Revista presei. Lupta de la Bruxelles, văzută din România

Maia Sandu la Bucureşti: Parteneriatul cu pro-ruşii lui Dodon a fost singura soluţie de a elibera statul din captivitate. Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu preşedintele României, Klaus Iohannis. În conferinţa de presă comună, Maia Sandu a explicat că recunoaşte faptul că parteneriatul politic între Blocul ACUM şi socialiştii pro-ruşi ai lui Igor Dodon este mai puţin obişnuit, dar a fost singura soluţie de a scăpa ţara de regimul corupt şi antidemocratic, relatează Adevărul.

Lupta de la Bruxelles, văzută din România. Ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, legat de numirea liderilor UE, că orice persoană care a făcut parte din Comisia Juncker este un partener bun pentru România, iar viziunea socialistă a lui Frans Timmermans ar fi pozitivă. Ministrul Afacerilor Europene admite că nu este un proces uşor de alegere a preşedinţilor Comisiei, Consiliului şi Parlamentului European, notează Cotidianul.

Tel Drum îi provoacă frisoane lui Dragnea. Vestea poate să-l doboare de tot. Şeful DNA lansează anunţul momentului. Călin Nistor, şeful interimar al DNA, a declarat, la ieşirea de la întrevederea cu delegaţia MCV, că s-a discutat despre buna administrare a sistemului judiciar şi activitatea direcţiei. În ceea ce priveşte Tel Drum, Nistor a precizat că doreşte soluţionarea cât mai rapidă a dosarului, potrivit Evenimentului Zilei.

USR despre proiectul PSD de revizuire a Constituţiei: Este doar o păcăleală pentru români şi face parte din planul social-democraţilor de a se reabilita în faţa cetăţenilor. Proiectul PSD de revizuire a Constituţiei, în care a fost inclus textul iniţiativei „Fără Penali în funcţii publice”, arată ipocrizia social-democraţilor care au în continuare membrii cu condamnări penale definitive, inclusiv în Parlament, dar public susţin că vor curăţirea, acuză USR, titrează Gândul.

Votul pentru diaspora, undă verde de la Comisia juridică a Camerei Deputaţilor. Votul decisiv asupra proiectului va avea loc miercuri. Comisia juridică a adoptat raportul de admitere pentru proiectul de lege care extinde votul în Diaspora la trei zile. Deputaţii vor vota, miercuri, iniţiativa legislativă, Camera Deputaţilor fiind for decizional în acest caz, informează Hotnews.ro.

Acuzaţii reciproce între preşedintele PSD şi noua vedetă a partidului. Viorica Dăncilă l-a criticat pe deputatul Liviu Pleşoianu, principalul ei contracandidat de la congresul de sâmbătă, pentru postul de preşedinte al PSD, catalogând discursul acestuia ca fiind unul „antieuropean” şi „antiamerican”. În replică, Pleşoianu susţine că această afirmaţie este o „gogomănie” şi a acuzat-o, din nou, pe Dăncilă că este „consiliată de serviciile secrete”, titrează Jurnalul.ro.

Kelemen cere retragerea avizului pentru un monument de la Valea Uzului: are simboluri legionare.„Săptămâna trecută, luni, a apărut un aviz al ministrului Culturii, Daniel Breaz, legat de avizarea din punctul de vedere al calităţii artistice a construcţiei la Valea Uzului. Am spus că nu este corect, fiindcă este vorba de un simbol legionar. Vorbesc de crucea mare, nu vorbesc de crucile mici. Din acest punct de vedere am vrut să vorbesc acum cu doamna Dăncilă”, a spus Kelemen Hunor, notează România Liberă.

