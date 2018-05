Revista presei. “Operaţiunea microfonul“ în apartamentul ministrului Carmen Dan

Declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la execuţia bugetară pe primul trimestru al anului, întâlnirea dintre Liviu Dragnea şi taximetristul din Galaţi care a pierdut un pariu cu preşedintele PSD, precum şi decizia BNR de a majora rata dobânzii de politică monetară, dar şi rezultatul meciului de fotbal dintre FCSB şi CSM Poli Iaşi din faza play-off a Ligii I sunt printre principalele subiecte ale zilei de 8 mai.

Reacţia celor doi bărbaţi care au participat la „operaţiunea microfonul“ în apartamentul ministrului Carmen Dan. Procurorii Parchetului General au clasat dosarul în care ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a reclamat violarea domiciliului şi a vieţii private după ce a descoperit un microfon într-una dintre prize. În final, totul s-a dovedit o farsă pusă la cale tocmai de cei chemaţi de ministru să îi „deparaziteze” casa. Filmul complet al „operaţiunii microfonul” arată că ministrul Afacerilor Interne nu a fost victima unei operaţiuni ilegale de ascultare, ci victima unei farse puse la cale tocmai de cei chemaţi de Carmen Dan, prin intermediul surorii ei, să îi verifice locuinţa, scrie Adevărul.

Iohannis: Este imperioasă demisia doamnei Dăncilă. Preşedintele Klaus Iohannis a criticat în termeni extrem de duri modul în care PSD a guvernat România în ultimul an şi jumătate. Şeful statului a declarat că PSD face un fel de magie econimică. Iohannis a susţinut, într-o declaraţie de doar 20 de minute, că PSD ”a amanetat viitorul țării”, prin lipsa de investiții și creștere de cheltuieli de la buget cu plata salariilor și a pensiilor, transmite Cotidianul.

Siegfried Mureşan, despre trecerea de la PMP la PNL: Traseişti politici sunt aceia care dimineaţă sunt de stânga, seara sunt de dreapta. Președintele liberalilor, Ludovic Orban, a anunțat, luni, după Biroul Executiv Național, că europarlamentarul Siegfried Mureşan s-a înscris în PNL. Adeziunea de membru PNL a fost depusă de Mureșan la filiala Sector 1 – București, anunţă Evenimentul zilei.

Dragnea a primit naveta de bere, câştigată la pariul pus pe Facebook. Gălăţeanul care, săptămâna trecută, a promis că îi va da lui Liviu Dragnea o navetă de bere dacă liderul PSD postează un selfie a ajuns, luni, la sediul PSD, pentru a-şi onora pariul. Liviu Dragnea l-a întâmpinat pe bărbat cu mici, relatează Gândul.

Dragnea, după ce Iohannis a criticat execuția bugetară: O lista întreagă de minciuni care poate reprezenta un atac la siguranța națională. Liderul PSD a prezentat varianta sa de execuție bugetară. Premierul nu are de ce să își dea demisia. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni la Antena 3 că președintele României a prezentat ”o lista întreagă de minciuni”, iar ”informațiile neadevărate care se referă la rezultatele proaste ale guvernării poate reprezenta un atac la siguranța națională”. Acesta a mai spus că ”premierul României nu are de ce își dea demisia, atâta timp cât programul generază creștere economică, nu poate demisiona pentru că îl deranjează pe președintele Iohannis”, conform Hotnews.ro.

Un ordin al lui Tudorel Toader interzice salariaţilor de la Justiţie să fie… surse de informaţii. Salariaţii din cadrul Ministerului Justiţiei au de respectat, începând de săptămâna trecută, reguli foarte stricte în activitatea pe care o desfășoară. Tudorel Toader a emis recent un ordin care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, pe data de 4 mai, prin care a fost modificat Regulamentul de organizare și funcţionare a Ministerului Justiţiei. În urma acestor modificări, a fost introdus un capitol nou privind conduita profesională, informează Jurnalul naţional.

Emmanuel Macron: portret şi bilanţ după un an la Elysée. În urmă cu un an, mai precis pe 7 mai 2017, Emmanuel Macron era ales şef al statului în Franţa, candidat al unei mişcări centriste creată de el şi în urma unei campanii pusă sub semnul unei înnoiri generaţionale şi al unor reforme mai mult decît necesare. Mediile de informare franceze ne propun în aceste zile un bilanţ al primului an petrecut de Emmanuel Macron la Palatul Elysée, într-un context de contestaţii sociale care nu par să-l intimideze însă pe tînărul preşedinte francez. El avea, reamintim, 39 de ani la ora la care era ales, scrie Rfi.ro.

