Revista presei. Sfântul Ban de la Patriarhie

Avizul negativ dat de CSM în privinţa propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, audierea lui George Maior în Comisia SRI, precum şi motivarea deciziei CCR în legătură cu modificările aduse Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, dar şi progresele înregistrate în ultima lună la construcţia de autostrăzi sunt printre principalele subiecte ale zilei de 28 februarie.

Sfântul Ban. Cum vrea Patriarhia să exploateze imobiliar un teren din Bucureşti, în timp ce Catedrala Mântuirii Neamului înghite fonduri de la Primărie. Patriarhia Română vrea să construiască un ansamblu rezidenţial format din mai multe blocuri cu 8 etaje, în zona Pajura din sectorul 1 al Capitalei. Costurile de construcţie s-ar ridica la 9 milioane euro, în urma revânzării Biserica putând obţine 13,5 milioane de euro. Reprezentanţii Patriarhiei neagă însă că ar avea această intenţie, afirmând că vor doar să crească valoarea terenului, potrivit Adevărul.

Secția pentru Procurori, aviz negativ pentru revocarea lui Kovesi. Secția pentru Procurori a CSM a dat, marți, aviz negativ pentru revocarea lui Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al DNA. „În ședința secției pentru procurori din 27 februarie 2018, Secția pentru procurori a decis respingerea solicitării ministrului Justiției cu privire la posibilitate revocării doamnei procuror șef. Prin urmare, avizul este unul negativ. În perioada următoare decizia va fi motivată, motivarea va fi una amplă, asumată”, a declarat vicepreședintele CSM, Codruț Olaru, transmite Cotidianul.

Mărturia lui George Maior: Ponta, Dragnea, Kovesi și Stanciu au chefuit la petreceri private în K2 și T14. Fostul director SRI, George Maior, a confirmat, ieri, într-o audiere maraton de șase ore în Comisia parlamentară pentru controlul serviciului secret, că în vilele SRI au avut loc „evenimente de socializare” la care au participat politicieni, angajați din serviciile secrete, procurori și lideri din instituțiile de forță ale statului. “A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat (George Maior – n.r.) aceste evenimente, cu ocazia Zilei Naţionale a României, a zilei SRI sau cu ocazia zilelor de naştere sau de nume ale domniei sale sau ale primului adjunct. A confirmat lista de participanţi. (…) spunând că nu este nimic rău în acest lucru să existe şi o discuţie informală între oameni care au relaţii formale şi instituţionale”, a relatat Claudiu Manda, preşedintele Comisiei de control al activităţii SRI, conform Evenimentului zilei.

Legea anti-pensii speciale, raport de respingere în Comisia pentru muncă din Senat. Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială din Senat a dat, marţi, un raport de respingere propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale, iniţiată de parlamentarii USR. Potrivit expunerii de motive a proiectului, numărul celor care beneficiază de pensii de serviciu instituite prin legi speciale este de 184.000 de persoane, iar bugetul total pentru aceste pensii speciale a fost de 6.6 miliarde de lei în 2017, informează Gândul.

Olguţa Vasilescu: În 2008 s-a dat posibilitatea să optezi pentru pilonul I sau II de pensii. Nu este foarte bine ce s-a întâmplat! Întotdeauna Statul va completa pensiile. În momentul în care discuţi cu nişte privaţi, situaţia se pune altfel! Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a reluat luni, în cadrul unei reuniuni cu uşle închise pentru presă, posibilitatea renunţării la Pilonul II de pensii, declarând că decizia luată în 2008, când s-a înfiinţat Pilonul II n-a fost o decizie bună. “În 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri să opteze pentru Pilonul I sau II. Eu vă spun punctul meu de vedere: nu este foarte bine ce s-a intamplat! Eu am optat doar pentru pilonul I de pensii şi cred că e cel mai bun lucru. Întotdeauna Statul va veni să completeze pensiile pe când în momentul în care discuţi cu nişte privaţi, situaţia se pune altfel!”, le-a transmis luni ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu persoanelor vârstnice la o reuniune care a avut loc la sediul Institutului Naţional de Statistică, potrivit unor surse participante la discuţii, relatează Hotnews.ro.

Vlad Cosma, audiat la Parchetul General: Am depus noi dovezi; am fost citat şi de IJ. ”Am depus documente, am făcut un proces verbal şi urmează să fiu audiat. (…) Documente scrise şi poze. (…) Înţeleg că IJ s-a sesizat în legătură cu dezvăluirile pe care le-am prezentat în spaţiul public. O să depun aceleaşi documente. Sunt foarte mulţi martori care au declarat în diverse instanţe despre abuzuri şi metode ilegale folosite. (…) Săptămâna viitoare am sa dau o declaraţie completă. (…) Vreau să se facă dreptate”, a spus Cosma la ieşirea de la PG, adăugând că a fost citat şi la Inspecţia Judiciară pentru ora 13,00, transmite Jurnalul naţional.

Frans Timmermans încurajează România să scape de MCV. Vice președintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, aflat în 28 februarie și 1 martie la București, încurajează autoritățile române să scape de monitorizarea europeana (MCV). El a reluat acum la Bruxelles metafora “maratonului” din care României i-au mai rămas de parcurs ultimii metri. “Nu discutăm cu România în contextul articolului 7, ci în cadrul MCV”, a precizat el la Bruxelles în timpul unei conferințe de presa dedicate de fapt cazului Poloniei, scrie Rfi.ro.

