Revista presei. Lider PSD: „Mergem cu Firea la prezidențiale”

Reacţia ambasadei Palestinei în legătură cu poziţia României privind statutul Ierusalimului, prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis pe o pârtie la schi în Munţii Şureanu, precum şi vizita pe care senatorul USR Vlad Alexandrescu a făcut-o la două centre de plasament, dar şi câştigarea de către Simona Halep a turneului de tenis de la Shenzhen atât la simplu, cât şi la dublu alături de Irina Begu sunt printre principalele subiecte ale zilei de 7 ianuarie.

Anunțul făcut de un lider PSD: „Mergem cu Firea la prezidențiale”. Președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Cârciumaru, a declarat joi, la un post local de radio, că din punctul său de vedere partidul o va susține în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei. Declarațiile liderului PSD vin în contextul în care conducerea lărgită a partidului este așteptată să înceapă, săptămâna viitoare, discuțiile privind candidatul la alegerile prezidențiale din 2019. Cârciumaru a explicat că Firea stă cel mai bine în sondaje, transmite Evenimentul Zilei.

Preşedintele Klaus Iohannis, la schi în Masivul Şureanu. Şeful statului a vorbit cu turiştii în timp ce îşi aştepta rândul la telescaun. Preşedintele Klaus Iohannis a revenit, sâmbătă, la schi în Munţii Şureanu, unde există un domeniu schiabil cu pârtii în lungime totală de 18 kilometri. Domeniul schiabil Şureanu este situat la cea mai mare altitudine din ţară, peste 2000 de metri. Şeful statului a fost fotografiat, sâmbătă, în timp ce aştepta la rând, pentru a urca cu telescaunul în vârful unei pârtii de pe domeniul schiabil Şureanu. Klaus Iohannis a schiat pe pârtiile din Munţii Şureanu şi anul trecut, potrivit Adevărul.

România, Ucraina și „internaționala“ anticorupție. Se împlinesc patru ani de la așa-numita revoluție Euromaidan din Ucraina, momentul în care criza ucraineană, altfel continuă începând din 1991, a trecut la faza sa fierbinte cu modificarea frontierelor în Europa și izbucnirea unui conflict la câteva sute de kilometri de granițele României. Sunt două mari „narațiuni“, așa cum le numește presa anglo-saxonă, cu privire la criza din Ucraina. Una este susținută de SUA și aliații lor, alături de actualul regim de la Kiev – agresiunea rusă în Crimeea și Estul Ucrainei, scrie Cotidianul.

Prima luare de poziţie a misiunii diplomatice a Palestinei în România privind mutarea ambasadei la Ierusalim. Ambasada Statului Palestina la Bucureşti salută declaraţia preşedintelui Klaus Iohannnis privind statutul Ierusalimului, afirmând că astfel România dovedeşte respect faţă de principiile de drept şi faţă de legea internaţională. “Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei la Ierusalim o opţiune legitimă, România dovedeşte încă o dată respect faţă de principiile de drept şi faţă de legea internaţională” a declarat Fuad Kokaly, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statului Palestina la Bucureşti, potrivit unui comunicat de presă, informează Gândul.

Vlad Alexandrescu după o vizită la două centre de plasament: Unii copii povestesc cum se fură mâncarea din centru, alt copil mi-a spus “urma să ajung în străinătate într-o reţea de prostituţie”. Senatorul USR Vlad Alexandrescu scrie, într-o postare pe pagina sa de Facebook, despre două vizite făcute la două centre de plasament din Bucureşti şi Ilfov. “Am vorbit cu angajaţii, cu educatorii, cu reprezentanţi ai Direcţiei de protecţie a copilului, dar am reuşit mai ales să vorbesc singur cu copiii. Până ce am fost escortat afară de bodyguarzi. Nu ştiu cum aş putea descrie ce am văzut şi auzit acolo, mai bine va redau câteva fragmente din ce mi-au povestit copiii”, scrie Vlad Alexandrescu, potrivit Hotnews.ro.

Carmen Dan: În 2018 vom avea aproximativ 6.000 de noi angajați. Ministrul Carmen Dan a afirmat sâmbătă că în Ministerul Afacerilor Interne vor fi în acest an aproximativ 6.000 de angajaţi noi, adăugând că se doreşte ca în cel mult patru ani să se poată acoperi deficitul de 23.000 de oameni. “În anul 2018 vom avea alături de noi, în marea familie a ministerului, aproximativ 6.000 de noi angajaţi. Este o strategie pe care trebuie să o urmăm cu insistenţă, pentru că eu îmi doresc în trei-patru ani cel mult să reuşim să acoperim deficitul uriaş de 23.000 de oameni pe care îl avem”, a declarat Carmen Dan la TVR1, transmite Jurnalul Naţional.

