrat în care ruşii de la Gazprom sunt acţionar majoritar, a ajuns la un portofoliu de şase perimetre de petrol şi gaze pe teritoriul României, pe unele dintre ele producţia fiind estimată a începe în cel puţin doi ani de zile. Dincolo de activitatea de explorare şi producţie, care vizează exclusiv resurse convenţionale, compania a ajuns pe o reţea locală de 18 benzinării, toate operate sub brandul Gazprom, potrivit Ziarului financiar.

Gigi aruncă bomba! “O să văd din vară dacă mai rămân în fotbal!” FCSB a învins-o pe Poli Iaşi, scor 1-0, şi a trecut pe primul loc în clasament. La finalul meciului de pe Arena Naţională, Gigi Becali a fost nemulţumit de jocul echipei antrenate de Nicolae Dică şi a anunţat că va trage linie în vară, precizând că ar putea să se retragă din fotbal, relatează Fanatik.ro.

Fără licitație și fără licență. Naționala a mers în 2016 la un turneu în Antalya cu o agenție ce nu avea brevet de operare în turism și fără să se fi făcut licitație! În ianuarie 2016, FRF a organizat șușa naționalei în Antalya cu agenția MC Sports Travel, deținută de Cristian Voicu, finul lui Reghecampf. N-a existat licitație, iar compania nu avea licență de operare în turism, potrivit Gazetei sporturilor.