Revista presei. Procurorii DNA au pus tunurile pe Dragnea

Care sunt cele trei clanuri care l-au susţinut pe Dragnea la Curtea Supremă. Cei 300 de „spartani“ care l-au aclamat pe Dragnea la Curtea Supremă au fost activaţi pe trei filiere, susţin surse politice pentru Adevărul. În primul rând, interlopii din Clanul Sportivilor, mobilizaţi de primarul din umbră al Sectorului 4. Lor li s-au adăugat alţi interlopi din Rahova, dirijaţi de aghiotantul lui Codrin Ştefănescu. Lângă băieţii răi din Bucureşti au mai fost angrenaţi şi câţiva angajaţi la stat din „batalionul“ Teleorman.

PSD a „răsfoit” iar Codul Penal, cu un musafir nepoftit! Agitație mare în PSD după ziua de luni în care instanța a decis amânarea procesului lui Liviu Dragnea pentru 20 mai. Ținta social-democraților, tot Codurile penale și modificarea lor, după ce ordonanțele promise de Tudorel Toader nu au mai venit, relateazăCotidianul.

Procurorii DNA au pus tunurile pe Dragnea. Omul de încredere al liderului PSD, forțat să-l denunțe. Culisele unei anchete de proporții. Deputatul Cătălin Rădulescu a susținut, marți, că procurorii Marius Vartic și Călin Nistor l-au pus să declare ceva împotriva lui Liviu Dragnea, în 2013. În acea perioadă, liderul PSD a fost condamnat la 1 an si 6 luni, cu supendare, într-un dosar în care era anchetat pentru fapte conexe faptelor de corupție, precizează Evenimentul Zilei.

Manda: Maior folosea binomul SRI-DNA ca o măciucă. Vom avea un raport privind “petrecerile”. Preşedintele Comisiei SRI Claudiu Manda a declarat, marţi, că Inspecţia Judiciară a solicitat lămuriri privind colaborarea SRI-DNA în contextul în care George Maior, fost şef al Serviciului, a folosit “binomul” drept o “măciucă”, potrivit Gândul.

Scrisoarea lui Isărescu în problema aurului: BNR nu poate sustine propunerea legislativă (…) si nici nu poate accepta integral propunerile primite de la domnul senator Serban Nicolae. Într-o scrisoare semnată de Guvernatorul Băncii Centrale Mugur Isărescu, acesta atrage atenția asupra multiplelor încălcări ale legislației europene, în cazul în care proiectul privind aducerea în țară a aurului ținut la Banca Angliei ar deveni lege, informează Hotnews.ro.

Toader se ascunde în spatele lui Iohannis: Decretul de revocare trebuie semnat de președinte. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a reiterat marţi că va fi ministru până în momentul în care apare în Monitorul Oficial că a fost eliberat din funcţie, precizând că şi în cazul unei demisii este nevoie de decretul de revocare semnat de preşedintele României, transmite România Liberă.

Călin Popescu Tăriceanu face notă separată de PSD: ‘Nu cred că Tudorel Toader nu a făcut treabă, poate nu a făcut destul după unii’. Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marţi seara, într-o emisiune la TVR 1, că nu crede că Tudorel Toader nu a făcut treabă la Ministerul Justiţiei şi a ţinut să spună că „întotdeauna dacă vrei să-i găseşti unuia bube în cap, îi poţi găsi”, titrează Stiripesurse.ro.

PSD îi ia apărarea lui Pintea, după ce a fost atacată de președinte: Este imoral ca Iohannis să vorbească despre Sănătate. PSD sare în apărarea Sorinei Pintea, ministrul Sănătății, după ce președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că este revoltător că ministrul a pornit o campanie de imagine prin spitale, notează Ziare.com.

Război PNL-USR: „Lăsați neomarxismul, populismul și demagogia!” Parlamentarii PNL şi USR au lansat, astăzi, atacuri reciproce, de la tribuna Camerei Deputaţilor. Totul a pornit de la un proiect de lege de modificare a legii Sănătății, iar un deputat USR a declarat că votul la acest proiect îi amintește de metafora PNL și PSD, aceeași mizerie, scrie QMagazine.ro.

Surpriză de proporţii: Petrom, care are cea mai modernă centrală din România, cumpără masiv energie electrică. De ce. Petrom, care are cea mai nouă şi modernă centrală electrică din România, cumpără masiv energie “bandă”, la preţuri care ajung şi la 300 de lei/MWh, cu livrare în ultima jumătate a acestui an. O mişcare surprinzătoare, pentru care compania a dat explicaţii pe care le puteţi citi mai jos, şi care poate da indicii despre evoluţia preţurilor de pe piaţă în acest an. Şi la electricitate, şi la gaze, publică Economica.net.

Capitala se înnoieşte cu 100 de troleibuze, 230 de autobuze hibride şi electrice şi 100 de tramvaie. Primăria Capitalei anunţă achiziţionarea, în curând, a 100 de troleibuze şi 130 de autobuze hibride în valoare totală de 488 de milioane de lei, din care 340 de lei vor fi obţinute din fonduri nerambursabile, precum şi achiziţia a 100 de tramvaie, în valoare de peste 845 milioane lei, informează Ziarul Financiar.

Ajută Burleanu fotbalul juvenil sau cluburile cu bani? „Nu văd cum vor mai fi motivate cluburile” / „Lăsăm copiii și gratis la Hagi”. Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat astăzi schimbări majore în ceea ce privește fotbalul juvenil. Astfel, copiii sub 16 ani pot fi cumpărați de orice club din România fără ca echipa „mama” să-și dea acordul. Singura obligație a clubului care ia jucătorul e să plătească o taxă în funcție de vârstă, relatează Gsp.ro.

A cui este firma EAD.RO Interactive SRL care plătește 28.000.000 de euro pe an pentru drepturile TV din Liga 1 Betano! Ei sunt oamenii care vor negocia cu Digisport și Telekomsport. Fanatik.ro a aflat că firma care a achiziționat drepturile TV din Liga 1 Betano are sediul în București, sectorul 1, iar administrator este Ștefan Ilie. La această afacere s-au asociat Iuga Vasile, Pazara Cristina și Tomșa Gheorghe Adrian, cel din urmă fiind unul dintre oamenii importanți în negocierile dintre LPF și firma EAD.RO Interactive SRL.