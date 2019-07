Revista presei. Iohannis cere resetarea României

Iohannis, după şedinţa CSAT: PSD a umplut statul de incompetenţi. Au pus slugi. Să nu mai fie întârzieri criminale. Depolitizaţi instituţiile! Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a discutat rapoartele instituţiilor în urma tragediei de la Caracal. Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Viorica Dăncilă s-au aflat faţă-n faţă. Şeful statului a acuzat Guvernul că este vinovatul moral al tragediei de la Caracal, în timp ce premierul i-a reproşat preşedintelui că a reacţionat prea târziu, relatează Adevărul.

Klaus Iohannis cere resetarea României: ”Nu e o prioritate doar pentru un partid, ci pentru toate”. Klaus Iohannis le cere partidelor politice, fie că sunt la putere, fie că sunt în opoziţie, să stabilească drept prioritate depolitizarea aparatului de stat, acolo unde este nevoie de specialişti, dar fără a numi zonele în care România are nevoie de specialişti fără apartenenţă politică. Totodată, preşedintele a atenţionat că în caz contrar va funcţiona principiul ”pleacă ai noştri, vin ai noştri”, potrivit Ştiripesurse.ro.

Dăncilă a dat lovitura. Premierul Viorica Dăncilă a primit o invitaţie de la ambasadorul Franţei Michele Ramis din partea premierului francez de a efectua o vizită de lucru în Franţa, anunţă Guvernul României. (…) Cu acest prilej, ambasadorul Franţei a înmânat demnitarului român invitaţia transmisă de Edouard Philippe, prim-ministrul Republicii Franceze, de a efectua o vizită de lucru în Franţa”, notează Cotidianul.

Dăncilă va cere sesiune extraordinară a Parlamentului! O nouă gafă a premierului! Premierul României Viorica Dăncilă a avut o comunicare de presă după întâlnirea pe care a avut-o la Ministerul de Interne şi, într-un discurs în stilul caracteristic din care nu au lipsit gafele de exprimare, a dezvăluit că intenţionează să convoace Parlamentul pentru a introduce în lege o serie de reglementări care să ajute oamenii legii în situaţii precum cea de la Caracal, potrivit Evenimentului Zilei.

Ludovic Orban: Solicităm convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară, după drama din Caracal.PNL solicită convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară pentru modificarea legislaţiei, după tragedia din Caracal, a declarat Ludovic Orban. Liberalii susţin adoptarea de urgenţă a propunerilor care vor fi transmise de către preşedintele Klaus Iohannis, titrează Gândul.

Marcel Ciolacu vrea desfiinţarea comisiei Iordache: Modificarea Codurilor să se facă în Comisia juridică. Preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu propune desfiinţarea Comisiei speciale pentru modificarea legilor justiţiei, condusă de Florin Iordache. Ciolau a declarat la Parlament că transpunerea deciziei CCR privind Codurile penale se va face în Comisia juridică a Parlamentului, notează Hotnews.ro.

Mihai Fifor i-a luat locul lui Moga la conducerea MAI. Ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, şi-a anunţat demisia din funcţie, la doar şase zile după ce a fost numit, în urma tragediei de la Caracal. Ca urmare a deciziei acestuia, Mihai Fifor, secretar general al PSD a fost numit interimar la MAI. Mihai Fifor a fost numit recent vicepremier pentru parteneriate strategice, iar acum va prelua şi interimatul la MAI, titrează Jurnalul.ro.

Cioloş, despre demisia lui Nicolae Moga: ,, Cu capul plecat, în faţa baronilor”. Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat că demisia lui Nicolae Moga din fruntea MAI reprezintă primul gest de decenţă şi normalitate în Guvernul condus de Viorica Dăncilă. Fostul prim-ministru consideră că în fruntea aceastei instituţii ar trebui să fie o persoană ,,cu capacitate intelectuală şi experienţă profesională care să înţeleagă ce e de făcut şi să acţioneze în consecinţă”, notează România Liberă.

Dancilă: Prima sarcină a lui Fifor, verificări privind funcţionarea inspectoratelor de poliţie. Premierul Viorica Dancilî a participat, dupa sedinta CSAT, la o întâlnire cu şefi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Prim-ministrul a spus, in contextul cazului de la Caracal, ca cei care sunt vinovaţi în acest caz trebuie pedepsiţi drastic, notează Ziare.com.

Autostrada Ploieşti – Comarnic – Braşov a fost aprobată în CSAT ca proiect de interes naţional. Premierul Viorica Dăncilă a anunţat anterior că acest proiect va fi scos din procedura de parteneriat public – privat şi va fi declarat de importanţă naţională la următoarea şedinţă a CSAT. Pentru construcţia acestei autostrăzi în parteneriat public-privat, Guvernul primise o solicitare din partea unei companii chinezo-turce. Separat de proiectul prin PPP, Ministerul Transporturilor lansase anterior construcţia tronsonului Râşnov – Cristian, potrivit Economica.net.

Orizontul economiilor europene se întunecă şi mai mult: Franţa încetineşte neaşteptat, deşi Macron aruncă cu 17 miliarde de euro în consumatori, în timp ce recesiunea din industria germană începe să-i demoralizeze pe muncitorii nemţi. Italia pare fără speranţă. În noiembrie anul trecut, preşedintele Băncii Centrale Europene, italianul Mario Draghi, asigura lumea că încetinirea creşterii economiei zonei euro este un proces normal şi în parte temporar. Înrăutăţirea perspectivelor i-a luat pe mulţi prin surprindere, publică Ziarul Financiar.

DIICOT acuză tergiversări din partea Poliţiei. DIICOT a transmis într-un comunicat de presă detalii cu privire la dispariţia celor două fete, Alexandra şi Luiza, dar şi despre modul în care au acţionat în această perioadă. DIICOT menţionează că, în perioada 2004-2019, la ST Craiova şi BT Olt nu a fost înregistrată nicio cauză privind activităţi infracţionale desfăşurate de Gheorghe Dincă, relatează QMagazine.ro.

FC Viitorul, clubul cu cel mai mare profit din Liga 1 şi cu cea mai mare stabilitate! CFR Cluj şi Craiova sunt în pierdere. La zece ani de la înfiinţare, FC Viitorul se situează pe primul loc în topul celor mai profitabile cluburi de fotbal din România în ultimii cinci ani. La polul opus se află campioana CFR Cluj, care nu a înregistrat deloc profit în ultimii cinci ani, având o medie a pierderilor de 54%. În aceeaşi perioadă, FCSB a avut un profit de doar 6%, iar Dinamo, 5%, deşi „câinii” au înregistrat în 2018 un profit de doar 1%, notează Gsp.ro.

Simona Halep a confirmat prezenţa la un turneu important! A şasea participare consecutivă la competiţia chineză. După ce s-a impus pe iarba de la Londra, campioana noastră şi-a luat o binemeritată vacanţă, ea urmând să revină în competiţii abia săptămâna viitoare la turneul Rogers Cup de la Toronto, unde are de apărat 900 de puncte. Înainte de ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, unde nu are de apărat niciun punct, Simona Halep va mai participa la competiţia de la Cincinnati, unde anul trecut a jucat finala şi unde are de apărat 585 de puncte, informează Fanatik.ro.