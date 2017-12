Revista presei. Secretul lui Nicolicea: A rămas repetent la prima facultate

Adoptarea de către Senat a propunerii legislative pentru modificarea Statutului magistraţilor, iniţiativa parlamentarilor USR de a pune muzică clasică la lucrările Comisiei pentru legile justiţiei, precum şi informaţiile despre studiile deputatului PSD Eugen Nicolicea, dar şi accidentul mortal produs de un ofiţer SRI sunt printre principalele subiecte ale zilei de 20 decembrie.

Secretul lui Nicolicea: A făcut Dreptul la Spiru Haret, forma de Învăţământ la Distanţă. A rămas repetent la prima facultate. Unul dintre cele mai bine păzite secrete din politica românească e pe cale să fie aflat, măcar şi parţial: unde a terminat Facultatea de Drept deputatul PSD Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor. Eugen Nicolicea e deputat din anul 1992. Biografia sa oficială de pe site-ul Camerei Deputaţilor arată că este absolvent a două facultăţi: Electronica şi Dreptul. La niciuna dintre ele însă nu se spune unde a absolvit şi în ce an, scrie Adevărul.

Recviemul lui Mozart, în boxele Comisiei speciale. În boxele Comisiei speciale pentru legile Justiţiei a răsunat la un moment dat Recviemul lui Mozart, lucrările fiind compromise. Iniţiativa de a pune muzică clasică în boxe aparţine parlamentarilor USR. “E un Recviem pentru Justiţie. Aţi îngropat Justiţia”, a spus deputatul USR Stelian Ion, adresând-se majorităţii PSD-ALDE, relatează Cotidianul.

Tel Drum. Doi grei, trimişi în judecată. “Inginerii” financiare de 5,6 milioane de lei. Fostul administrator Tel Drum Marian Fișcuci și fostul deputat Adrian Simonescu au fost trimiși în judecată de către procurorii DNA. Cei doi sunt acuzați că au apelat la o inginerie financiară prin care au vândut utilaje agricole “fără a plăti taxele către stat”, informeazăEvenimentul Zilei.

Statutul magistraţilor, adoptat în unanimitate în Senat, după ce Opoziţia a părăsit sala de plen. Senatul a adoptat marţi, în calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistraţilor, printre cele mai importante prevederi fiind cele legate de răspunderea magistraţilor. Asta după ce şedinţa de plen s-a lăsat din nou cu scandal şi a fost suspendată de Călin Popescu Tăriceanu odată ce USR a ocupa tribuna. Ulterior, aceasta a fost reluată, dar opoziţia a părăsit sala, astfel că Statutul magistraţilor a fost adoptat în unanimitate, transmite Gândul.

Cum argumentează Curtea Constituţională că DNA poate ancheta Cazul Belina. De ce au pierdut Tudorel Toader şi Călin Popescu Tăriceanu la CCR. Curtea Constituţională explică în motivarea deciziei care permite practic DNA să continuie ancheta în cazul Belina de ce hotărârile de guvern pot fi anchetate de procurori, spre deosebire de ordonanţe de urgenţă, în cazul cărora decisese deja că nu pot fi verificate. Curtea face astfel diferenţa dintre actul normativ (ordonanţe, legi) şi actul administrativ cu caracter individual şi arată cum acesta din urmă „poate fi susceptibil de a produce foloase, avantaje, ajutor, în sensul prevăzut de legea penală”, scrieHotnews.ro.

Tel Drum SA şi-a deconspirat acţionarii. Tel Drum SA a declarat la Registrul Comerţului numele acţionarilor săi, după ce a devenit de notorietate informaţia că firma teleormăneană ar fi controlată de liderul PSD Liviu Dragnea, în condiţiile în care societatea era deţinută prin acţiuni la purtător. Potrivit datelor ONRC, acţionarii Tel Drum sunt Petre Pitiş, cu 54%, Liviu Lucian Dobrescu- 44%, Florea Neda, Marilena Panaitov şi Mirela Costache- fiecare cu câte 0,665%. Persoana împuternicită să semneze în numele Tel Drum este Mircea Vişan. DNA a început, pe 13 noiembrie, urmărirea penală în Dosarul Tel Drum faţă de mai multe persoane, printre care Liviu Dragnea, Marian Fiscuci (fost acţionar majoritar), Petre Pitis şi Florea Neda, potrivitJurnalului Naţional.

Goţiu (USR): Voi depune la Senat o listă cu 48 de mii de semnături împotriva legilor justiţiei. Parlamentarul Uniunii Salvaţi România anunţă că va depune marţi la Senat o listă cu zeci de mii de semnături ale cetăţenilor, împotriva legilor justiţiei: „Eu am primit din partea comunităţii Declic o listă cu peste 48 de mii de semnături strânse până ieri, pe care o voi depune astăzi la Senat. Sunt semnături ale oamenilor, ale cetăţenilor, care cer reprezentanţilor lor să nu voteze aceste legi”, transmite Rfi.ro.

