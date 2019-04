Revista presei. Insulele din România devin paradisuri fiscale

Florin Iordache ia peste picior Comisia de la Veneţia: Vine Mesia? Ce să ne spună nouă.„Ca să nu mai dezinformăm presa, doamna Gorghiu (n.r. – Alina Gorghiu). Comisia de la Veneţia nu va veni pentru Codul Penal, aşa că nu are nicio legătură cu ce dezbatem azi. Comisia vine pentru discutarea OUG 90, 92, 7 şi 14“, a declarat Florin Iordache. Social-demcoratul a avut şi o ieşire mai dură la adresa oficialilor europeni. „Parcă vine Mesia. Ce să ne spună Comisia de la Veneţia. Ei vin pentru legile Justiţiei“, a completat fostul ministru al Justiţiei, relatează Adevărul.

Insulele din România devin paradisuri fiscale. Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege care prevede scutiri sau reduceri de taxe pentru terenurile şi construcţiile din insule, grinduri şi alte suprafeţe de uscat cu potenţial de exploatare economică. Proiectul iniţiat de senatorul PSD Şerban Nicolae instituie unui regim fiscal derogatoriu aplicabil unei anumite categorii de terenuri, construcţiilor edificate pe acestea şi activităţilor economice autorizate, fiind avute în vedere insulele, grindurile şi alte suprafeţe de uscat cu potenţial de exploatare economică, rezultate prin acţiuni sau modificări naturale ale teritoriului ori prin lucrări de amenajare hidrotehnică, potrivit România Liberă.

Reacţia lui Iordache după anunţul remanierii refuzate. Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache a declarat marţi că cea mai rapidă soluţie în acest moment este cea a restructurării Guvernului, după ce preşedintele Klaus Iohannis a refuzat remanierea celor trei miniştri, propusă de premierul Viorica Dăncilă. Reacţia lui Florin Iordache vine după ce preşedintele Klaus Iohannis a declarat că nu este de acord cu remanierea şi că i-a cerut premierului Viorica Dăncilă să vină cu alte propuneri sau cu miniştri interimar, propunerile actuale considerându-le nepotrivite, potrivit Cotidianul.

Gheorghe Falcă denunţă Guvernul spunând că le cere primarilor banii înapoi pentru cheltuielile sociale. “De anul acesta, Guvernul neavând bani, a transmis aceste cheltuieli administraţiei locale, dar le-a transmis odată cu bugetul. Deci nu în ianuarie, nu în februarie, nu în martie. În aceste luni, conform legii, dânşii au plătit aceste salarii. În momentul în care s-a aprobat bugetul, au lăsat o portiţă şi au spus că o să ne ia banii pe ianuarie, februarie, martie şi să plătească primăriile în locul Guvernului în aceste 3 luni. Asta înseamnă că în Arad ni se iau 1,8 milioane de euro, cum ni s-a mai luat anul acesta 12 milioane de euro”, a declarat Falcă, notează Evenimentul Zilei.

Orban anunţă că PNL este pregătit să atace la CCR Codul Penal şi Codul de Procedură Penală. Liderul PNL a afirmat că va ataca la CCR şi Legea dării în plată, proiect iniţiat de PSD-ALDE, care se află în acest moment în Parlament pentru dezbatere. „De asemenea, urmărim cu mare atenţie şi ne opunem categoric unei noi forme a Legii dării în plată, iniţiată de PSD-ALDE şi de asemenea suntem pregătiţi să atacăm la Curtea Constituţională şi un astfel de act normativ”, a adăugat Orban, titrează Gândul.

Şedinţă de urgenţă a Coaliţiei, după ce Iohannis a refuzat noii miniştri. PSD amână restructurarea. Liderii Coaliţiei se stâng în biroul lui Liviu Dragnea, pentru a discuta planul PSD-ALDE după refuzul preşedintelui Iohannis de a numi noii miniştri propuşi de PSD-ALDE. Surse social-democrate susţin că se ia în calcul o amânare a restructurării, preferându-se varianta interimatului la cele trei ministere. „Se aşteaptă o decizie de la premier”, au declarat sursele citate, Printre numele vehiculate pentru interimari sunt Ana Birchall, la Justiţie, Eugen Teodorovici, la Fonduri Europene, şi Radu Oprea, la Românii de pretutindeni, menţionează Hotnews.ro.

Blocada Cotroceniului. Cum a folosit Iohannis prerogativa excepţiilor de neconstituţionalitate. Preşedintele Klaus Iohannis a atacat actele Parlamentului la Curtea Constituţională în nu mai puţin de 67 de ocazii, începând cu anul 2015. Dacă, în primul an de mandat, când la Palatul Victoria se afla Guvernul Ponta, preşedintele a sesizat CCR în 5 rânduri, pe vremea când Executivul era condus de Dacian Cioloţ, Iohannis a atacat actele Parlamentului doar de trei ori. Acelaşi număr de atacuri l-a avut şi în timpul guvernelor conduse de Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose. Numai că, după ce, la Palatul Victoria, s-a instalat Guvernul Dăncilă, Klaus Iohannis şi-a făcut un adevărat scop în a bloca activitatea coaliţiei de guvernare, titrează Jurnalul.ro.

