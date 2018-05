Revista presei. Liviu Dragnea, intervenție în miezul nopții

Intenţia Guvernului de a suspenda plata contribuţiilor la Pilonul II de pensii, prezentarea testamentului politic al lui Corneliu Coposu, precum şi reacţiile la plângerea formulată de preşedintele PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a liderului PSD, Liviu Dragnea, dar şi câştigarea de către echipa CFR Cluj a titlului de campioană a României la fotbal sunt printre principalele subiecte ale zilei de 21 mai.

Liviu Dragnea a cerut, în miezul nopții, să intervină la Antena 3: ‘Dacă Orban are o problemă, să mă acuze pe mine de înaltă trădare‘. Liviu Dragnea a cerut, duminică seara, să intervină la Antena 3, telefonic, la emisiunea lui Mihai Gâdea, ”Sinteza zilei”! Dragnea a vrut să facă precizări despre cei 3 consultanți israelieni pe care PSD i-a avut la alegerile locale și parlamentare. În denunțul pe care Ludovic Orban l-a depus la Parchetul General, a vorbit și despre cei 3 israelieni în argumentarea sa la acuzațiile de înaltă trădare la adresa premierului Viorica Dăncilă, relatează Stiripesurse.ro.

Bomba lui Orban a făcut fâs: plângerea pe numele premierului Dăncilă se întoarce împotriva liderului PNL. Plângerea penală depusă de preşedintele PNL, Ludovic Orban, pe numele premierului Viorica Dăncilă se întoarce împotriva sa şi a partidului, PSD acuzându-i pe liberali şi pe Klaus Iohannis că vor să o demită cu orice preţ pe şefa Guvernului, chiar cu preţul suspendării preşedintelui ţării. Mai mult, o parte dintre membrii din conducerea PNL se delimitează de şeful formaţiunii şi spun că nu sunt de acord cu demersul său, conform Adevărul.

Testamentul politic al lui Corneliu Coposu. Fundația Corneliu Coposu a prezentat Testamentul lui Corneliu Coposu, scris în 1994 pe patul de spital, document structurat în trei părţi în care fostul lider țărănist arăta că ”politica nu poate fi acceptată ca mijloc de promovare al intereselor proprii”. Testamentul a fost scris în noapte de 24 spre 25 iulie 1994, de pe patul de spital. Corneliu Coposu urma ca în dimineața zilei de 25 iulie să fie supus unei intervenții chirurgicale pe care, cu câte ceasuri înainte, o simțea ca fiind sfârșitul, scrie Cotidianul.

Tăriceanu: Sunt dezamăgit când văd tineri ce parcă şi-au ales modele precum Kovesi şi Coldea. Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că este dezamăgit şi are un gust amar atunci când vede tineri care merg la manifestări publice, unde militează pentru „slava instituţiilor represive ale statului” şi „parcă şi-au ales modele cum ar fi Kovesi sau Coldea”. „Sunt dezamăgit şi am un gust amar când văd, uneori, tineri care merg chiar la manifestări publice, unde parcă militează pentru slava instituţiilor represive ale statului, parcă şi-au ales modele cum ar fi Kovesi sau Coldea şi atâta înţeleg ei din ceea ce înseamnă o ţară europeană, o ţară liberă, o ţară democrată”, a declarat Tăriceanu, informează Evenimentul zilei.

Guvernul PSD-ALDE vrea să suspende contribuţiile la Pilonul II de pensii. Ministrul Muncii spune că nu aproba niciodată. Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include între altele, ca „prioritate legislativă”, un „proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat (Pilonul II)”, cu precizarea că în perioada 1 iulie – 31 decembrie contribuţiile aferente acestuia vor fi suspendate. Potrivit documentului, contribuţiile CAS (respectiv contribuţiile de asigurări sociale aferente pensiei) „sunt încasate integral la buget”, cu „suspendarea contribuţiilor în perioada 1.07 – 31.12.2018”. În prezent, din sumele CAS pentru Pilonul I (sistemul pensiilor administrate de stat) se direcţionează automat 3,7% către Pilonul II, potrivit Gândul.

Adrian Wiener, senatorul USR care propune accizarea sucurilor cu zahăr și inscripționarea homeopatelor: „Românii sunt în general vulnerabili la fake news, la mistificare”. Ce spune medicul despre șansele proiectelor și ce a stat la baza lor. Senatorul USR Adrian Wiener a depus recent două proiecte legislative care au stârnit interesul opiniei publice – unul prevede accizarea sucurilor cu conținut ridicat de zahăr, iar celălalt, mai controversat, inscripționarea ambalajelor medicamentelor homeopate cu mesajul “Acest produs nu are efecte asupra sănătății”. Într-un interviu pentru Hotnews.ro, senatorul din Arad, medic primar, a vorbit despre ce a stat la baza acestor proiecte și ce șanse are fiecare dintre ele să treacă, având în vedere presiunile din zonele vizate.

