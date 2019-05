Revista presei. Război electronic în Marea Neagră

Guvernul loveşte în persoanele cele mai dezavantajate: copiii cu dizabilităţi, lăsaţi în grija nimănui. Primăriile din ţară au început să concedieze asistenţii personali ai persoanelor cu dizabilităţi pe motiv că nu au bani să le plătească salariile. Măsura vine după ce guvernul PSD-ALDE a alocat zero lei în bugetul pentru anul 2019 pentru persoanele cu dizabilităţi, mutând acordarea indemnizaţiilor pentru acestea şi a salariilor primite de îngrijitori lor în sarcina autorităţilor locale, potrivit Adevărul.

Război electronic în Marea Neagră. Cât de vulnerabilă este România. În Marea Neagră și în jurul acesteia a început războiul electronic, iar această situație poate fi semnul prevestitor al apropierii unui război „clasic“ nimicitor. În ultimii ani, știrile referitoare la incidente stranii, înregistrate mai ales în nordul Mării Negre, sunt tot mai frecvente. Relatările venite din această zonă se referă la perturbarea funcționării sistemelor electronice de la bordul unor nave sau aeronave din țări membre sau partenere ale Alianței Nord-Atlantice, relateazăRomânia Liberă.

Traian Băsescu, amenințat de fața sa adevărată. Pînă la urmă, un dosar penal serios pentru Traian Băsescu tot va fi deschis. Pe neașteptate, în plină pregătire de Paști, unul dintre oamenii care au jucat un rol important în Partidul Mișcarea Populară (PMP) a răbufnit, destăinuind diverse amănunte și informații despre un Traian Băsescu mare campion al ticăloșiei, relatează Cotidianul.

Documentul care îi poate încheia cariera politică lui Dragnea. Ce vor cere avocații liderului PSD la următorul termen. Documentul prin care DNA a solicitat schimbarea unor încadrări juridice în cazul lui Liviu Dragnea și a altor doi inculpați din procesul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman a fost făcut public. Ceilalți doi inculpați despre care se face vorbire în cerere sunt Rodica Miloș și Olguța Șefu, precizează Evenimentul Zilei.

Postul naţional de radio german compară PSD cu un sistem mafiot. Ministru social-democrat: MAE e prea gentil. Postul naţional de radio din Germania a realizat un documentar despre PSD, precizând că partidul e „un sistem asemănător mafiei”. În replică, ministrul Comunicaţiilor Alexandru Petrescu cere ca jurnaliştii să se documenteze mai bine, precizând că MAE este prea gentil în semnalarea acestor situaţii, transmite Gândul.

Dăncilă: Toate statele membre UE trebuie să beneficieze de un tratament egal / România îndeplinește criteriile tehnice necesare aderării la Spațiul Schengen. Premierul Viorica Dăncilă a spus, miercuri, la Varşovia, că România îndeplinește criteriile tehnice necesare aderării la Spațiul Schengen și a cerut ca o decizie politică să fie luată cu privire la această temă. Dăncilă a cerut acest lucru, în contextul în care a ”pledat pentru necesitatea ca toate statele membre UE să beneficieze de un tratament egal”, informează Hotnews.ro.

Deputații PSD Liviu Pleșoianu și Cătălin Rădulescu, „sabotați” de premierul Viorica Dăncilă.Proiectul de modificare a Legii CCR, inițiat de deputații PSD Liviu Pleșoianu și Cătălin Rădulescu, prin care se interzice accederea în funcția de judecător constituțional a unei persoane care a colaborat cu SRI, în baza unor protocoale secrete, sau a unei persoane care a generat un conflict juridic de natură constituțonală, a fost adoptat, tacit, de Camera Deputaților, titrează Jurnalul.ro.

Ministrul Muncii, cifre de ultimă oră pentru pensionari: raportul dintre creșterea prețurilor și a pensiilor. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat miercuri, la Antena 3, că puterea de cumpărare a pensionarilor a crescut cu 18,3% și că formațiunile din opoziție mint când spun că prețurile au crescut mai mult decât au crescut pensiile, notează Stiripesurse.ro.

Cum inscena Securitatea dosare de drept comun disidentilor politici: Sa-i gasim ca borfasi, ca hoti, sa actionam cu Militia. Represiunile Securitatii impotriva celor care criticau regimul comunist si pe Nicolae Ceausescu s-au materializat la finalul anilor ’70 si in anii ’80 sub forma unor dosare de drept comun instrumentate de Militie. Noua strategie incepe dupa ce Nicolae Ceausescu a semnat, in 1975, Actului Final de la Helsinki, prin care angaja Romania fata de principiul respectarii drepturilor omului, scrie Ziare.com.

Era nevoie de OUG 114? Românii continuă să consume cel mai ieftin gaz din Europa.Consumatorii casnici de gaze naturale din România, care acum plătesc preţuri reglementate de stat (la achiziţie), plăteau, la finalul anului trecut, adică în momentul în care Guvernul emitea celebra OUG/114, cel mai mic preţ din Uniunea Europeană, potrivit datelor DG Energy, publică Economica.net.

Patronatele din turism: România pierde 5 miliarde de euro din cauza lipsei forţei de muncă în hotelurile de pe litoral. Hotelierii de pe litoral susţin că majoritatea problemelor din turism au fost rezolvate în ultimii ani, dar spun că cea mai mare dintre acestea, cea legată de forţa de muncă, nu a fost soluţionată, precizând că România pierde astfel aproximativ cinci miliarde de euro, relatează Ziarul Financiar.

Exclusiv – Detaliile din culise ale rupturii de la Sepsi: Neagoe nu acceptă condițiile propuse de patronul Laszlo Dioszegi – informații despre conflictul „rece” cu Hadnagy. Eugen Neagoe are șanse minime să mai continue pe banca lui Sepsi, despărțirea dintre cele două părți urmând să se realizeze cel mai probabil zilele viitoare. Gsp.ro a aflat detaliile din culise ale rupturii dintre Eugen Neagoe și clubul pe care a reușit să-l ducă în premieră în play-off.

Exclusiv – Gică Craioveanu, şocat după infarctul suferit de Iker Casillas: ”Eşti nebun? Asta e o tragedie”. Fostul jucător al Universității Craiova, Gică Craioveanu, s-a declarat şocat la aflarea veștii că portarul formației FC Porto, Iker Casillas, a suferit un infarct în timpul unui antrenament. Directorul de imagine al oltenilor a aflat informația de la Fanatik.ro și este de părere că fostul goalkeeper de la Real Madrid va trebui să-și încheie cariera de fotbalist în acets moment.