Revista presei. OUG pe ridesharing a fost adoptată

Orban: Guvernul Dăncilă a adoptat prin OUG un Cod administrativ împotriva românilor, dar pentru cumpărarea bunăvoinţei Congresului PSD. „Cu numai câteva zile înainte de Congresul PSD, Guvernul Dăncilă a adoptat prin Ordonanţă de Urgenţă, sfidând voinţa exprimată de români în 26 mai la Referendum, un Cod administrativ cu dedicaţie pentru liniştea baronimii PSD-iste“, susţine liderul PNL Ludovic Orban, potrivit Adevărul.

OUG pe ridesharing a fost adoptată. Reacţia lui Răzvăn Cuc: „Acum concurenţa este liberă”. După ce a primit ultimul aviz din partea Consiliului Economic şi Social (CES), ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a susţinut, marţi, că românii au acum posibilitatea de a decide cu cine vor să călătorească, cele două domenii de transport fiind capabile să concureze în termeni de egali, informează Gândul.

Tăriceanu: De asta vă repugnă Secția specială! Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu îi acuză pe cei care atacă în continuare Secția de anchetare a magistraților, după apariția opiniei Comisiei de la Veneția, susținând că o fac „din interes, ignoranță, ori pur și simplu ticăloșie”. Tăriceanu îi îndeamnă pe contestatari: „nu vă mai ascundeți pe după plop, băieți. Și mai răsfirați-vă, cât de cât, că bate la ochi”, relatează Cotidianul.

Felix Stroe își va depune “mai mult ca sigur” candidatura pentru funcția de secretar general al PSD. Președintele organizației județene a PSD Constanța, Felix Stroe, mai are timp, până miercuri la prânz, să își depună candidatura pentru funcția de secretar general al partidului la congresul extraordinar din acest weekend. În timp ce Felix Stroe spune că este hotărât, echipa lui de la Constanța, prin vocea președintelui executiv, Decebal Făgădău, crede că plecarea președintelui de filială la București ar slăbi organizația PSD de pe litoral, și așa lovită după alegerile europarlamentare, precizează Evenimentul Zilei.

Viorica Dăncilă: Guvernul nu va mai adopta nicio Ordonanță de Urgență legată de funcționarea justiției. Premierul Viorica Dăncilă susține că Guvernul nu va mai adopta nicio Ordonanță de Urgență legată de funcționarea justiției și că orice modificare privind funcționarea sistemului judiciar trebuie să treacă printr-o dezbatere transparentă, cu consultarea celor din sistem și a organismelor internaționale. De asemenea, ea a susținut că Guvernul va respecta recomandările organismelor internaționale, transmite Hotnews.ro.

Instanţa supremă sesizează CCR în dosarul lui Sebastian Ghiţă, cu privire la atribuţiile Secţiei de anchetare a magistraţilor. Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat marţi Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate care se referă la atribuţiile Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), ridicată de Parchetul General în dosarul în care este judecat Sebastian Ghiţă, titreazăJurnalul.ro.

Scandal în Parlament la dezbaterile privind legea Poliției. Opoziţia acuză PSD că fură voturi în Parlament după ce proiectul de lege pentru sporirea atribuţiilor Poliţiei a fost adus din nou în dezbaterea Comisiilor de Apărare şi Juridică reunite, noteazăRomânia Liberă.

Victor Ponta îl ‘înţeapă’ pe Cioloş după acceptarea aleşilor Pro România în grupul S&D: ‘Oamenii mici au orgolii mari’. Victor Ponta, preşedintele Pro România, reacţionează la primirea reprezentanţilor partidului, Corina Creţu şi Mihai Tudose, în grupul S&D din Parlamentul European. Fostul prim-ministru îl taxează pe Dacian Cioloş pentru opoziţia acestuia la alăturarea Pro România grupului Renew Europe, scrie Stiripesurse.ro.

Iohannis, despre OUG pentru Codul Administrativ: Este un atentat la adresa întregului sistem. PSD nu a înțeles lecția votului din 26 mai. Președintele Klaus Iohannis a criticat decizia Guvernului Dăncilă de a adopta Codul Administrativ prin ordonanță de urgență, în ședința de marți, susținând că acest episod face parte dintr-un “plan mult mai amplu al PSD de a conserva puterea și de a-și servi baronii”, relatează Ziare.com.

Achitat definitiv. Cine îi dă înapoi acestui om anii. Fostul ministru de Interne, Cristian David a fost achitat definitiv, marţi, de magistraţii ÎCCJ, fiind condamnat în primă instanță, la 5 ani de închisoare. Achitarea a fost dată de un complet de 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție format din Andrei Rus, Rodica Cosma, Dan Enescu, Hermina Iancu și Oana Burnel, informează QMagazine.ro.

Huawei nu dă înapoi: vom creşte investiţiile în tehnologia 5G.Huawei a anunţat luni că va crește nivelul investiţiile sale în 5G, în ciuda interdicției SUA asupra produselor sale. Gigantul tech chinez a pus accent, de asemenea, pe securitatea cibernetică și viața privată, pe care le-a numit “priorități de top”, publicăEconomica.net.

Proiect: Trotinetele electrice vor putea fi folosite pe drumurile publice fără a risca amenzi. Un proiect de lege depus la Camera Deputaţilor prevede definirea trotinetele electrice, astfel încât să nu fie asociate mopedelor, iar utilizatorii să nu fie pasibili de amenzi/închisoare dacă nu au permis. Trotineta electrică este definită ca un vehicul cu 2 sau 3 roţi şi viteză maximă de 40 km/h, notează Ziarul Financiar.

Ionuț Nedelcearu la AS Roma / Ionuț Nedelcearu prinde transferul carierei! E dorit de AS Roma. Ionuț Nedelcearu, 23 de ani, este titularul României U21 la EURO 2019 și a impresionat prin evoluțiile sale. Presa din Italia anunță că AS Roma se interesează de serviciile fundașului central de la FK Ufa. Gianluca Petrachi, noul director sportiv al Romei, dorește să întărească echipa, iar pe lista lui este Ionuț Nedelcearu, precizează Gsp.ro.

Editorial Horia Ivanovici. Aplauze: Locul 1 cu Anglia, Franța și Croația! Egalul inteligenței! Iar Ianis se face tot mai mult Hagi. Un Boboc de echipă! Cam așa s-ar traduce Naționala de tineret, care aruncă seară de seară curcubee din Italia peste România… Ne frecăm la ochi și nu ne vine să credem: am câștigat o grupă cu Croația, Franța și Anglia. Urmează Germania în semifinale, campioana europeană en-titre, și, posibil, Spania în finală. Adică, vorba poetului, toată floarea cea vestită a mărețului Apus! Incredibil, titrează Fanatik.ro.