Revista presei. Raportul Comisiei de la Veneția

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea legilor justiţiei pe care Guvernul ar urma să o aprobe în şedinţa de luni, exerciţiul naţional “Seism 2018”, precum şi vizita preşedintelui Klaus Iohannis în Italia, dar şi rezultatul meciului de fotbal dintre reprezentativa României şi cea a Serbiei din Liga Naţiunilor sunt printre principalele subiecte ale zilei de 15 octombrie.

Raportul Comisiei de la Veneția – 19 octombrie. Comisia de la Veneţia are, pe ordinea de zi a şedinţei din 19 octombrie, adoptarea unei opinii cu privire la amendamentele la Codul Penal şi la Codul de Procedură Penală din România. ”Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) este așteptată să adopte o opinie referitor la amendamentele aduse Codului Penal și Codului de Procedură Penală din România”, se arată într-un comunicat de presă al Consiliului Europei, postat pe site-ul instituției, anunţă Rfi.ro.

Rebut parlamentar: Codul infractorilor, măcelărit de CCR. Ce articole nu au trecut de controlul Curţii. Curtea Constituţională a tăiat în carne vie iniţiativa legislativă prin care PSD şi ALDE voiau să mutileze Codul de Procedură Penală: două treimi dintre amendamente au fost declarate neconstituţionale. Coaliţia PSD-ALDE a cunoscut vineri una dintre cele mai dure înfrângeri în materie legislativă după ce Curtea Constituţională a României (CCR) a declarat neconstituţionale nu mai puţin de 64 de modificări ale Codului de Procedură Penală, acestea fiind în majoritate prevederi prin care legislaţia penală era mutilată. Au trecut testul de constituţionalitate doar 32 de amendamente, notează Adevărul.

Toader mai cugetă la propunerea de numire a Adinei Florea. Ministrul Justiţiei a anunţat că luni va analiza avizul negativ dat de CSM în cazul Adinei Florea şi va decide dacă va trimite propunerea către şeful statului. Între timp, CSM a motivat avizul, precizând că Florea are o rezistenţă scăzută la stres, dar şi o capacitate de analiză şi sinteză redusă. „Avizul va fi analizat in cursul zilei de luni, apoi se va decide referitor la procedura aflata in derulare !”, a scris Tudorel Toader, pe Facebook, conform Cotidianul.

Premieră pentru România, după 45 de ani. Iohannis efectuează o vizită oficială în Italia. Klaus Iohannis începe duminică o vizită de stat de patru zile în Republica Italiană. Vizita are loc în contextul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri şi al aniversării a 10 ani de la ridicarea relaţiei bilaterale dintre România şi Italia la nivel de Parteneriat strategic consolidat, scrie Evenimentul zilei.

Guvernul vrea să adopte OUG pentru legile justiţiei. Şerban Nicolae: E o inepţie! Nu se justifică urgenţa. Guvernul se reuneşte, luni dimineaţă, pe ordinea de zi a şedinţei Executivului fiind o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, textul fiind criticat de unii lideri social-democraţi. Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a anunţat vineri, că luni, la ora 09.00, va avea loc o şedinţă de Guvern pentru adoptarea OUG pe legile justiţiei, înainte ca premierul Viorica Dăncilă să plece, pentru o săptămână, într-o deplasare în Turcia şi în mai multe state din zona Golfului Persic, potrivit Gândul.

Parchetul General, despre OUG pe legile justiției: Unele modificări încalcă ordinea constituțională. Ministerul Public atrage atenția, duminică seară, asupra pericolului încălcării ordinii constituționale prin adoptarea unora dintre modificările propuse în ordonanța de urgență privind legile justiției ce ar urma să fie adoptată luni, în ședință de Guvern. “Introducerea unui nou alineat la art. 54 din Legea nr. 303/2004, conform căruia ministrul justiției organizează o procedură de selecție pe baza unui interviu, iar pentru asigurarea transparenței audierea candidaților se transmite în direct, nu este de natură a înlătura diminuarea independenței procurorilor care ocupă funcții de conducere”, transmite Parchetul General, conform Hotnews.ro.

Ponta: Ordonanţa de modificare a legilor justiţiei, dată peste noapte. Preşedintele Pro România, Victor Ponta, critică guvernele din 2017 şi până în prezent, precum şi majoritatea parlamentară pentru faptul că “s-au grăbit” să adopte legi şi ordonanţe pe care apoi “le modifică şi rectifică non stop”, adăugând că ordonanţa de modificare a legilor justiţiei, dată “peste noapte”, riscă să strice mai mult decât repară. “Legea salarizării a fost impusă cu forţa în Parlament şi de atunci se tot modifică prin ordonanţe de urgenţă fără să poată fi aplicată bine. ‘Revoluţia fiscală’, la fel”, arată fostul prim-ministru, într-o postare pe Facebook, informează Jurnalul naţional.

Columna lui Traian a fost iluminată în culorile tricolorului României. Columna lui Traian, faimosul monument de la Roma, a strălucit, duminică seară, în culorile drapelului României. Preşedintele Klaus Iohannis a participat, duminică seara, la iluminarea Columnei lui Traian în culorile drapelului României, el fiind aşteptat la Roma de zeci de români stabiliţi în Italia. Printre românii care l-au așteptat pe șeful statului s-au aflat și foarte mulţi copii îmbrăcaţi în port popular, care purtau steagurile României în mâini, relatează România liberă.

