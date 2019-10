Revista presei. Scandal cât casa la Tarom

Surse. PSD trage de timp. Noul Guvern ar putea fi instalat abia după prezidenţiale. Paul Stănescu poate înclina balanţa. Parlamentarii PSD vor boicota şedinţa de plen cu scopul de a împinge învestirea Guvernului Orban abia după alegerile prezidenţiale, susţin surse politice pentru Adevărul. Scopul: PSD încearcă să arate că Opoziţia e incapabilă să strângă o nouă majoritate. În plus, Dăncilă, din postura de premier interimar, mai poate alimenta baronimea cu bani de la Ministerul Dezvoltării exact în campania electorală, precizează Adevărul.

Scandal cât casa la Tarom. Mădălina Mezei spune că ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a cerut să reţină aeronavele Tarom la sol în ziua moţiunii, acesta fiind motivul real al demiterii sale de la conducerea companiei. Fostul CEO al Tarom a declarat că îi va face plângere penală. Cuc răspunde, pe Facebook: sunt minciuni aruncate pe piață, relatează Cotidianul.

Băsescu demască planul împotriva lui Orban. „Aici discutăm de o mare ticăloșie”. Un nou atac la adresa liderilor ALDE, Pro România şi UDMR a venit din partea fostului președinte, actual europarlamentar PMP, Traian Băsescu. Acesta îi acuză că nu sprijină formarea Guvernului Orban, după ce au votat împreună moţiunea de cenzură în urma căreia a căzut cabinetul Vioricăi Dăncilă, potrivit Evenimentul Zilei.

DLAF verifică proiectele de incluziune socială pe bani europeni ale lui Dan Barna / Reacţia USR: Au mai fost verificări, dar nu s-au găsit nereguli. Proiectele de incluziune socială pe bani europeni, care implică firma lui Dan Barna, sunt verificate de către Departamentul pentru luptă antifraudă (DLAF), potrivit unui răspuns al instituţiei. În replică, USR transmite că proiectele au mai fost investigate o dată, nefiind găsite nereguli, informează Gândul.

Gabriela Firea, despre o posibilă susținere a Guvernului Orban: Tot PSD să fie salvatorul? Primarul general Gabriela Firea a criticat, joi seara, partidele care au contribuit la căderea Guvernului Dăncilă și a spus că acestea nu trebuie să aștepte PSD „să fie salvatorul”. Firea a mai spus, în privința politizării instituțiilor, că PNL trebuie „să se ascundă în gaură de șarpe”, transmite Hotnews.ro.

Dăncilă despre Iohannis: A împărţit ţara, este inactiv, nu iubeşte oamenii. Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat joi seară, la Constanţa, că preşedintele Klaus Iohannis nu este unul al tuturor românilor, că a făcut o ţintă în a lovi un guvern, în loc să aducă un consens, fiind un om inactiv, care nu iubeşte cetăţenii, titrează Jurnalul.ro.

Iohannis, despre Acordul pentru Brexit: Sunt foarte bucuros că s-au făcut progrese semnificative. Preşedintele Klaus Iohannis, care participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, a declarat, joi, că este bucuros că s-au făcut progrese în negocierea Acordului pentru Brexit, arătându-se optimist că se va vota documentul în Consiliu, notează România Liberă.

Mircea Geoană, primele declarații ca secretar general adjunct al NATO: ‘O recunoaștere a faptului că România e un aliat serios’. Mircea Geoană a declarat, joi, după preluarea funcției de secretar general adjunct al NATO, că desemnarea sa este „o recunoaștere a faptului că România este un aliat serios”. Geoană a mai spus că securitatea națională a României nu a fost niciodată mai bine protejată ca în prezent, notează Stiripesurse.ro.

Tăriceanu i-a prezentat lui Orban 12 condiţii pe care le pune ALDE pentru a vota guvernul. Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi, după consultările cu reprezentanţii PNL, că a mers cu un document în 12 puncte, cu principalele “elemente de preocupare” ale formaţiunii, “condiţiile pe care noi le punem pentru a acorda votul viitorului guvern”, scrie Ziare.com.

Promovare gratuită pentru parlamentarii care susțin stoparea defrișărilor. Reprezentanţii filialei ieşene a Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) anunţă că îi vor promova pe parlamentarii care vor elabora un proiect legislativ privind stoparea defrişărilor în scop industrial, relatează QMagazine.ro.

CFR Călători elimină un discount introdus acum 10 ani pentru biletele online. CFR Călători a eliminat reducerea de 5% oferită pentru biletele cumpărate online. Oferta fusese introdusă în 2009, odată cu lansarea serviciului de vânzare bilete online, au spus pentru Economica.net reprezentanţii companiei.

Cât de eficient funcţionează sistemul bonus-malus când doar 1% din asiguraţii RCA sunt în categoria malus şi peste 50% din asiguraţi se situează în cele mai bune două clase de bonusare? Încadrarea bonus-malus pentru asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), care stabileşte dacă se aplică o reducere sau o mărire la poliţă, arată că peste 50% din persoanele care au asigurare RCA se află în cele mai bune două clase de bonusare în 2018, potrivit raportului privind tarifele de referinţă RCA al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), notează Ziarul Financiar.

Dorinel Munteanu îl face praf pe Cosmin Contra: „E lipsă de respect. Atmosfera nu va mai fi bună”. Dorinel Munteanu, jucătorul cu cele mai multe selecții la naționala României (134), l-a criticat în termeni duri pe Cosmin Contra pentru că l-a înjurat pe George Pușcaș după penalty-ul ratat cu Norvegia, scor 1-1, scrie Gsp.ro.

Interviu eveniment cu Mitriţă, eroul României: “Ultimul sfat pe care mi l-a dat marele Ilie Balaci a fost să mă distrez pe teren. Asta am făcut cu Norvegia: m-am distrat!” La circa 12 ore după ce a plecat de la Arena Națională, după România – Norvegia 1-1, eroul tricolorilor, Alex Mitriță, ajungea la terminalul „Plecări” al Aeroportului Henri Coandă. Se pregătea de încă un drum lung spre New York, unde este casa lui de la începutul acestui an. Fanatik a fost singura instituție media care l-a așteptat pe jucătorul lui City, l-a însoțit la check-in-ul pentru cursa de New York, via Varșovia, apoi a discutat aproape jumătate de ceas (28 de minute mai exact) despre prestația din seara trecută.