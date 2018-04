Revista presei. Kovesi, regina salariilor în sistemul judiciar

Respingerea de către Senat a cererii de reexaminare a legii privind încetarea unor interdicţii pentru parlamentari, declaraţiile făcute de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, precum şi o serie de afirmaţii ale preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, dar şi publicarea unor documente cu privire la situaţia Penitenciarului Iaşi sunt printre principalele subiecte ale zilei de 11 aprilie.

Kovesi, regina salariilor în sistemul judiciar. Sumă colosală pentru şefa DNA. Ce salariu are şefa DNA, Laura Codruța Kovesi? O întrebare pe care cu siguranţă şi-au pus-o mulţi români. Răspunsul a fost publicat recent şi este spectaculos prin natura cifrelor care compun salariul şefei DNA. Astfel, Kovesi încasează venituri considerabile, care depășesc salariile primilor oameni în Stat, dar și pe cele ale judecătorilor de la Înalta Curte, informează Evenimentul zilei.

Conflictul de interese, şters cu buretele de Parlament. Cine scapă prin Legea Iordache. Senatorii au adoptat, cu 69 de voturi „pentru“ şi 33 „împotrivă“, iniţiativa social-democratului Florin Iordache, autorul OUG 13 din 2017, prin care este modificată Legea privind Agenţia Naţională de Integritate (ANI), astfel încât interdicţiile aplicate senatorilor şi deputaţilor aflaţi în conflict de interese în perioada 2007 – 2013 să înceteze. „Interdicţiile aplicate persoanelor care au avut calitatea de senator şi/sau deputat în oricare din mandatele cuprinse în perioada 2007-2013, în temeiul art.25, pe baza raportelor de evaluare întocmite de ANI şi care au constat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese în exercitarea oricăruia dintre mandatele de senator şi/sau deputat în perioada 2007-2013 încetează de drept“, este singurul articol al proiectului de lege adoptat de Senat marţi, transmite Adevărul.

Tăriceanu: Comisia Europeană are o responsabilitate, nu îmi imaginez că își va asuma. Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marți, referitor la situația din sistemul judiciar, implicit existența și funcționarea protocoalelor ani de zile, că o responsabilitate are și Comisia Europeană, dar nu își va asuma acest lucru. „Comisia Europeană are o responsabilitate cu tot ce se întâmplă, nu îmi imaginez că iși va asuma responsabilitatea. Nouă ne revine această responsabilitate. ce să facă Comisia Europeană? Ca au făcut o treabă superficială?”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Antena 3, conform Cotidianul.

Scenariul lui Tăriceanu în cazul în care Iohannis refuză să o revoce pe şefa DNA. „Mă aştept ca guvernul să îşi asume această soluţie”. Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat marţi, întrebat dacă va fi sesizată Curtea Constituţională, în cazul în care şeful statului va refuza revocarea Laurei Codruţa Kovesi, că rolul ar reveni Guvernului şi premierul trebuie să îşi asume această poziţie. “Cred că va ajunge la CCR (n.r.: în cazul refuzului preşedintelui de a revoca procurorul şef al DNA). Dar dacă analizăm lucrurile cum sunt, conflictul poate să fie între Executiv şi preşedinte, deoarece raportul este făcut de ministrul Justiţiei, în raport cu preşedintel”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Antena 3, relatează Gândul.

Dragnea spune că nu se vor face remanieri săptămâna viitoare/ Despre o eventuală dispută cu Fifor, ministrul Apărarii: “Nu am dispute cu nimeni”. Liderul PSD a declarat marți că nu există posibilitatea remanierii unor miniștri la ședinta Comitetului Executiv Național al PSD de săptămâna viitoare, așa cum s-a vehiculat, și a negat și că ar avea o dispută cu ministrul Apărarii, Mihai Fifor. Întrebat dacă există posibilitatea unor remanieri săptămâna viitoare la ședința CEx, Dragnea a răspuns: “Nu”, potrivit Hotnews.ro.

Călin Popescu Tăriceanu: În CSAT nu s-a vorbit despre conținutul protocoalelor. Călin Popescu Tăriceanu a spus în emisiunea 100 de minute de la Antena 3 că în CSAT nu s-a vorbit despre conținutul protocoalelor. Șeful Senatului a mai spus că așteaptă desecretizarea și a celorlalte protocoale pentru a afla „cum a funcționat SRI, cum a funcționat justiția”. „Am spus foarte clar că nu au existat. În CSAT nu s-a vorbit despre conținutul protocoalelor. E bine de știut pentru că eu consider că desecretizarea acestui protocol și sper să urmeze și următoarele.. să știm ce s-a întâmplat în acești ani.. cum a funcționat SRI, cum a funcționat justiția”, a declarat Tăriceanu la Antena 3, transmite Jurnalul naţional.

