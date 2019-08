Revista presei. Semne de întrebare privind raportul INML în cazul Alexandrei

Prezidenţiale 2019. USR-PLUS amână începerea campaniei de strângere de semnături pentru Dan Barna. Alianţa USR PLUS a amânat începerea strângerii de semnături pentru candidatul la preşedinţie al celor două formaţiuni, Dan Barna. Strângerea de semnături ar fi trebuit să înceapă duminică dimineaţă, dar va începe după ce se validează modificările propuse sâmbătă în reuniunile celor doua partide. Potrivit legislaţiei, pentru candidaturile propuse de partide şi de alianţele politice este nevoie de minimum 200.000 de semnături de susţinere, potrivit Adevărul.

Dan Antonescu, semne de întrebare privind raportul INML în cazul Alexandrei Măceşanu. Expertul criminolog Dan Antonescu lansează mari semne de întrebare cu privire la raportul INML în cazul Alexandrei Măceşanu. Raportul INML a confirmat că oasele din butoiul găsit în curtea lui Gheorghe Dincă sunt ale Alexandrei Măceşanu. Familia cere şi o expertiză internaţională. ”(…) Am văzut zeci de cadavre arse în incendii puternice, în maşini, cadavre peste care s-a pus foc. Erau cadavre carbonizate, dar nu aduse în stadiu de cenuşă”, a spus Dan Antonescu, titrează Jurnalul.ro.

Klaus Iohannis, şedinţă foto în plin scandal legat de crimele de la Caracal. Preşedintele Klaus Iohannis a realizat o şedinţă foto la Palatul Cotroceni, potrivit mesajului şi a pozelor postate de fotograful Simion Buia, pe pagina sa de Facebook. Şedinţa foto are loc în plin scandal legat de neputinţa unui sistem de a proteja şi salva un copil de 15 ani, care a reuşit să îşi anunţe propria răpire la 112, notează Cotidianul.

Neînţelegeri între Cioloş şi Barna? Negocieri dure pentru alianţa politică. Mai mulţi membri USR au anunţat prin postări publice că urmează să fie oficializată o alianţă electorală cu PLUS. Ceea ce a provocat reacţia lui Dacian Cioloş care l-a sunat pe Dan Barna şi i-a spus că nu acceptă decât o alianţă politică, relatează Evenimentul Zilei.

Dan Barna: USR continuă alianţa cu PLUS. A fost adoptat protocolul alianţei politice şi electorale. USR a adoptat un protocol de alianţă electorală pentru prezidenţiale şi un protocol de alianţă politică cu PLUS, care are însă o serie de amendamente ce vor fi comunicate partidului condus de Dacian Cioloş, a anunţat Dan Barna, titrează Gândul.

Un ofiţer de la ISU Constanţa a încurcat codurile şi le-a trimis populaţiei cu întârziere prin Ro-Alert, în timpul furtunii de sâmbătă / Explicaţiile ISU. Reprezentanţii ISU spun că el a transmis populaţiei o avertizare Cod roşu în loc de Cod portocaliu şi că a fost “sancţionat” cu o mustrare scrisă. Sâmbătă, vântul a doborât copaci peste maşini şi a smuls acoperişuri, iar mai multe străzi au fost inundate la Constanţa, în timp ce populaţia a primit cu o jumătate de oră mai târziu alerta, iar aceea era eronată, notează Hotnews.ro.

Ministerul Justiţiei vrea să crească norma de hrană pentru deţinuţi. Ministerul Justiţie (MJ) a pus în dezbatere publică un proiect de ordin pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană pentru persoanele private de libertate. În referatul de aprobare, MJ notează că actualizarea valorii financiare a normelor de hrană ale persoanelor private de libertate se face periodic, pe baza indicilor preţurilor de consum, dacă rezultă diferenţe de peste 5% faţă de luna în care s-a stabilit ultima valoare, notează România Liberă.