Toader: “Magistraţii pot protesta în calitate de cetăţeni. Mă voi documenta dacă au încălcat legea”. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, marţi, referitor la protestul magistraţilor, că aceştia pot manifesta în calitate de cetăţeni, însă ca magistraţi trebuie să respecte legea, precizând că se va documenta să vadă exact dacă au încălcat prevederile legale. “În calitate de cetăţeni, la modul organizat sau spontan, pot protesta. În calitate de magistraţi, trebuie să respecte legea, legea fundamentală, legile speciale”, a declarat, marţi dimineaţă, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, informează România Liberă.

Punct final în Comisia Iordache: Legea 317/2004 privind funcţionarea CSM a fost adoptată. Comisia parlamentară specială pentru legile justiţiei a adoptat marţi cu 12 voturi ”pentru” şi 2 voturi ”împotrivă” un raport de admitere la legea 317/2004 privind funcţionarea CSM, urmând ca actul normativ să fie trimis plenului Senatului, care este for decizional în acest caz. Inspecţia Judiciară a rămas în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii, transmite Stiripesurse.ro.

Angajaţii din IT vor primi ajutor de stat ca să nu le scadă salariile după revoluţia fiscală a PSD. Autorităţile lucrează la o ordonanţă de urgenţă privind un ajutor de stat care să acopere costurile angajaţilor din IT ce vor reieşi în urma transferului contribuţiilor de la angajator la angajat, aceasta urmând a fi discutată în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare, susţine ministrul Finanţelor Publice, Ionuţ Mişa. “Se lucrează la ordonanţa de urgenţă, astfel încât să se dea o schemă de ajutor de stat care să acopere integral costurile angajatorilor care funcţioneaza în domeniul IT. Aceasta se va adresa companiilor care au angajaţi IT-isti şi care ar trebui să plătească nişte costuri suplimentare de 8,5%”, a declarat Mişa, la Palatul Parlamentului, conform Ziare.com.

Filmul accidentului din Tâncăbeşti. Totul despre cum a fost omorâtă o femeie de 35 de ani de șeful SRI Prahova. Sunt încă multe semne de întrebare în ceea ce priveşte accidentul produs de ofițerul Silviu Deatcu, șeful SRI Prahova, care s-a urcat băut la volan şi a omorât o femeie de 35 de ani. Anchetatorii adună acum toate datele, ca să elucideze cum s-a produs accidentul din Tâncăbeşti, județul Ilfov, potrivit Libertatea.

În timp ce BMW investeşte în Cehia şi Ungaria “curtează” Tesla, România încă se luptă cu probleme care aparţin secolului trecut. BMW va construi în Cehia primul centru de testare a automobilelor din Europa de Est, investiţie de 100 de milioane de euro care va crea sute de locuri de muncă, iar guvernul din Ungaria “curtează” Tesla cu reduceri de taxe şi alte facilităţi destinate producătorilor auto. Între timp, în România, “autostrada Transilvania” rămâne un soi de legendă urbană, etern promisă şi omniprezentă în proiecte, planuri şi masterplanuri naţionale, noteazăEconomica.net.

Au preferat să facă o carieră în afară: Cinci directori români care lucrează în străinătate au primit pe mână afaceri de 30 mld. euro în acest an, un business mai mare decât cele mai mari companii din România. Călin Drăgan (Coca-Cola), Sil­viu Popovici (PepsiCo), Severina Pascu (UPC), Cristian Codrea (C&A) şi Marcel Cobuz (LafargeHol­cim) sunt printre cei mai importanţi mana­geri români promovaţi în acest an la cârma unor businessuri de câteva miliarde de euro fiecare. Împreună, businessurile con­du­se de cei cinci români se ridică la circa 30 mld. euro anual în total, scrie Ziarul Financiar.

Gigi i-a făcut echipa lui Dică pentru sezonul 2018-2019. “I-am spus!” După ce şi-a asigurat serviciile lui Olimpiu Moruţan, jucător care va ajunge la FCSB la finalul sezonului 2017-2018 din Liga 1 Betano, Gigi Becali, finanţatorul vicecampioanei României, a decis unde va juca fotbalistul transferat de la FC Botoşani. Acesta a recunoscut că i-a transmis lui Nicolae Dică planurile sale pentru următorul sezon, transmite Fanatik.ro.

Cine îl mai oprește pe Șumudică? Declarații înălțătoare la adresa românului: “Nebunul ăsta poate să conducă orice echipă de pe glob”. Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, e impresionat de parcursul pe care Șumudică (46 de ani) îl are în Turcia, unde se află alături de Kayserispor pe locul 5 în campionat. “Ştiţi sau nu ştiţi, pe Şumudică l-am adus la Sportul Studenţesc. Nebunul ăsta poate să conducă orice echipă de pe acest glob pământesc. El se pliază, el se aşază, poate să fie şi echilibrat şi să discute la cel mai înalt nivel”, a declarat Mircea Sandu, potrivit Gazetei Sporturilor.