CCR: Competența șefului statului de a numi conducerea Curții Supreme încalcă atribuțiile CSM. Competenţa preşedintelui României de numi judecătorii în funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) încalcă competenţa constituţională a Consiliului Superior al Magistraturii, consideră magistrații CCR. Această opinie este prezentată în motivarea deciziei Curţii Constituţionale a României (CCR) cu privire la modificările aduse Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, informează România liberă.

Victor Ponta, atac incendiar la adresa lui Dragnea, după ce Maior a confirmat petrecerile la vilele SRI. Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține că actualul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a pus la cale ”sceneta Kovesi” pentru a acoperi dezvăluirile făcute de alți oameni despre momentele în care Liviu Dragnea bătea palma cu ”sistemul” la vilele conspirative ale SRI. ”Timp de doi ani am suportat mizeriile si minciunile la adresa mea spuse la televiziuni de ‘oamenii’ lui Dragnea / am tot tacut deorece nu doream sa ‘spal rufele murdare’ in public si mai ales nu doream sa fac rau PSD si oamenilor care au votat si au crezut in acest Partid”, susţine Victor Ponta, conform Stiripesurse.ro.

Iohannis se duce miercuri la bilanţul DNA. E aşteptat să spună şi decizia pe cererea de revocare a lui Kovesi. Preşedintele României, Klaus Iohannis participă miercuri la prezentarea Raportului de activitate al Direcţiei Naţionale Anticorupţie pe anul 2017, potrivit unui anunţ făcut pe site-ul Administraţiei Prezindenţiale. Bilanţul DNA are loc la o zi după ce Secţia de Procurori a CSM a decis să respingă cererea făcută de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, privind revocarea din funcţie a Laurei Codruţa Kovesi. Avizul CSM este consultativ, decizia finală aparţtinând şefului statului, transmite Ziare.com.

Adevărul despre numărul de telefon pus de Primăria Capitalei la dispoziția părinților care nu au cu cine lăsa copiii. Primarul general Gabriela Firea a declarat, marți, că școlile și grădinițele din București rămân închise toată săptămâna, pentru că se anunță ger zilele următoare, chiar și în weekend. “Înțeleg dificultatea prin care trec familiile care nu au cum să se descurce în această perioadă cu copilașii, dar cred că școlile sunt deschise pentru educație și nu pentru îngrijire și supraveghere… Îi rog pe părinți să găsească soluții în familie, printre prieteni, printre cunoscuți”, a spus Gabriela Firea în cadrul comandamentului de iarnă care a avut loc marți la primărie, conform Libertatea.

Progrese la construcţia de autostrăzi în ultima lună: Tirrena Scavi, Astaldi şi Aktor, constructorii cu cele mai mari avansuri. Tirrena Scavi, Astaldi şi Aktor sunt constructorii care au raportat cele mai mari progrese pe şantierele de autostrăzi, conform datelor actualizate pe luna februarie de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Tirrena Scavi a debutat în forţă pe şantierul Nodului Gilău (foto jos), care va lega autostrăzile din jurul Clujului. Constructorul italian a raportat un grad de execuţie de 14,30%, conform datelor de pe site-ul CNAIR, anunţă Economica.net.

Atenţie! Se repetă istoria de acum un deceniu? Carnaval în sectorul bugetar în 2017: salarii nete mai mari cu 20% şi 20.000 de noi angajări. Creşterile de salarii din ultimul an fac statul top employer la nivel naţional. Aproape 20.000 de noi locuri de muncă au fost create anul tre­cut în sectorul buge­tar, nu­mă­rul de salariaţi de la stat ajungând în decembrie la 1,21 de milioane de an­gajaţi, arată datele Ministeru­lui de Finanţe. Dintre acestea, 5.000 de jo­buri noi sunt ex­clusiv funcţio­nari din adminis­tra­ţia publică cen­trală şi locală, unde numărul de anga­jaţi a cres­cut de la 202.000 la 207.000 de per­soane între decem­brie 2016 şi de­cem­brie 2017. Sala­riul mediu al func­ţio­narilor din ad­ministraţia pu­blică a cres­cut în aceeaşi perioadă cu 20%, până la 3.700 de lei net, potrivit Ziarului financiar.

Meme şochează: “Cupa României nu merită o echipă ca Steaua!” Deşi FCSB a făcut cerere ca partida din sferturile Cupei, Hermannstadt – FCSB, să fie amânată, însă Federaţia a refuzat. Acest lucru a declanşat furia oficialillor roş-albaştri, iar Mihai Stoica s-a dezlănţuit pe aeroport, marţi, la plecarea spre Sibiu, notează Fanatik.ro.

Miriuță iese la atac după ce a fost demis de la Dinamo: “Negoiță mi-a vândut jumătate de echipă. În ultimele săptămâni m-am îmbolnăvit”. Vasile Miriuță, demis de la Dinamo după ce a ratat calificarea în play-off, a oferit primele declarații după despărțirea de echipa din “Ștefan cel Mare”. “După ce am ratat calificarea în play-off, era clar că nu voi mai rămâne. Şefii clubului au sugerat pe la televizor că e mai bine să plec, chiar dacă eu aveam onoare şi aş fi rămas să muncesc. Mi-am reziliat contractul de comun acord cu patronul clubului”, a declarat Miriuță, transmite Gazeta sporturilor.