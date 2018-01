Revista presei. Medicul Mihai Lucan a găsit un dispozitiv de interceptare

Declaraţiile ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, turneul pe care îl face preşedintele PSD, Liviu Dragnea, precum şi noile informaţii despre Eugen Stan, poliţistul acuzat de pedofilie, dar şi apelul Academiei Române către politicieni sunt printre principalele subiecte ale zilei de 12 ianuarie.

Medicul Mihai Lucan a găsit un dispozitiv de interceptare al DIICOT în maşina sa. DIICOT: A fost instalat cu mandat de supraveghere tehnică. Medicul Mihai Lucan a descoperit în maşina pe care o folosea un dispozitiv de interceptare ambientală care aparţine Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), iar reprezentanţii instituţiei au precizat că a fost montat “cu respectarea normelor de procedură penală”, în baza unui mandat de supraveghere tehnică. Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi seara, de către reprezentanţii DIICOT, procurorii au fost informaţi că medicul Mihai Lucan a descoperit în autoturismul pe care îl utiliza, un mijloc de interceptare ambientală care aparţine Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, infomează Hotnews.ro.

Carmen Dan: Demisia mea poate fi hotărâtă doar în forurile partidului. Am acordul semnat al chestorului Ioniţă prin care accepta şefia Poliţiei. Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan a declarat joi seară că nu îşi dă demisia şi a făcut lămuriri în cazul posibilei numiri a chestorului Cătălin Ioniţă la şefia Poliţiei Române. „Guvernul este unul politic, iar miniştrii sunt nominalizaţi şi validaţi în forurile statutare ale partidelor din Coaliţie şi tot acolo se aprobă retragerea lor din Guvern“, a spus Carmen Dan referitor la demisie, potrivit Adevărul.

Academia Română către politicieni: ”Nu totul este de vânzare, nu orice se poate negocia”!. Academia Română a făcut publice, sub formă de completare a programului referitor la sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, un număr de zece recomandări pentru opinia publică și pentru clasa politică românească. Sunt de altfel zece reguli de conduită publică necesară în acest moment istoric al existenței noastre, remise presei de Biroul Prezidiului Academiei Române, transmite Cotidianul.

A apărut dovada că șefii Poliției l-au protejat. Eugen Stan este suspect în 12 cazuri de agresiune sexuală. Continuă să iasă la iveală noi detalii cutremurătoare despre agresiunile sexuale în care Eugen Stan, cel care a agresat doi copii în urmă cu o săptămână în scara unui bloc din Sectorul 6, este suspect. Până în acest moment, fostul polițist este suspect în nu mai puțin de 12 cazuri de agresiune sexuală produse începând cu anul 2009. Și mai șocant este că el a fost identificat într-un astfel de caz încă din luna decembrie 2016, după ce a încercat să violeze o femeie de 32 de ani, dar cercetările au trenat până în aceste zile, când pedofilul a atacat din nou, scrie Evenimentul Zilei.

Dragnea e în turneu prin Moldova, Tudose aşteaptă demisia lui Carmen Dan la Bucureşti. Preşedintele PSD Liviu Dragnea a participat joi la şedinţa conducerii organizaţiei partidului din Suceava, el aflându-se într-un turneu la filialele partidului din Moldova, în contextul în care la sfârşitul lunii va avea loc şedinţa CExN, în care se va decide o eventuală restructurare a Guvernului. În acest timp, premierul Mihai Tudose aşteaptă demisia ministrului de Interne Carmen Dan, în urma scandalului iscat în MAI de cazul poliţistului pedofil, potrivit Gândul.

Kovesi cere aviz pentru revocarea procurorului Stoina, acuzat că a condus sub influenţa băuturilor alcoolice. Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a transmis joi seară Secţiei pentru procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea lui Eugen Stoina din funcţia de procuror DNA, acuzat că a condus sub influenţa băuturilor alcoolice şi a produs un accident. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorul se afla în concediu de odihnă, iar accidentul provocat nu s-a soldat cu victime, transmite Jurnalul Naţional.

ONG, după ce premierul a trimis Corpul de Control la CNAIR: Sunt lupte politice inclusiv pe infrastructură. Premierul Mihai Tudose a trimis Corpul de Control la CNAIR. Nu e clar care sunt motivele pentru această decizie. Vicepreședintele Asociației Pro Infrastructură, Ionuț Ciurea, nu exclude varianta unor jocuri politice între Mihai Tudose și Liviu Dragnea, în condițiile în care Ștefan Ioniță ar fi un apropiat al liderului PSD, iar în urmă cu câteva zile s-a decis amânarea deschiderii lotului 3 al autostrăzii Sebeș-Turda, deși lotul este gata din noiembrie 2017, scrie Rfi.ro.

