Revista presei. Sorina Pintea despre șpaga din spitale

Emisarii Guvernului de la Budapesta agită iar spiritele în Transilvania. De ce îndeamnă la nesupunere. Reprezentanţii guvernării de la Budapesta au început anul 2019 în forţă, încă din primele zile aceştia promovând în Transilvania ideea autonomiei Ţinutului Secuiesc şi îndemnând chiar la nesupunere civică, relatează Adevărul.

Sorina Pintea despre șpaga din spitale: Fenomenul nu este eradicat şi este încă de mare amploare. Fenomenul şpăgii în spitalele din România este unul de mare amploare, a afirmat marți ministrul Sănătății, Sorina Pintea, adăugând că intenționează să facă, împreună cu federaţiile din sănătate, un plan de măsuri pentru a limita obiceiul de a se oferi bani în plic în spitalele românești, transmite Hotnews.ro.

UNJR și AMR, despre cazul DNA Oradea: „De o gravitate fără precedent”. Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) si Asociația Magistraților din România (AMR) cer verificarea activității, din ultimii opt ani, de la DNA Oradea, după apariția în spațiul public a înregistrărilor din care reiese presiunea asupra judecătorilor, precizează Cotidianul.

Armata română, prinsă într-un război. Amănunte senzaționale, mistere elucidate, generali folosiți ca pioni. Greva prezidențială prin care președintele Klaus Iohannis speră să câștige un al doilea mandat la Cotroceni, sub stindardul că este singurul oponent serios al Coaliției PSD-ALDE, provoacă serioase cutremure în cele mai diverse medii, titrează Evenimentul Zilei.

Kovesi atacă la CEDO revocarea din funcţia de procuror şef DNA. Tudorel Toader: Decizia CCR e definitivă. Laura Codruţa Kovesi, fostul procuror şef DNA, a făcut o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în care contestă modul în care a fost revocată din funcţie. În acelaşi timp, în plângere se arată că au fost atacate drepturile omului. Reacţia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, nu s-a lăsat mult aşteptată. Acesta a declarat că o decizie a Curţii Constituţionale nu poate fi supusă controlului CEDO, deoarece este definitivă, potrivit Gândul.

Carmen Dan susţine că există poliţişti şi jandarmi intimidaţi de atitudinea preşedintelui Iohannis. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, susţine că există poliţişti şi jandarmi care se simt intimidaţi de atitudinea preşedintelui Klaus Iohannis, cu referire la sesizarea de neconstituţionalitate a şefului statului asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice, notează Jurnalul.ro.

Curtea de Apel consideră ilegale companiile înființate de Firea. Curtea de Apel Bucureşti susţine că hotărârile CGMB de înfiinţare a celor 22 de companii municipale sunt nelegale, deoarece trebuiau aprobate cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie şi nu cu majoritate simplă, informează România Liberă.

Dezvăluiri halucinante ale fostului procuror Max Bălășescu: ‘Marius Iacob, adjunctul DNA, mi-a cerut să arestez un om care nu era pe placul PDL’. Max Bălășescu, fost procuror, devenit cunoscut pentru dosarul vrăjitoarelor Oanei Zăvoranu, a făcut dezvăluiri și acuzații halucinante. Bălășescu, cel care l-a acuzat pe actualul procuror general al României, Augustin Lazăr, că a intervenit într-un dosar pe care i l-a luat, a spus că Marius Iacob, procuror DNA, cel care i-a fost adjunct Laurei Codruța Kovesi, i-a dat ordin să aresteze ”un om care nu era pe placul PDL”, relatează Stiripesurse.ro.

Ce le-a spus Lazăr procurorilor DNA: Aveți resursele umane pentru a continuă lupta anticorupție! DNA are resursele umane de expertiză profesională pentru a asigura integritatea, eficientă și disciplină instituțională, precum și de a continuă lupta anticorupție, în conformitate cu normele și standardele profesionale de eficacitate, calitate a actelor de urmărire penală și de apărare a drepturilor fundamentale ale omului, scrie Ziare.com.

Juriştii de la Ministerul Afacerilor Interne îl „demontează” pe Iohannis. La solicitareaQMagazine, Ministerul Afacerilor Interne a explicat de ce nu sunt valabile argumentele preşedintelui Klaus Iohannis de sesizare a Curţii Constituţionale privind Legea Ordină şi Siguranţă Publică.Juriștii ministerului au demontat punct cu punct demersul prezidențial.

Haos în energie după OUG 114: ce se întâmplă cu clienţii şi cu contractele în derulare. În lipsa unor semnale de la ANRE, piaţa de energie este confuză în ceea ce priveşte prevedererile din celebra OUG 114/2018, care instituie preţuri reglementate pentru consumatorii casnici. Toţi actorii aşteaptă normele ANRE, publică Economica.net.

Isărescu, BNR: Nu am făcut presiuni asupra băncilor să scadă Roborul. Roborul scade din septembrie, nu are nicio legătură cu taxa bancară. Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a declarat marţi, după şedinţa de politică monetară, că scăderea Robor din ultimul timp nu are legătură cu taxa bancară, ci cu lichiditatea din piaţă şi cu percepţia analiştilor în privinţa evoluţiei inflaţiei. Robor pe termen scurt ţine de lichiditatea din piaţă, a menţionat Isărescu, potrivit Ziarul Financiar.

Gică Hagi vorbește despre plecarea de la Viitorul: “Am nevoie de o nouă motivație”. Gică Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a vorbit despre o posibilă plecare de la echipa sa și despre șansa de colabora cu Gică Popescu. “Eu sunt cea mai fericită persoană din România. Am realizat ceva incredibil. Da, îmi doresc o nouă provocare. Vreau la mai bine, să fac mai mult. Îmi trebuie o motivație. Dar nu poți doar cu mintea, trebuie să ai și putere financiară”, a declarat Gică Hagi, relatează Gsp.ro.

Claudiu Niculescu pune tunurile pe Dinamo: „Se mint frumos! Jucătorilor le tremurau picioarele când jucau acasă”. Claudiu Niculescu nu a apucat să petreacă prea mult timp pe bancă tehnică a lui Dinamo, fiind schimbat rapid pentru a i se face loc lui Mircea Rednic. ”Lunetistul” și-a făcut însă o idee despre ceea ce se întâmplă la Dinamo în prezent, scrieFanatik.ro.