Serviciile de informații franceze vizate de o anchetă. Serviciile de informații din Franța sunt vizate de o anchetă pentru neglijență. Mai exact, parchetul din Paris vrea să afle dacă au fost neglijate date despre autorul unui atentat jihadist din 2016. Dosarul a fost deschis în urma unei anchete de presă, anunţă Rfi.ro.

Un sicriu a fost așezat în Piaţa Victoriei din Timișoara: Protest impresionant al studenților, împotriva modificărilor legilor Justiției. Un protest la care au participat aproximativ 200 de studenţi, membri ai ANOSR, a avut loc, sâmbătă seară, la Timişoara, în Piaţa Victoriei. Tinerii au adus un sicriu invelit în steagul tricolor pe care au scris cuvântul ”Justiţie” şi au aşezat lângă el candele, relatează Stiripesurse.ro.

Bodog răspunde acuzaţiilor că lasă absolvenţii de rezidenţiat pe drumuri. Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, precizează pe Facebook că certificatele de medic specialist pentru absolvenţii de rezidenţiat au fost trimise către Direcţiile judeţene de Sănătate Publică. Anunţul lui Bodog vine după ce şeful Secţiei de chirurgie plastică şi reconstructivă de la Spitalul Judeţean Braşov, medicul Dan Grigorescu, a prezentat cazul unui tânăr căruia la 31 decembrie i s-a încheiat perioada de 5 ani de pregătire pentru a deveni medic specialist obţinând la examenul de specialitate nota 9,11, dar care acum este şomer, potrivit Ziare.com.

Președintele CNAS: Finanțarea sănătății este insuficientă. Vrem servicii medicale de calitate, dar închidem ochii, cu ipocrizie, la cât plătim. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Laurențiu-Teodor Mihai, a explicat motivele pentru care medicii de familie ar trebui să semneze actele adiționale la Contractul-cadru, recunoscând totuși că asistența medicală primară este subfinanțată, chiar dacă, pentru 2018, sunt alocate cu peste 277 de milioane de lei mai mult decât anul trecut. Laurenţiu Mihai crede că societatea românească trebuie să aibă o dezbatere, onestă și lipsită de ipocrizie, legată de ce tip de sistem de sănătate își dorește şi cât este dispusă să plătească pentru acesta, conform Libertatea.

Noi reguli pentru toţi proprietarii de maşini, de la 1 ianuarie. Începutul acestui an a adus noi reglementări referitoare la Inspecţia Tehnică Periodică (ITP), pentru autoturisme. Pentru mulţi dintre şoferi, ITP va trebui făcută mai des. De la 1 ianuarie au intrat în vigore două prevederi ale legii 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, anunţă Economica.net.

„De ce să mă duc să lucrez la Londra, când mai bine mă duc la Cluj, iar în weekend mă duc la părinţi?“ Harta salariilor pe judeţe. Angajaţii din Bucureşti câştigă, în medie, peste 3.000 de lei net pe lu­nă, cu aproape 30% mai mult decât ni­­ve­lul salarial al unui angajat care pri­­meşte salariul mediu pe economie (de 2.360 de lei net în luna mai a aces­tui an), arată datele centralizate pe baza informaţiilor de la Insti­tu­tul Naţional de Statistică. La polul opus este situaţia angajaţilor din Te­le­or­man, care au cele mai mici salarii din Ro­mânia, de numai 1.720 de lei net, la ju­mătate faţă de bucureşteni şi cu 27% sub media naţională, informează Ziarul Financiar.

Alibec rămâne, pleacă “Bizonul”? Ofertă din Turcia! Cât vrea Becali. Nu e pentru cine se pregăteşte, ci pentru cine se nimereşte. Cam aşa stau lucrurile în ceea ce priveşte plecările de la FCSB în această iarnă. Deşi Denis Alibec era cel pe care Gigi Becali se pregătea să-l dea în această iarnă, iată că, până la urmă, Harlem Gnohere e cel care are şanse mai mari să se transfere, notează Fanatik.ro.

Liniște, Simona Halep e adevăratul nr 1 WTA! Cea mai interesantă informație după finala câștigată la Shenzen! Serena Williams a fost ultima jucătoare care a făcut asta. Simona Halep și-a asigurat la Shenzhen primul titlu WTA al anului și primul trofeu câștigat în calitate de lider mondial, după victoria în trei seturi contra Katerinei Siniakova, scor 6-1, 2-6, 6-0. Mai mult decât atât, Simona Halep este prima jucătoare care reușeste să câștige un trofeu din postura de lider mondial după turneul de la Wimbledon din 2016, când Serena Williams era prima în lume și triumfa la Londra, potrivit Gazetei Sporturilor.