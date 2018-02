Revista presei. „Partidul generalilor” porneşte războiul cu Soros

Reacţiile la informaţiile potrivit cărora în anumite dosare s-ar fi încercat fabricarea de probe, aprobarea de către Camera Deputaţilor a raportului Comisiei parlamentare de anchetă cu privire la alegerile prezidenţiale din 2009, precum şi lansarea unei campanii pentru modificarea Constituţiei astfel încât persoanele condamnate penal să nu mai poată ocupa funcţii publice alese în stat, dar şi victoria obţinută de Monica Niculescu în faţa Mariei Şarapova în primul tur al turneului de tenis de la Doha sunt printre principalele subiecte ale zilei de 13 februarie.

„Partidul generalilor” porneşte războiul cu Soros şi cu progresiştii. Partidul Neamul Românesc s-a înscris la tribunal având ca obiective politice lupta împotriva „antiromânilor”, a progresiştilor care promovează corectitudinea politică impusă de la Bruxelles şi împotriva lui Soros, despre care susţin că deţine controlul asupra a patru ministere. Partidul este condus de fostul deputat PSD Ninel Peia, care a cooptat în conducere patru foşti generali: Mircea Chelaru (prim-vicepreşedinte), Nicolae Rotaru (vicepreşedinte) şi Constantin Onişor (secretar general), informează Jurnalul Naţional.

Contraatacul DNA în marea „paradeală”. Direcția Națională Anticorupție sare în apărarea procurorului șef al Serviciului Teritorial Ploiești Lucian Onea, afirmând, cu privire la înregistrările difuzate de Antena 3, că fostul deputat Vlad Cosma a denaturat situația dintr-un dosar penal aflat în curs de urmărire penală, folosindu-se de colaje ale unor înregistrări pe care le-a realizat personal. DNA susține că, înaintea difuzării acestor înregistrări, persoane din anturajul lui Vlad Cosma s-au prezentat în mod repetat la șeful Serviciului Teritorial Ploiești și la alți procurori/ofițeri de poliție judiciară, ultima dată vineri, 9 februarie, cerându-le procurorilor să facă demersuri astfel încât să îi creeze o situație juridică favorabilă lui și tatălui său, Mircea Cosma, transmite Cotidianul.

Dragnea nu o iartă pe Kovesi: „Elemente clare de poliţie politică” Liderul PSD aşteaptă reacţia urgentă a lui Toader. Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a oferit prima reacție în legătură cu înregistrările prezentate de fostul deputat Vlad Cosma despre modul în care DNA opera. “Eu cred că cel mai importat e că s-a autosesizat Inspecţia Judiciară. Nu e suficient. Trebuie facuta o ancheta rapid, stabilit daca probele de aseara sunt adevarate, si par adevarate. Trebuie luate masuri imediat pentru ca astfel de practici sa nu se mai intample in Romania. Daca ceea ce a aparut in spatiul public este adevarat, avem elementele clare de politie politica. Nu cred ca poate fi vorba doar de abateri disciplinare. Atat prin interviul doamnei procuror Iorga, cat si in inregistrari sunt elemente penale foarte serioase”, a declarat Dragnea, conform Evenimentului Zilei.

Din Japonia, ministrul Justiţiei anunţă că a luat o decizie în cazul şefei DNA: „Nu mai are sens să aştept Inspecţia Judiciară”. Dăncilă îi cere lui Toader să se întoarcă de urgenţă în România. Aflat în Japonia, Ministrul Justiţiei intervine în scandalul de la Bucureşti şi anunţă că va lua o decizie cu privire la conducerea DNA, la întoarcerea în România. Toader spune nu are sens să mai sesizeze Inspecţia Judiciară, deoarece aceasta ar amâna mult luarea unei măsuri. Premierul Viorica Dăncilă i-a cerut luni lui Toader să se întoarcă de urgenţă în România pentru a lămuri informaţiile apărute în spaţiul public în ultima perioadă, scrie Gândul.

Băsescu, în Parlament, despre raportul comisiei de anchetă pe alegerile din 2009: “Uitaţi cumva sinergia dintre Geoană, PSD şi acest grup care s-a dovedit infracţional format din Voiculescu-Vântu-Patriciu?” Raportul, adoptat în Parlament. Merge la Preşedinte, Guvern, CSM, Parchetul General. Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a declarat luni în plenul reunit al Parlamentului că a existat o “sinergie” între Mircea Geoană, contracandidatul său la alegerile din 2009, şi ceea ce el spune că a fost un “grup infracţional” format din Dan Voiculescu cu trustul Intact şi Sorin Ovidiu Vântu, cu trustul Realitatea, şi a adăugat ulterior: “l-am bătut pe Geoana de l-am rupt pe bune”. Băsescu a luat cuvântul în cadrul dezbaterilor pe marginea raportului întocmit de comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009, comisie constituită în urma unor articole publicate de Dan Andronic în care era relatată o întâlnire acasă la Gabriel Oprea în noaptea turului al doilea de scrutin, transmite Hotnews.ro.

