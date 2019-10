Revista presei. Şah la boicotul PSD

Dăncilă: Parlamentarii PSD nu vor fi în sală în momentul în care trebuie să voteze noul Guvern. Cei care vor fi în sală nu vor mai fi membri PSD. Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, spune că parlamentarii partidului nu vor fi în Parlament în momentul când este votul de învestitură pentru noul Guvern şi a precizat că cei care vor fi în sală, nu vor mai face parte din rândul social-democraţilor. Dăncilă spune că este obligaţia celor care doresc acum să intre la guvernare să asigure cvorumul şi că PSD nu va gira acest guvern prin prezenţa parlamentarilor în sală, potrivit Adevărul.

Şah la boicotul PSD. Strategia lui Orban pentru trecerea Guvernului. Liderul liberal şi premierul desemnat Ludovic Orban a anunţat că partidul său a pregătit o strategie pentru a contracara un eventual boicot al PSD la învestirea noului guvern. Preşedintele PNL a estimat că audierea în comisiile de specialitate a miniştrilor propuşi se va face lunea sau marţea cealaltă, iar votul în plen în ziua următoare audierilor, titrează Evenimentul Zilei.

Dăncilă, atac la Iohannis: Aruncaţi ţara în haos. Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, le reproşează celor care au pus la cale căderea Guvernului social democrat că nu au nicio soluţie pentru ieşirea din criza politică. Într-un mesaj pe facebook, Viorica Dăncilă, le atrage atenţia că au aruncat ţara în haos, potrivit Cotidianul.

Dăncilă, despre Iohannis: Luăm în calcul şi suspendarea preşedintelui / Aflăm că premierul fără cabinet şi fără program nu îşi poate impune noul Guvern în Parlament. Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, candidat la alegerile prezidenţiale, a declarat că ia în calcul suspendarea din funcţie a preşedintelui Klaus Iohannis pentru că nu respectă Constituţia şi că va discuta cu liderii partidului această posibilitate, precizează Gândul.

Dăncilă: Şi ceilalţi europarlamentari PSD îşi vor primi banii, Rovana Plumb a fost prima pe listă. Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat că toţi europarlamentarii îşi vor primi banii cheltuiţi în campania electorală. Ea a precizat că Rovana Plumb „a fost prima pe listă” şi, de aceea, a fost prima căreia i s-au restituit banii, titrează Hotnews.ro.

Tăriceanu: Pentru noi a fost o chestiune vitală ca doamna Dăncilă să cadă. Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că toţi parlamentarii sunt responsabili de criza politică actuală, nu doar partidele de la guvernare. Căderea unui guvern nu e o tragedie, a punctat Tăriceanu, titrează Jurnalul.ro.

Preşedintele Iohannis pleacă în Japonia la întronarea împăratului Naruhito. Ceremonia de întronare la care va asista şi preşedintele Iohannis va reprezenta transferul oficial al statului nipon către perioada domniei Împăratului Naruhito, intitulată Era Reiwa („de aleasă armonie”), care succede Erei Heisei (1989-2019), asociată perioadei de domnie a Împăratului Emerit, Majestatea Sa Akihito, notează România Liberă.

Dăncilă pune presiune pe preşedintele ales al Comisiei Europene: ”Trebuie sa respecte legea. Iohannis a făcut un abuz”. Premierul demis Viorica Dăncilă consideră că este un abuz faptul că preşedintele Klaus Iohannis “a intervenit” la preşedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a stopa numirea unui comisar propus de Guvernul PSD. Ea a afirmat că preşedintele României trebuie să acţioneze în beneficiul ţării, nu pentru a-şi impune membrii de partid în anumite funcţii la nivel european, notează Stiripesurse.ro.

A fost aprobată lista secţiilor de vot din străinatate: Sunt de 3 ori mai multe ca acum 5 ani. Autoritatea Electorală Permanentă a aprobat, prin hotărâre, la propunerea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, un total de 835 de secţii de votare în străinatate pentru alegerile prezidenţiale, titrează Ziare.com.

Comerţul cu energie al României a ajuns o afacere proastă: importuri duble faţă de exporturi, “pierdem” câte 34 de lei la fiecare MWh. România a ajuns să fie în toiul verii importator net de energie electrică, o situaţie absolut inedită, cu importuri duble cantitativ faţă de exporturi în luna iulie. În plus, importăm, pe unitate (MWh) la preţuri mai mari decât exportăm astfel că şi energia a ajuns să contribuie la deficitul comercial al ţării: 58 de milioane de lei, minus, în doar o lună, publică Economica.net.

Sper că nu vom umple avioanele către Varşovia, aşa cum se întâmplă către Londra. Degeaba ai productivitate dacă nu mai ai oameni cu care să lucrezi. Când economiştii partidului spun că nu e bine, PNL trebuie să majoreze salariul minim mai mult decât a făcut-o PSD, altfel vor pleca şi mai mulţi români din ţară: de la 100 de lei, trebuie să crească cu minim 300 de lei în plus pe an. România are nevoie de o creştere mai mare a salariului minim pentru a nu pierde şi mai mult din forţa de muncă, nu cea de mâine, ci cea de peste cinci ani, ca să nu mai vorbim de cea de peste 10 ani, când vor ieşi la pensie câteva milioane de decreţei, scrie Cristian Hostiuc, director editorial la Ziarul Financiar.

CSM Bucureşti – MKS Lublin 35-19. Impresionanta Linnea Torstensson! Ea a devenit esenţială în atacul „tigroaicelor”. La 36 de ani, Linnea Torstensson străluceşte prin jocul său la CSM Bucureşti. Atitudinea de viking luptător a suedezei iese în evidenţă la fiecare partidă, notează Gsp.ro.

Simona Halep atinge o performanţă unică în istoria tenisului feminin: 300 de săptămâni în top 10 WTA. Simona Halep a urcat în top 10 WTA pe data de 27 ianuarie 2014. De atunci, jucătoarea din Constanţa nu a mai aflat cum e să păşeşti în afara celor mai bune zece jucătoare ale planetei. În primăvara aceluiaşi sezon, Halep urca în top 5 WTA. Din cele 300 de săptămâni în top 10 WTA, Simona a fost în 191 pe pe podiumul clasamentului WTA, iar în 272 in top 5, notează Fanatik.ro.