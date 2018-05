Revista presei. Incertitudinea privind viitorul Pilonului II

Replica ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici, la afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la pensii şi salarii, declaraţiile făcute de procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, la sediul ONU, precum şi modificările la Codul de procedură civilă aprobate de Comisia specială pentru legile justiţiei, dar şi recomandările transmise României de Comisia Europeană în domeniul economic sunt printre principalele subiecte ale zilei de 24 mai.

Incertitudinea privind viitorul Pilonului II a determinat fondurile de pensii private să-şi îngheţe planurile de investiţii din 2018. Declaraţiile contradictorii şi sentimentul negativ al pieţei financiare faţă de evoluţia actualului sistem de pensii private a determinat îngheţarea planurilor de investiţii pentru acest an, atât pentru activele din Pilonul II, cât şi pentru cele din Pilonul III deţinute de principalii jucători din piaţă, spun surse din piaţa pensiilor private. Se mişcă doar contribuţiile care intră lunar în fonduri, iar în rest se fac rebalansări de portofolii. Investiţiile noi pe Bursa de Valori sunt momentan blocate, iar redimensionarea business-urilor acţionarilor străini pe piaţa locală, investigate, conform Economica.net.

Teodorovici, atac la Iohannis: Până nu spune cum se poziţionează vizavi de ce se întâmplă astăzi în justiţie, nu putem vorbi de salarii, pensii. Ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici a lansat un atac la preşedintele Klaus Iohannis, cerându-i acestuia să se poziţioneze faţă de ce se întâmplă astăzi în justiţie, când „avem oameni care au stat în închisoare în mod nejustificat”, precizând că până nu primeşte un răspuns nu poate discuta despre pensii şi salarii, care sunt atributul Guvernului. „Am tot căutat, pentru că am văzut declaraţiile preşedintelui din ultimele zile, şi am căutat foarte mult, să nu greşesc, în Constituţia României, să văd care sunt atribuţiile preşedintelui, dacă sunt sau nu corelate cu declaraţiile vizavi de politica fiscal-bugetară, faţă de întrebarea «dacă mai avem sau nu mai avem ca şi Guvern bani pentru pensii şi salarii». Şi credeţi-mă că eu nu am găsit nimic nicăieri, poate ne uităm pe versiuni diferite”, a spus Teodorovici, într-o conferinţă la Guvern, transmite Adevărul.

Audierea lui Maior, blocată de cheltuieli. Comisia parlamentară de control al activităţii SRI ia în calcul audierea fostului şef al Serviciului George Maior, ambasador al României în SUA, prin videoconferinţă, a declarat, miercuri, preşedintele comisiei, Claudiu Manda. El a adăugat că o astfel de întâlnire ar fi oportună într-o marjă de două săptămâni. „Am primit răspuns de la MAE în care spun că sunt de acord sau că ne vor sprijini în ceea ce priveşte posiblitatea ca domnul Maior să vină la comisia noastră”, a afirmat Manda, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament, conform Cotidianul.

Pasiunile costisitoare ale parlamentarilor: tablouri, timbre, ceasuri. Pentru aleșii noștri nu câștigurile par a fi o problemă, ci plasarea banilor strânși de pe urma trudei în Parlament. Unii și-au investit economiile în case și terenuri. Cei pasionați de mașini nu s-au uitat la bani și și-au cumpărat autoturismele pe care le-au visat. Alți senatori și deputați și-au riscat banii, au înființat firme și au prosperat în afaceri, scrie Evenimentul zilei.

Kovesi reclamă la ONU ”atacul cu ştiri false” asupra luptei anticorupţie din România. Replica lui Toader: Achitările, conflictele juridice sau abuzurile nu sunt “ştiri false”, Procurorul şef al DNA a declarat, la ONU, că în România “au existat încercări repetate de a modifica legislaţia anticorupţie pentru a limita instrumentele legislative”, evocând necesitatea reflectării asupra respectării recomandărilor Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei. “Investigaţiile noastre efectuate au fost primite cu speranţă şi încredere de societate. Dar în egală măsură rezultatele noastre au determinat o contrareacţie. Au existat încercări repetate de a modifica legislaţia anticorupţie pentru a limita instrumentele legislative folosite de procurorii anticorupţie sau dezincriminarea unor fapte”, a spus Kovesi la ONU, informează Gândul.

Comisia Iordache a modificat “o cincime” din Codul de procedura civilă. Raportul, votat în prezența unui singur parlamentar de la opoziție. USR acuză modificări care ar putea afecta debitorii în procese de executare silită. Comisia specială pe legislația din justiție a dat miercuri seară un raport pe proiectul PSD de modificare a Codului de procedură civilă, prin care, potrivit președintelui comisiei Florin Iordache, se modifică aproximativ 110 articole, “deci foarte mult”, sau “cam o cincime” din lege. Raportul a fost votat după aproape 4 ore, când în sală mai era un singur reprezentant al opoziției, deputatul USR Stelian Ion, așa cum se întâmpla și la ședința de acum o săptămână, transmite Hotnews.ro.