Demisă de la şefia Ministerului Educaţiei, Andronescu insistă pe cazul Caracal: ”Trebuie să facem o campanie şi să-i educăm pe copii să se apere”. Fostul ministru al Educaţiei susţine că acesta a fost mesajul pe care a vrut să-l transmită, atunci când a făcut declaraţia controversată. Afirmaţia că a fost educată să nu urce în maşină cu un străin a costat-o însă postul de ministru, potrivit Ştiripesurse.ro.

Iulian Fota: Când vorbim de complicităţi între ofiţeri din MAI, clanuri şi politicieni, ce poate să facă Raed Arafat? Ministerul de Interne este o instituţie “sub apă” în acest moment, iar “valul de incompetenţă, de complicitate, de prostie creşte în forţă, riscând să spulbere tot”, afirmă Iulian Fota, invitând partidele şi pe preşedintele Iohannis să ia toate măsurile pentru ca instituţiile statului să îşi recapete credibilitatea, notează Ziare.com.

Băncile nu cred că BNR va modifica dobânda, chiar dacă deficitul bugetar indică în continuare creşterea inflaţiei. Analiştii economici ai băncilor comerciale precizează că nu se aşteaptă ca BNR să modifice dobânda cheie în şedinţa de luni, 5 august 2019, chiar dacă inflaţia este în creştere, iar măsurile de reducere a deficitului bugetar pe care le va anunţa astăzi guvernul nu sunt menite să potolească ritmul acesteia de creştere. Ei spun însă că este foarte important mesajul guvernatorului de după şedinţa de politică monetară, mesaj care ar putea arăta cum va lupta BNR cu pârghiile politicii monetare pe care le are la îndemână pentru a diminua majorarea inflaţiei, potrivit Economica.net.

Banca Transilvania revoluţionează folosirea bancomatelor: a pus la punct un sistem prin care poţi retrage bani de la ATM doar cu telefonul. Clienţii Băncii Transilvania pot ieşi din casă doar cu telefonul mobil, în condiţiile în care banca a pus la punct un sistem care permite retragerea de numerar cu telefonul de la bancomate. BT este prima bancă din România care introduce acest serviciu, publică Ziarul Financiar.

Ce spun geneticienii despre testul ADN al Alexandrei! Referitor la testul AND efectuat de INML pentru a afla dacă oasele carbonizate găsite în curtea presupusului asasin al Alexandrei Măceşanu aparţin acesteia, Q Magazine a contactat câţiva experţi în genetică umană, profesori universitari şi practicieni cu vastă experienţă în materie, pe care nimeni nu i-a „deranjat” până acum, întrebându-i ce cred despre raportul de expertiză care a fundamentat concluziile şi acţiunile DIICOT şi ale ministrul justiţiei, Ana Birchall.

Hermannstadt – Craiova 2-1. 3 minute de uluială! Sibienii au întors spectaculos tabela în debutul reprizei secunde. Hermannstadt a produs o surpriză mare şi a învins-o pe CS Universitatea Craiova cu 2-1, după ce oltenii conduceau la pauză. Alb-albaştrii bifează astfel prima înfrângere a sezonului şi ratează şansa de a urca pe primul loc, notează Gsp.ro.

Simona Halep va juca alături de o puştoaică de 16 ani în proba de dublu la Rogers Cup! Ce au în comun cele două. Simona Halep va juca şi în proba de dublu a Rogers Cup, turneu care va debuta luni în Canada. Partenera Simonei este Leylah Annie Fernandez, o adolescentă de doar 16 ani. Fernandez, reprezentantă a ţării gazdă, ocupă locul 257 în clasamentul WTA şi a reuşit să câştige Marele Şlem de la Paris la juniori, în vara acestui an, performanţă pe care o are în comun cu Simona Halep, care a câştigat Roland Garros la juniori în 2008. Un alt lucru pe care îl împărtăşesc cele două sportive este vârsta la care au câştigat Masterul de la Paris, 16 ani, informează Fanatik.ro.