“Fără penali în funcţii publice”, campanie pentru modificarea Constituţiei. “Fără penali în funcţii publice” – aşa se numeşte o campanie lansată luni de Uniunea Salvaţi România pentru modificarea Constituţiei, în aşa fel încât persoanele condamnate la închisoare să nu poată candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale, până la reabilitarea completă în faţa legii. USR trebuie să strângă 500 de mii de semnături de la cetăţeni cu drept de vot din cel puţin jumătate din judeţele ţării, pentru ca iniţiativa cetăţenească să devină lege, notează Rfi.ro.

Inculpat pentru șpagă, primarul din Baia Mare înființează un Departament Anticorupție. Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheş, a anunţat, luni, pe pagina de socializare, că instituţia pe care o conduce înfiinţează Compartimentul pentru Integritate şi Anticorupţie. Aceasta în condițiile în care Cherecheș însuși este inculpate pentru luare de mită, scrie România Liberă.

Carmen Dan, despre înregistrările ce vizează DNA: ‘Sunt deja semnale că lucrurile trebuie neapărat îndreptate’. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat luni, despre acuzaţiile aduse DNA de către deputatul Vlad Cosma, că este responsabilitatea mai multor instituţii să ia decizii şi să îndrepte lucrurile, pentru că “aşa ceva nu e nici normal, nici acceptabil”. „Nu cred că există cineva, cel puţin în ţara asta, care să nu fi urmărit tot ce s-a întâmplat. Încă o dată constat cu tristeţe că nu trăim într-o perioadă de normalitate. Este clar că nu este normal să se întâmple ceea ce s-a expus aseară în spaţiul public”, a declarat Carmen Dan, potrivit Stiripesurse.ro.

Ambasada SUA spune că premierul Dăncilă şi ambasadorul SUA au vorbit şi despre Justiţiei. Guvernul nu menţionase acest subiect. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, şi premierul Viorica Dăncilă au discutat şi despre Justiţie în cadrul întâlnirii de azi, anunţă Ambasada SUA la Bucureşti. Guvernul anunţase luni, printr-un comunicat, subiectele discutate de cei doi oficiali, însă cel al Justiţiei nu era menţionat, conform Ziare.com.

De ce aşteaptă românii şase luni pentru proba „traseului“ la permisul auto. „Nu există nicio ţară în UE în care să dai examenul cu un poliţist“. Proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere este un calvar pentru majoritatea candidaţilor din România, mai ales din cauza timpului uriaş de aşteptare. Experţii spun că problema ar putea fi rezolvată prin mutarea serviciului de la Ministerul de Interne la cel al Transporturilor, potrivit Adevărul.

O mare suprafață din Pădurea Băneasa, scoasă la vânzare pe OLX. Ce ar putea să ”crească” în locul copacilor. Aproape 400 de hectare de teren din Pădurea Băneasa, în nordul Bucureştiului, sunt scoase la vânzare pe platforma de anunțuri OLX. Terenul forestier este compus din mai multe parcele, de diferite mărimi și are mai mulți proprietari, anunţă Libertatea.

Autostrada Sibiu – Piteşti: joi ar putea fi desemnaţi constructorii primilor kilometri din cea mai aşteptată şosea rapidă peste Carpaţi. Perioada de evaluare a ofertelor pentru construirea capetelor Autostrăzii Sibiu – Piteşti expiră joi, 15 februarie 2018. CNAIR ar putea anunţa atunci câştigătorii secţiunilor 1 şi 5, deşi pentru prima nu se termină de judecat contestaţia constructorului italian Pizzarotti la Curtea de Apel Bucureşti, informează Economica.net.

Un dezastru urban în capitala României: Gările Otopeni, Tunari şi Pipera stau închise, în timp ce corporatiştii pierd ore întregi în trafic. Milioane de euro se pierd anual pe drum sau din venituri potenţiale, inclusiv pentru stat. Zona de nord a Bucureştiului, unde sunt concentrate mai multe clădiri de birouri şi peste 100.000 de corporatişti, are patru gări – Otopeni, Tunari, Băneasa şi Pipera -, care ar putea deservi angajaţii din împrejurimi. Dintre acestea însă, Tunari, Pipera şi Otopeni nu sunt staţii de cale ferată pentru călători, potrivit Companiei Naţionale de Căi Ferate (CFR). Nici gara Băneasa nu este însă folosită pentru traficul de călători decât ocazional, în special în timpul verii, când acolo opresc două trenuri cu destinaţia Mangalia, potrivit Ziarul Financiar.

Niculescu a uimit lumea: “A feliat-o pe Şarapova!” Ce scrie NY Times. Monica Niculescu a reuşit un meci grozav în faţa rusoaicei Maria Sharapova, câştigând cu 4-6, 6-4, 6-3. Victoria sportivei noastre a pornit pe reţelele de socializare o serie neîntreruptă de reacţii amuzante, relatează Fanatik.ro.

Avertismentul lui MM Stoica înainte de FCSB – Lazio: ”E cea mai mare minciună!” Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, îi îndeamnă pe jucători și pe fanii echipei să nu se lase păcăliți de rezultatele mai slabe ale lui Lazio, care vine la București după patru meciuri fără victorie. “Nu ne încălzește că Lazio vine după 3 înfrângeri în campionat. Nu știm cum vor trata dubla cu noi. Pentru ei poate fi mai importantă acum Europa League, pentru că e o variantă de acces în UEFA Champions League, în condițiile în care au picat pe locul 5 in Serie A”, a spus Mihai Stoica, conform Gazetei Sporturilor.