Klaus Iohannis, de la Roma: ‘Pacea socială în România cred că se reclădeşte’. Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat duminică seară, la Roma, că pacea socială în România se reclădeşte. “Pacea socială în România cred că se reclădeşte. Şi avem nevoie de astfel de simboluri pentru a reclădi pacea socială şi în România şi o vom face”, a declarat Iohannis care a participat, duminică seară, la Roma, la iluminarea Columnei lui Traian în culorile Drapelului României, transmite Stiripesurse.ro.

Vizită încărcată de semnificaţii: Preşedintele Parlamentului European va veni la Bucureşti şi va vorbi în faţa Parlamentului. Preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va efectua pe 21 noiembrie o vizită la Bucureşti, în cadrul căreia va rosti o alocuţiune în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, vizita fiind prilejuită de preluarea de către România a Preşedinţiei rotative a Consiliului UE. În data de 21 noiembrie 2018 va avea loc, la Bucureşti, vizita Conferinţei Preşedinţilor din Parlamentul European, delegaţie condusă de Preşedintele PE, Antonio Tajani şi formată din preşedinţii grupurilor politice din legislativul european, Secretarul general al PE, reprezentanţi ai Cabinetului preşedintelui PE, consilieri, interpreţi şi reprezentanţi ai mass-media, potrivit unor memorandumuri interne parlamentare, informează Ziare.com.

Exercițiul Seism 2018, ziua 2. Scenariu: peste 2.000 de morți. Israel a trimis în România cel mai bun spital mobil din lume. Continuă exerciţiul de simulare a unui cutremur, intitulat Seism 2018, care se desfăşoară timp de cinci zile, începând de sâmbătă. Potrivit scenariului, duminică vor fi amplasate mai multe tabere pentru sinistraţi, în localităţile Afumaţi şi Voluntari şi pe Arena Naţională. Un ultim bilanţ anunţat în cadrul exerciţiului Seism 2018 indică peste 2.000 de persoane decedate, conform Libertatea.

Pensiile speciale din Apărare, MAI şi Serviciile Secrete au costat peste 3,45 miliarde lei în prima jumătate din 2018. Toţi românii le-au plătit. Pensiile speciale ale profesioniştilor care aparţin MApN, MAI şi din Serviciile Secrete au costat peste 3,45 miliarde de lei în prima jumătate a anului 2018, cu 18% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2017, bani plătiţi integral de la bugetul de stat, reiese din datele trimise de către Casele de Pensii Sectoriale care le administrează. Peste 139.000 de persoane au încasat pensie specială militară în iunie 2018, în scădere cu peste 9.200 de beneficiari faţă de nivelul lunii iunie 2017, au adăugat oficialii instituţiilor citate, potrivit Economica.net.

Firmele din Bucureşti, Ilfov şi Cluj, depunctate în programul Start-up Nation 2018. Depunctarea businessurilor înfiinţate prin programul Start-up Nation 2018 din Bucureşti, Cluj şi Ilfov a stârnit reacţii negative în rândul antre­prenorilor şi consultanţilor, care sunt nemulţumiţi de grila propusă de ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antre­pre­noriat în ordonanţa de urgenţă. „Depunctarea Clujului şI Bucureştiului, unde sunt cele mai multe universităţi, arată ca Start-Up Nation îşi pierde scopul de la care a început, şi anume să sprijine tinerii antrepre­nori. Locurile din care ar trebui să pornească cât mai multe afaceri sunt depunctate“, afirmă Andreea Kohalmi, consultant în afaceri, transmite Ziarul financiar.

Clasamentul grupei şi calculele pentru locul 1 după România – Serbia 0-0! Tricolorii au căzut pe trei. Serbia continuă să conducă în clasamentul grupei 4 a Diviziei C din Liga Naţiunilor în urma rezultatului de egalitate, 0-0, înregistrat la Bucureşti, în meciul cu România. “Plavii” sunt neînvinşi după patru partide, în care au obţinut două victorii şi două egaluri, ambele în compania României. Ei rămân marii favoriţi la câştigarea grupei, pentru că ultimele două meciuri le vor susţine pe teren propriu, cu Muntenegru, pe 17 noiembrie şi trei zile mai târziu cu codaşa grupei, Lituania, scrie Fanatik.ro.

Taie în carne vie! Căror doi jucători fundamentali le zice Rednic “pa”: Becali își freacă mâinile. Becali va avea ocazia în iarnă să-i obțină pe dinamoviștii Diogo Salomao și Dan Nistor care-i plac, pentru că Rednic nu-i mai consideră indispensabili. Reforma care se pregătește la Dinamo constituie o veste bună și pentru Gigi Becali. El îi remarcase pe Nistor, “un număr 8 așa cum visez eu”, și pe Salomao, “probabil cel mai bun mijlocaș din campionat”, și ambii păreau intangibili, măcar în perioada următoare, conform Gazetei sporturilor.