Băsescu, despre o posibilă urmărire penală a premierului: Preşedintele României nu-l poate revoca. Liderul PMP, senatorul Traian Băsescu, a declarat duminică seara că preşedintele Klaus Iohannis nu îl poate revoca din funcţie pe actualul premier în urma unei eventuale urmăriri penale după plângerea făcută de liderul PNL, Ludovic Orban, deoarece Constituţia nu îi conferă respectiva prevedere, iar acesta poate fi demis doar de Parlament, printr-o moţiune de cenzură. Băsescu a precizat că premierul ar putea fi suspendat timp de 45 de zile, dar chiar dacă s-ar întâmpla acest lucru, preşedintele nu poate emite decretul de revocare, transmite Jurnalul naţional.

Aproape 36 la sută dintre alegători au votat la Chișinău. Cele 308 secţii de votare au fost închise la Chişinău, la ora 21.00. Aproape 36 la sută dintre alegători sau 225 mii de persoane au mers la vot la Chişinău, o prezență scăzută, totuși, dacă ar fi să comparăm cu alegerile locale din 2015, notează Rfi.ro.

Ministrul Muncii acuză BNR-ul că fuge de responsabilitate. Olguţa Vasilescu, a declarat, duminică seara, că întotdeauna inflaţia a fost stabilită de către Banca Naţională a României (BNR), mai puţin în acest an, când fuge de această responsabilitate, căzând în sarcina Guvernului. “Eu am spus-o cu foarte multe ocazii că, în anul 2009, BNR-ul îşi stabilea ţinta pentru inflaţie şi tot BNR-ul îşi asuma această ţintă. Anul acesta, văd că a căzut în sarcina Guvernului şi BNR fuge de răspundere”, a declarat ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, la Antena 3, informează România liberă.

Tăriceanu susţine că abuzul în serviciu e o moştenire comunistă. Cum se pedepseşte infracţiunea în Occident. Şeful Senatului consideră că infracţiunea de abuz în serviciu este “o moştenire din perioada comunistă şi stalinistă” şi că aceasta ar putea fi dezincriminată “comparabil cu prevederile care se regăsesc la nivel european.” În realitate, infracşiunea se regpseşte în Codurile Penale ale celor mai importante state europene. Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, că, în opinia sa, abuzul în serviciu din Codul Penal este o reminiscenţă comunistă şi că o variantă ar fi o formulă de dezincrimare a acestei infracţiuni, potrivit Ziare.com.

”Biblioteca de piatră”, evacuată. Institutul Geologic al României a fost somat de un executor judecătoresc. Litoteca Naţională a României, care cuprinde foraje realizate începând cu 1938, urmează să fie evacuată în perioada următoare după ce Institutul Geologic al României a fost notificat zilele trecute de un executor judecătoresc. Terenul de sub imobil a fost privatizat în anii ’90 iar în prezent a ajuns la o societate care activează în domeniul imobiliarelor, anunţă Libertatea.

Jumătate dintre combinatele lui Niculae sunt în faliment. Planul de reorganizare al Interagro apare în semestrul II. Din tot grupul Interagro, doar combinatul Viromet Victoria mai funcţionează, Chem Gaz Slobozia şi Donau Chem Turnu Măgurele sunt în observaţie, iar celelalte trei combinate au fost declarate în faliment, ne-au declarat reprezentanţii Casei de Insolvenţă Transilvania (CITR), unul dintre administratorii judiciari ai grupului de firme InterAgro. Tabelul de creanţe şi planul de reorganizare al grupului de firme vor fi făcute publice în a doua jumătate a anului, transmite Economica.net.

Băncile mari o duc mai bine ca economia în T1 2018: profiturile, creşteri de două cifre faţă de T1 2017. Cele mai mari grupuri bancare de pe piaţa locală au reuşit să-şi majoreze profiturile nete în primul trimestru (T1) din 2018, înregistrând creşteri ale câştigurilor cuprinse între 25% şi peste 120% faţă de T1 2017, în timp ce creditarea la nivelul sistemului bancar a făcut un salt de 6%, iar creşterea economică a frânat în T1 la 4%, potrivit Ziarului financiar.

CFR Cluj, campioana 100 în Liga 1! CFR Cluj este campioana ediţiei 100 a Ligii 1, iar ardelenii au pus mâna pe cel de-al patrulea titlu din istoria clubului din Gruia. CFR Cluj s-a impus în faţa Viitorului, scor 1-0, în ultima etapă din play-off-ul Ligii 1 Betano, transmite Fanatik.ro.

Gigi Becali și-a vărsat amarul după ce a pierdut încă un titlu: decizia luată în cazul lui Dică şi atacantul pe care-l vrea în locul lui Alibec: “E cleptoman, dar își face crucea bine”. Gigi Becali a anunțat la finalul acestui sezon câștigat de CFR Cluj că Nicolae Dică va rămâne la echipă și în sezonul viitor și că-și dorește să-l transfere în această vară și pe Anatole Abang de la Astra. “Cine e de vină că am pierdut titlul? Eu, că am fost lacom și l-am pus căpitan pe Alibec. Am zis că poate ne scoatem banii pe el și de-aia am tras de el. Alibec a uitat fotbalul”, a declarat Gigi Becali, conform Gazetei sporturilor.