Mugur Isărescu spulberă victoria obţinută de Dragnea la CCR de după gratii: Aurul României poate fi repatriat, dar trebuie dus înapoi. Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat cu prilejul audierii pentru un nou mandat de către comisiile de buget-finanţe ale Parlamentului, că ar vota în noul Consiliu de Administraţie ca rezerva de aur de la Londra să fie adusă în ţară, dar aceasta trebuie retrimisă în capitala Marii Britanii pentru că, în ţară, ”nu putem să aducem fiecare investitor străin să-l vadă”, potrivit Ştiripesurse.ro.

Procurorul general, despre Secţia Specială: Este foarte dificil să susţii o asemenea structură, dacă se retrag peste noapte apeluri. Procurorul General interimar, Bogdan Licu, a declarat, la ieşirea de la întâlnirea cu delegaţia MCV, că este dificilă susţinerea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie în condiţiile retragerii unor apeluri peste noapte, scrie Ziare.com.

Turcii de la Durmazlar şi Electroputere VFU Paşcani se bat pe al treilea cel mai mare contract de tramvaie din România. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a primit două oferte la licitaţia pentru achiziţia a 40 de tramvaie de 18 metri lungime destinate oraşelor Ploieşti, Galaţi şi Brăila. Cele două oferte au fost depuse de Electroputere VFU Paşcani şi de producătorul din Turcia Durmazlar. Turcii mai participă şi la licitaţia pentru 100 de tramvaie în Bucureşti, cea mai mare din România, cu o valoare estimată de 845 milioane de lei, potrivit Economica.net.

Mugur Isărescu, după ce a fost validat în comisiile Parlamentului pentru al şaselea mandat de guvernator al Băncii Naţionale: În acest mandat, BNR va îndeplini obiectivul de aderare a României la zona euro. „(Ne asumăm – n.red.) trecerea în perioada acestui mandat la adoptarea monedei euro. Este un proces complex şi cu multe capcane. Aici tentaţia este să ne grăbim şi trebuie să o spun că am observat acuze la adresa noastră, că îngrădim procesul. Filozofia pe care am adoptat-o este ca trecerea la moneda euro să se facă cu foarte multă pregătire“, a spus Isărescu în timpul audierilor din comisiile de buget, publică Ziarul Financiar.

Corina Corbu va fi noul preşedinte al Înaltei Curţi. Surse din magistratură au declarat pentru QMagazinecă judecătoarea Corina Alina Corbu este singurul candidat care s-a înscris la concursul pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În interiorul ÎCCJ s-a mai vehiculat şi numele actualului vicepreşedinte, Iulian Dragomir şi chiar cel al Cristinei Tarcea, care şi-ar mai fi dorit un mandat la conducere, însă ambii au renunţat să intre în competiţie. Corina Alina Corbu conduce din iulie 2018 Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Înaltei Curţi, funcţie în care a fost propusă de Secţia de judecători a CSM şi validată de preşedintele ţării.

CSU Craiova şi-a înfuriat ultraşii. Oltenii se chinuie să transfere jucători, în timp ce fanii şi-au pierdut răbdarea. CSU Craiova se pregăteşte să bifeze al cincilea transfer al verii, Alex Ioniţă II, ceea ce ar putea fi un nou start pe piaţa transferurilor. Sezonul trecut, cele mai multe achiziţii s-au făcut în iulie şi în august, scrie Gsp.ro.

Simona Halep, anunţ răspicat: „Vreau să fiu port-drapelul României la Jocurile Olimpice de la Tokyo!”. Simona Halep a debutat luni pe tabloul principal de la Wimbledon, acolo unde a întâlnit-o pe bielorusa Aliaksandra Sasnovich, scor 6-4, 7-5. Întrebată de posibilitatea de a împărtăşi această onoare cu Ianis Hagi, după calificarea României U21 la JO, Simona Halep a spus: „Nu ştiu dacă pot fi două persoane. Îi felicit pe băieţi pentru victoriile avute. Nu am avut şansa să-i văd, doar am auzit. Sunt băieţi de mare talent şi ne vom vedea la Tokyo”, a povestit Halep pentru Fanatik.ro.