Mircea Geoană: Victoria lui Viktor Orban, un nou semnal de avertizare pentru UE. Victoria formaţiunii lui Viktor Orban în alegerile parlamentare din Ungaria este „un nou semnal de avertizare” pentru UE, declară la RFI preşedintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană. Fostul ministru de Externe se teme că reţeta populistă a premierului ungar ar putea fi adoptată şi de alte ţări din zonă, conform Rfi.ro.

Ministrul Toader spune că închisoarea din Iași va fi renovată. Sindicatele îl acuză că minte. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a publicat pe site-ul Ministerului o serie de documente cu privire la situaţia Penitenciarului Iaşi, a cărui clădire este în pericol de prăbușire. Ministrul Tudorel Toader anunţase, luni, că va publica marţi documentaţia privind Penitenciarul Iaşi, care arată că au existat discuţii şi informări cu privire la construirea unui nou pavilion de detenţie în cadrul acestei unităţi, pentru a atenua gradul de supraaglomerare, informează România liberă.

Daniel Dragomir aruncă nucleara: ‘Adjunct al directorului SRI, implicat în dosare la DNA Ploieşti…’ Fostul ofiţer Daniel Dragomir susţine că unul dintre adjuncţii lui Eduard Hellvig, Adrian Ciocârlan, are legături cu DNA Ploieşti, menţionând că sunt cauze la respectiva unitate de parchet în care martorii protejaţi purtau numele Adrian Ciocârlan, Dragomir precizând că aceasta este o practică, scrie Stiripesurse.ro.

Priorităţile lui Dragnea dupa Paşte: Modificările Codurilor Penale şi referendumul pentru familie. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, marţi după-amiază, despre priorităţile parlamentare pe care le are în perioada următoare. “În această săptămână vor începe în comisia specială dezbaterile pe Codurile Penale”, a declarat Liviu Dragnea, transmite Ziare.com.

Promisiunea cu care Dinu Pescariu a preluat Baza Cutezătorii: facilități pentru elevi de 400.000 de euro pe an. Omul de afaceri Dinu Pescariu, care a scăpat de acuzațiile din dosarul „Baza Cutezătorii”, a promis, atunci când a încheiat contractul de administrare a bazei, că va asigura beneficii de 400.000 de euro anual pentru copii. Procurorii DNA spun că beneficiile promise nu pot fi verificate, potrivit Libertatea.

Eşecul liberalizării energiei: doar un român din opt a trecut pe piaţa liberă de electricitate. Iar furnizorii mari fac legea şi aici. La finalul anului 2017, moment în care piaţa de energie electrică s-a liberalizat pentru consumatorii casnici, doar puţin peste un milion de consumatori casnici au ales să treacă pe piaţa concurenţială, marea majoritate a casnicilor rămânând în continuare la aceiaşi furnizori, în sistem reglementat, după cum reiese din datele publicate recent de ANRE, notează Economica.net.

Eurostat: O companie are costuri lunare de 1.000 de euro pentru fiecare angajat în România, de patru ori mai mici decât în restul UE. Costul cu forţa de muncă din România a ajuns în 2017 la valoarea de 6,3 euro pe oră (1.008 euro/ lună), faţă de media statelor UE, de 26,8 euro pe oră (4.288 de euro/ lună). Astfel, o companie din România are cheltuieli medii lunare de patru ori mai mici cu un salariat decât în restul statelor din UE, arată datele publicate de Eurostat, conform Ziarului financiar.

Becali, ultimul avertisment pentru Budi! “Ne mai bazăm pe tine?” Constantin Budescu a fost nemulţumit de faptul că a fost înlocuit la pauza meciului FCSB – CSU Craiova 2-0. Gigi Becali l-a criticat din nou pe mijlocaşul ofensiv şi a dezvăluit ce dialog a avut cu jucătorul după partida de pe Arena Naţională, notează Fanatik.ro.

Dică dezvăluie problemele cu care se confruntă Gnohere şi vorbește la superlativ despre un jucător din lot: “Parcă e de-o viață la Steaua! Echipa are nevoie de astfel de jucători”. Nicolae Dică, tehnicianul lui FCSB, a explicat ce l-a determinat să-l folosească mai mult pe Denis Alibec în detrimentul lui Gnohere la ultimele meciuri din Liga 1. “Am ținut cont de faptul că Bizonul a fost suspendat în primele meciuri din 2018. Gnohere are o accidentare care îl deranjează, a avut o perioadă în care nu s-a antrenat deloc cu echipa. Am considerat că Denis e pe un drum bun, dar asta nu înseamnă că Gnohere nu va juca mai mult. Ne-a ajutat foarte mult și merită multe șanse în continuare”, potrivit Gazetei sporturilor.