Comisia Iordache a adoptat varianta finală a Codului Penal: lista noilor prevederi care aşteaptă votul deputaţilor. Comisia specială parlamentară pe domeniul justiţiei a aprobat raportul la proiectul de modificare a Codului penal în forma adoptată de Senat, nefiind acceptat niciun amendament al Opoziţiei. Proiectul urmează să intre miercuri în dezbaterea şi votul Camerei Deputaţilor, care este for decizional. Comisia a adoptat şi modificările la Codul de Procedură Penală, relatează Ştiripesurse.ro.

Viorica Dancilă anunţă miniştri interimari. Ana Birchall merge la Justiţie. PSD a decis sa folosească varianta unor miniştri interimari, pentru a debloca mai ales portofoliul Justiţiei, lăsat vacant de demisia/demitarea lui Tudorel Toader, cel care nu a vrut să îşi asume până la capăt ordonanţa cerută de Liviu Dragnea.Miniştrii interimari sunt Ana Birchall, la Justiţie, Eugen Teodorovici, la Fonduri Europene, şi Radu Oprea, la Ministerul pentru Românii de pretudindeni, scrie Ziare.com.

Autostrada Comarnic – Braşov: începe construcţia primilor kilometri din autostrada peste Carpaţi. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avizat pe 11 martie 2019 proiectul tehnic pentru construirea lotului Râşnov-Cristian/Braşov. Urmează obţinerea autorizaţiei de construire şi exproprierea restului de 50% din terenurile necesare finalizării lucrărilor, conform informaţiilor publicate pe site-ul CNAIR. Se estimează că lucrările efective de construcţie ar putea începe din 20 mai, conform unor surse ale Asociaţiei Pro Infrastructură, potrivit Economica.net.

Este oficial: Bucureştenii vor avea internet gratuit în spaţiile publice. Consilierii PMB au votat, proiectul WIFI4EU, prin care în parcurile, pieţele, bibliotecile şi alte clădiri publice din Capitală va exista internet gratuit. Proiectul va fi implementat cu ajutorul a 15.000 euro, fonduri nerambursabile. Proiectul a fost votat în unanimitate, în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB). Potrivit sursei citate, fondurile sunt asigurate prin iniţiativa europeană WIFI4EU, care finanţează echipamentele şi costurile de instalare, iar Municipiul Bucureşti le va acoperi pe cele legate de abonament, notează Ziarul Financiar.

Iohannis: Remanierea, o farsă cauzată de o răfuială din PSD. „Am analizat situaţia şi după părerea mea, această remaniere e un fel de farsă. Nu are absolut nimic de-a face cu îmbunătăţirea actului de guvernare, nu are nicio treabă cu agenda românilor, este cauzată de o răfuială din interiorul PSD”, a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Preşedintele a spus extrem de răspicat că cele trei propuneri venite din partea premierului sunt „persoane nepotrivite”, care nu sunt „pregătite” şi „nu au ţinută” pentru aceste funcţii, relatează QMagazine.ro.

Lovitură de teatru la Dinamo! Horia Sabo vrea să cumpere clubul de la Ionuţ Negoiţă: primele informaţii de la tratative. Horia Sabo, omul care a fost în fruntea lui Poli Iaşi în acest sezon, e gata pentru o mişcare importantă în fotbalul românesc. Potrivit surselor GSP.ro, Sabo s-a văzut zilele trecute cu Ionuţ Negoiţă şi Vali Gheorghiţă, avocatul clubului din „Ştefan cel Mare”, Horia Sabo a intrat în fotbal în urmă cu un an, când a ajuns în fruntea clubului Poli Iaşi. A urmat o serie de scandaluri explozive cu o parte din staff-ul echipei, dar şi cu primarul oraşului Mihai Chirică, iar acum şansele de a fi îndepărtat din club sunt extrem de mari, potrivit Gsp.ro.

Ce turnee urmează pentru Simona Halep! Unde va juca înainte de Roland Garros. Simona Halep s-a accidentat la şold în Franţa, la Rouen, iar săptămâna aceasta trebuia să joace la Stuttgart, însă a hotărât să se retragă din turneu, să revină în ţară şi să se odihnească înainte de a începe sezonul de zgură propriu-zis. “Corpul meu se simte rău pentru că am dat totul şi chiar voiam să câştig Fed Cup. Este un turneu grozav, dar am jucat deja multe meciuri pe zgură, am văzut că nivelul meu este ridicat şi sunt foarte hotărâtă. Nu mă va afecta această retragere, abia aştept următoarele turnee. În mod normal îmi voi reveni pentru turneele de la Madrid, Roma. Este destul timp să îmi revin”, a declarat Simona la Stuttgart, informează Fanatik.ro.