Orban, despre protocolul SRI-CSM: Directorul SRI de la PSD a semnat acel protocol. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la cel de-al doilea protocol între SRI şi CSM, că este de remarcat că acordul a fost semnat de directorul SRI de la PSD şi desecretizat de actualul şef al SRI, Eduard Hellvig, propus de PNL. Orban, despre protocolul SRI-CSM: Directorul SRI de la PSD a semnat acel protocol. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la cel de-al doilea protocol între SRI şi CSM, că este de remarcat că acordul a fost semnat de directorul SRI de la PSD şi desecretizat de actualul şef al SRI, Eduard Hellvig, propus de PNL”, transmite România liberă.

Alina Bica și-a devoalat strategia: Ce a pregătit pentru SRI și DNA și cum i-a uluit pe judecători. Fosta şefă a DIICOT, Alina Bica, le-a cerut luni magistraţilor, prin intermediul avocatului, să fie audiată prin videoconferinţă în dosarul în care este acuzată de favorizarea omului de afaceri Horia Simu, depunând la instanţă mai multe documente medicale, potrivit cărora s-ar afla în imposibilitatea de a se deplasa la proces, conform Stiripesurse.ro.

Isărescu explică decizia BNR de a majora dobânda cheie. Despre conflictul cu Guvernul: Nu ne-am luat de păr. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a explicat decizia luată luni de Consiliul de Administraţie al Băncii Centrale de a majora dobânda de politică monetară de la 2,25% la 2,5% pe an, precizând că vine în contextul noilor date despre inflaţie. Potrivit guvernatorului BNR, noul scenariu al prognozei privind inflaţia arată că aceasta va mai creşte uşor, iar apoi se va plafona în următoarele luni, scrie Ziare.com.

Costin Mincu, primul patron al Colectiv, era conștient de nereguli. Le-a enumerat la Tribunalul București în dosarul Colectiv. Unul dintre patronii Colectiv, Costin Mincu, a dat prima declarație în dosarul în care este judecat pentru uciderea din culpă a 64 de persoane și vătămarea corporală gravă a supraviețuitorilor, și arată că era conștient de unele nereguli privind autorizarea de funcționare, dar că nu a fost dirijat de autoritățile statului. Tribunalul București a demarat, luni, audierile în dosar iar primul ascultat a fost Costin Mincu până la ora zece noaptea, potrivit Libertatea.

Casele de marcat cu jurnal electronic, obligatorii în mai puţin de o lună. Anghel, PwC: Rămâne să vedem dacă termenul de 1 iunie va fi respectat. Contribuabilii mari şi cei mijlocii trebuie să înlocuiască de la 1 iunie casele de marcat clasice cu cele care au jurnal electronic, iar de la 1 august regula se aplică şi micilor buticari. “Practic, cel mai important pentru reducerea evaziunii fiscale este ca ANAF să aibă acces la informaţii. Dacă acea informaţie vine în timp real, coroborată cu o analiză de risc performantă pe baza unui sistem IT pe care l-aţi văzut cât de bine performează, ar trebui să fie cele două caracteristici esenţiale pentru reducerea evaziunii”, este de părere Daniel Anghel, Partener, Consultanță fiscală, Lider PwC CEE Impozite și Taxe indirecte, transmite Economica.net.

BNR a majorat dobânda-cheie la 2,5%, pentru a treia oară în 2018. Isărescu: „Suntem siguri că ţinem inflaţia sub control şi că dobânzile nu se vor duce foarte sus“. Guvernatorul BNR Mugur Isă­res­cu consideră că inflaţia va fi ţinută sub con­trol, iar dobân­zile nu se vor duce foar­te sus, după ce boardul băncii centrale a decis să con­tinue ciclul de întărire a poli­ticii monetare. Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a decis în şedinţa de politică monetară de ieri să majoreze din nou dobânda-cheie la 2,5%, după pauza din luna aprilie, după ce în primele două luni din 2018 au mai fost decise două creşteri, informează Ziarul financiar.

Haos în vestiarul FCSB-ului. “Roş-albaştrii” au spart o uşă. Haos în vestiarul FCSB-ului! Jucătorii echipei antrenate de Nicolae Dică şi-au vârsat nervii pe uşa vestiarului de la stadionul “Emil Alexandrescu”, după ce FCSB a pierdut cu CSM Politehnica Iaşi, scor 0-1, în etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 1 Betano, relatează Fanatik.ro.

Gigi Becali îi face praf pe Dică și pe jucători: “Au tremurat chiloții pe ei! Toți sunt niște fricoși, niciunul nu e bărbat! Budescu se duce pe un milion”. Gigi Becali i-a luat la rând pe jucători și Nicolae Dică după înfrângerea de la Iași, scor 0-1. Patronul roș-albaștrilor a anunțat că e gata să-l pe Constantin Budescu doar pentru un milion de euro la CFR Cluj, conform Gazetei sporturilor.