Tudose: “Refuz orice dialog legat de autonomia unei părţi a României”. Mihai Tudose a scris pe Facebook că refuză orice dialog legat de autonomia unei părţi a ţării, considerând că discuţiile sunt în afara legii. Reacţia vine ca răspuns la mesajul unui lider UDMR, care spunea că Tudose a jignit profund şi a ameninţat nevoalat comunitatea maghiară, conform România Liberă.

Ce spune Victor Ponta despre cetățenia sârbă. Presa din Serbia anunță că Victor Ponta a primit cetățenie sârbă. Fostul premier al României confirmă informația, însă afirmă că este vorba despre o chestiune onorifică, potrivit Stiripesrse.ro.

Primul lider PSD care vorbeste despre posibilitatea ca CEx sa ceara demisia premierului. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca deznodamantul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi unul “nu chiar placut”, iar in cazul in care conflictul va continua in acest fel, mai ramane ca CEx al PSD sa ceara demisia premierului. “Asemenea lucruri nu ar trebui sa se petreaca intr-un Guvern, dar din pacate au evoluat de asa natura incat ne aflam intr-o sarabanda a declaratiilor”, a spus Buzatu, potrivit Ziare.com.

Noul regulament al școlilor analizat de Consiliul Elevilor București: „Elevii să treacă peste frica de profesor”. Ce n-au voie să facă elevii la școală: elevii nu mai au voie să țină telefoanele asupra lor în ore, dar nici nu mai fac serviciu pe școală. Nu mai sunt pedepsiți dacă nu-și iau uniforma, dar primesc 1 în catalog pentru copiat. Una caldă, alta rece. Cam așa ar cataloga reprezentanții Consiliului Elevilor noile reguli de funcționare a școlii, notează Libertatea.

Jozsef Varadi, CEO Wizz Air: Cu tot respectul, dar este o doar o chestiune de timp până când Tarom va dispărea de pe piață. Wizz Air, cea mai mare companie aeriană de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri în și dinspre România, mai mult decât Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programată o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de încărcare al avioanelor depășește 90%, a anunțat Jozsef Varadi, CEO Wizz Air, într-o conferinţă de presă la București, relatează Economica.net.

Haosul din fiscalitate continuă. Cum arată formularul 600 care a provocat scandalul începutului de an la ANAF: Are patru pagini numai de instrucţiuni. Peste 210.000 de români trebuie să îl completeze. Aproximativ 210.000 de ro­mâni sunt obligaţi să de­pună la Agenţia Naţio­nală de Administrare Fis­cală (ANAF) formularul 600, un document prin care aceştia tre­buie să arate ce venituri au obţinut în 2017 sau cred că vor obţine anul acesta pe lân­gă salarii, astfel încât Fiscul să le cal­cu­leze ce contribuţii sociale au de plătit. „Termenul de 31 ianuarie pentru de­pu­­nerea formularului 600 este o grabă spe­­cifică a unui buget gol, prin care statul vrea să încaseze banii cât mai repede. Încă nu avem toate detaliile necesare pentru aceas­tă declaraţie, este un haos“, a spus Valentina Saygo, managing partner la firma de consultanţă fiscală Ask for Accounting, conform Ziarului Financiar.

Gică Popescu lucrează gratis! ”Face totul din pasiune pentru fotbal”. Fostul internaţional Gică Popescu a revinit oficial în fotbal şi a acceptat să fie consilierul premierului Mihai Tudose pe probele legate de sport în special de organizarea Campionatului European din 2020. Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, cel care a pus bazele organizării unor meciuri de la Euro 2020 în Romania, a anunţat că Popescu nu va primi niciun ban de la Guvernul României pentru munca pe care o va depune, informează Fanatik.ro.

Mutare de ultimă oră! Un jucător de la Chapecoense se transferă la o forță din Liga 1: “Așa fotbalist n-a mai fost în România”. CFR Cluj continuă campania de transferuri și mai poate bifa o mutare. După ce i-a luat pe George Țucudean, Valentin Costache și Mihai Bordeanu, ardelenii negociază transferul lui Douglas Grolli, anunţă Gazeta Sporturilor.