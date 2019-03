Revista presei. Sebastian Ghiţă, liber să revină în ţară

Reacţia PSD după ce BEC a respins candidatura USR PLUS la europarlamentare. PSD solicită USR şi PLUS „să înceteze să mai dea vina pe alţii pentru propria lor incompetenţă”, după ce Alianţa USR-PLUS nu s-a putut înscrie pentru alegerile europarlamentare. PSD se întreabă cum ar fi guvernată România de către cei de la USR şi PLUS dacă nu sunt în stare nici măcar să-şi înregistreze propriile partide, aşa cum prevede legea, informează Adevărul.

Sebastian Ghiţă, liber să revină în ţară. Curtea de Apel Ploieşti a admis contestaţia depusă de fostul deputat Sebastian Ghiţă şi a dispus revocarea arestării preventive în lipsă în dosarul privind contractele de prestare de servicii IT. Decizia e definitivă, potrivit România Liberă.

Scrisoarea lui Toader către Financial Times: ”Codruţa Kovesi nu ar trebui numită…”. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a trimis o scrisoare cunoscutei publicaţii financiare Financial Times în care spune că ”nu are nimic personal împotriva Laurei Codruţa Kovesi”, dar ea nu ar trebui numită în funcţia de procuror european, potrivit Cotidianul.

Şedinţă de urgenţă la PSD. Dragnea, forţat de Iohannis să ia o decizie radicală. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a convocat de urgenţă pe ministrul Muncii, Marius Budăi şi Ioan Deneş, ministrul Apelor şi Pădurilor. Şedinţa vine după ce şeful statului, Klaus Iohannis a decis însă să retrimită bugetul în Parlament, notează Evenimentul Zilei.

Tăriceanu: Contestarea legitimităţii actualei Comisii Europene, alimentată de tergiversarea ridicarii MCV. Preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a declarat că viziunea de viitor a Uniunii Europene pierde din coerenţă din cauza crizelor recente şi din cauza contestării actualei Comisiei Europene, „alimentată de tergiversarea ridicării MCV” pentru România şi Bulgaria şi funcţionarea Art. 7, titrează Gândul.

Facebook a eliminat pagini, conturi şi grupuri create de apropiaţi ai PSD care încercau să manipuleze opinia publică din România. Facebook spune că a eliminat patru pagini, 26 conturi de F­acebook şi un grup din România care făceau parte dintr-o reţea ce opera în România prin conturi false, dar şi reale create de apropiaţi ai PSD, a spus şeful pentru Cybersecurity al companiei, Nathaniel Gleicher. ”Ei au împărtăţit, de asemenea, conţinut care incita la dezbinare şi au promovat conţinut găzduit de câteva domenii care se prezentau ca site-uri de ştiri”, au spus cei de la Facebook, informează Hotnews.ro.

Liviu Dragnea, discuţii cu viceguvernatorul BNR. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a întâlnit cu prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu. Discuţiile vin după o serie de certuri şi acuze între Guvern şi Banca Naţională. Este posibil ca discuţiile să aibă loc pe două proiecte extrem de controversate „taxa pe lăcomie” şi repatrierea aurului românesc, cele 60 de tone care se află în băncile din Londra, potrivit Jurnalul.ro.

Laura Codruţa Kovesi nu înţelege de ce e audiată cu întârziere: ”Sunt nişte fabulaţii”. ”Încălcarea legii se constată de către instanţa de judecată. Nu există nici o hotărâre a instanţei de judecată prin care să spună că DNA în mandatul lui Kovesi a încălcat legea. Nu avem aşa ceva. Au fost făcute numeroase controale ale Inspecţiei Judiciare”, a spus Laura Codruţa Kovesi la ieşirea de la audireri, relatează Ştiripesurse.ro.

Parlamentul European şi-a ales echipa de negociere pentru procurorul şef al UE. Ingeborg Grassle, Claude Moraes si Judith Sargentini vor face parte din echipa care va negocia în numele Parlamentului European cu Consiliul UE numele procurorului şef al Parchetului European. Decizia a fost luata în Conferinţa preşedintilor, la propunerea vicepreşedintelui PPE Marian Jean Marinescu (PNL), care a confirmat informaţia pentru Ziare.com.

Autostrada de Centură Bucureşti Nord va fi scoasă la licitaţie fără lotul cormoranilor, care încă aşteaptă revizuirea acordului de mediu. Secţiunea nordică a Autostrăzii de Centură Bucureşti (A0) urmează să fie trimisă la ANAP pentru a fi lansată la licitaţie, însă fară o secţiune de circa doi kilometri, pentru care încă se aşteaptă revizuirea acordului de mediu, după ce în zona pe care o va tranzita şi-au făcut cuib specii de păsări protejate prin lege, precum cormoranii, potrivit Economica.net.

Limitarea dreptului de asociere, cel mai mare pas spre dezastru. ”În vremea lui Ceauşescu nu aveai voie să te cazezi într-o cameră de hotel cu o femeie – dacă erai bărbat, sau cu un bărbat – dacă erai femeie, dacă nu eraţi luaţi cu acte de la Consiliul Popular. Cioloş şi cu Barna, doi novici ai politicii, au zis şi ei să încerce o aventură în doi pentru alegerile europarlamentare. Doar că recepţionerul de la Biroul Electoral Central, majoritar PSD, că n-am găsit altă rimă, cică nu-s luaţi cu acte. Partidele sunt înregistrate, au milioane de susţinători, dar n-au acte de cununie”, scrie Iulian Anghel în Ziarul Financiar.

Reporteri fără Frontiere: 27 de jurnaliste sunt încarcerate în 9 ţări. Douăzeci şi şapte de jurnaliste se află în închisori în întreaga lume ca urmare a activităţii pe care o desfăşoară, ceea ce reprezintă 8% din numărul total de reprezentanţi ai acestei bresle aflaţi după gratii, procent care a crescut semnificativ în ultimii 5 ani, când era de numai 3%, informează organizaţia Reporteri fără Frontiere (RSF). Secretarul general al RSF, Christophe Deloire, solicită „eliberarea lor imediată şi necondiţionată” şi cere ONU să se mobilizeze, amintind că ziaristele sunt „lipsite de libertate din cauza articolelor sau cuvintelor lor curajoase”, scrie Qmagazine.ro.

AS Roma l-a dat afară de pe Eusebio Di Francesco! Doi antrenori pe lista posibililor înlocuitori. În urma eliminării din Champions League, după dubla cu Porto (3-4 la general), AS Roma l-a dat afară pe antrenorul Eusebio Di Francesco. Pe lista posibililor înlocuitori ai lui Eusebio Di Francesco pe banca AS Romei se află doi italieni: Claudio Ranieri, 67 de ani, liber de contract, şi Cristian Panucci, 45 de ani, selecţionerul Albaniei, potrivit Gsp.ro.

Simona Halep, încrezătoare înainte de Indian Wells 2019! ”Am un sentiment plăcut”. Jucătoarea de tenis Simona Halep este încrezătoare înainte de începerea Indian Wells 2019, turneu de categorie Premier Mandatory dotat cu premii în valoare totală de peste nouă milioane de dolari. Fostul lider al clasamentului WTA a acordat un interviu înainte de startul competiţiei în care a vorbit despre starea sa fizică şi în care a precizat că are un sentiment plăcut pentru această competiţie, informează Fanatik.ro.