„Locotenentul” lui Kovesi a dezertat. Cum îşi devorează sistemul propriile unelte, după ce le-a folosit. Şeful DNA Ploieşti, procurorul anticorupţie Lucian Onea, a fost chemat, ieri, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde a aflat că a fost pus sub acuzare într-un dosar, având calitatea de suspect pentru falsificarea unor probe folosite într-un dosar instrumentat pe numele fostului deputat Sebastian Ghiţă. Săptămâna aceasta, şi “vedeta” “unităţii de elită” din Ploieşti, fostul procuror Mircea Negulescu, alias “Portocală”, urmează să afle, oficial, că şi împotriva sa a fost începută urmărirea penală în acelaşi dosar, conform Jurnalului naţional.

Creșterea economică a României pusă la îndoială de Bruxelles. Creșterea economică spectaculoasă a României este pe cale de a se prăbuși în lipsa reformelor structurale, spune astăzi Comisia Europeană în analiza sa de primăvară privind coordonarea economiilor europene, cunoscută sub numele de “semestru european”. România a urmat parțial recomandările de anul trecut ale Comisiei Europene în materie de reforme, fiscalitatea rămâne astfel nealiniată standardelor UE, sistemul educațional nu dă rezultatele dorite, șomajul scade pe alocuri dar sărăcia creste, potrivit Rfi.ro.

Ce au făcut la Bruxelles Dăncilă, Negrescu, Macovei și soția lui Ponta. Topul europarlamentarilor. Au venituri de invidiat nu doar pentru români, ci și pentru ceilalți locuitori de pe continent. Europarlamentarii României nu sunt însă toți la fel – unii au ajuns la Bruxelles și Strasbourg doar pentru a se bucura de un trai îmbelșugat, iar alții au pus osul la treabă, notează România liberă.

Şeful DIICOT acuză ‘presiuni fără precedent’. Se pregăteşte un exod masiv al magistraţilor. Procurorul şef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat că, în prezent, există o presiune fără precedent în sistemul judiciar, menţionând că sunt foarte mulţi procurori care vor să se pensioneze. “Există o presiune fără precedent în sistemul judiciar”, a declarat Daniel Horodniceanu la Realitatea Tv, potrivit Stripesurse.ro.

CEO-ul Ford România: Guvernul să-şi spună clar planul şi să se ţină de cuvânt. E diferenţă între promisiuni şi realitate. Ford anunţă investiţii majore în fabrica sa din România: peste 200 de milioane de euro, crearea a 1.500 de locuri de muncă noi pentru muncitori români şi lansarea unui al doilea model produs în uzina din Craiova, scrie Ziare.com.

Sentință definitivă în dosarul “Grădinița Groazei“ din Constanța. Educatoarele și directoarea grădiniței “Micul Regat”, închisoare cu suspendare. Sentință definitivă în dosarul “Grădinița Groazei“ din Constanța. Directoarea și educatoarele grădiniței constănțene “Micul Regat”, acuzate că băteau copiii, au fost condamnate definitiv la pedepse cuprinse între un an și un an și cinci luni de închisoare cu suspendare. În plus, ele trebuie să dea câte 10.000 de euro pentru fiecare copil abuzat, respectiv către părinți, anunţă Libertatea.

Un dezastru pe care nu îl opreşte nimeni: Anual, România pierde 140.000 de oameni, care înseamnă aproape 2 miliarde euro numai din salarii. Anul trecut, peste 17.000 de copii au fost născuţi de mamele românce din străinătate. Economia României pierde anual câte aproximativ 2 miliarde de euro din cauză că 140.000 de locuitori „dispar“ din statistici, fie din cauza migraţiei în străinătate sau din cauza sporului natural negativ. „Avem un deficit natural de aproape 70.000 de persoane şi un deficit din zona de migraţie tot de circa 70.000 de persoane – mai scăzut decât în anii trecuţi –, dar, per total avem o scădere a populaţiei cu 140.000 de persoane în ultimul an. Dacă ar fi să facem o proiecţie simplistă, vom vedea că în următorii 4- 5 ani populaţia va scădea sub 19 milioane de persoane“, a spus Tudorel Andrei, preşe­dintele Institutului Naţional de Statistică, transmite Ziarul financiar.

Gică Hagi, discuţie aprinsă cu Gigi Becali: “I-ai distrus psihic!” Patronul celor de la Viitorul a purtat un dialog cu fostul patron al FCSB în legătură cu fotbaliştii cumpăraţi de formaţia roş-albastră de la trupa din Ovidiu, scrie Fanatik.ro.

Revoluție la CFR Cluj: Mureșan mazilit de noul boss care vine în club! Schimbări radicale la toate nivelurile. La campioana CFR Cluj sunt preconizate mutări spectaculoase în următoarea perioadă. Cea mai importantă ar putea fi reprezentată de sosirea la club a omului de afaceri Simon Maurer! Unul dintre cei mai puternici dezvoltatori imobiliari din țară, bărbatul de 51 de ani este dorit la CFR Cluj de către Neluțu Varga, patronul campionilor, potrivit Gazetei sporturilor.