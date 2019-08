Revista presei. Tensiuni mari în Alianţa USR-PLUS

Aproape 50.000 de oameni au semnat pentru „Legea Alexandra“. Ce prevede proiectul. Peste 46.000 de persoane au semnat o petiţie prin care se cere introducerea pedepsei cu închisoarea pe viaţă, fără posibilitatea eliberării condiţionate, pentru infracţiuni grave precum viol şi crimă, înfăptuite asupra copiilor şi femeilor însărcinate, ca urmare a tragediei de la Caracal, potrivit Adevărul.

Tensiuni mari în Alianţa USR-PLUS. Liderii Alianţei 2020, USR-PLUS, par să nu se mai înţeleagă. Dan Barna i-ar fi reproşat lui Dacian Cioloş că emite opinii în spaţiul public, de multe ori în numele Alianţei, fără o consultare în prealabil. Mărul discordiei îl reprezintă paritatea dintre cele două partide. Concret, Dan Barna i-ar fi reproşat lui Dacian Cioloş că a lansat mai multe opinii în spaţiul public, dar şi atacuri la adresa unor lideri politici, fără o consultare în prealabil în interiorul Alianţei. În plus, s-ar părea că cei de la PLUS îşi doresc mai mult decât le poate oferi USR, în condiţiile în care oricum PLUS nu este partid parlamentar, titrează Jurnalul.ro.

Vosganian trage frâna: Nu s-a terminat! Purtătorul de cuvânt al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a anunţat că discuţiile din coaliţie referitoare la rectificarea bugetară nu sunt finalizate, ALDE solicitând măsuri eficiente în ce priveşte managementul fondurilor europene şi promovarea investiţiilor, notează Cotidianul.

Interpolul a intrat pe fir în cazul monstrului de la Caracal. Cazul a atras atenţia tuturor. Fostul director din INTERPOL pentru Europa de Est, chestorul Paolo Sartori a afirmat că a verificat informaţii referitoare la activitatea criminalului Gheorghe Dincă, în perioada cât a locuit în Italia. În România au apărut mai multe informaţii că Dincă ar fi implicat în traficul de persoane din Peninsulă, relatează Evenimentul Zilei.

Un senator PNL îi solicită lui Fifor desecretizarea raportului privind mitingul din 10 august 2018. Senatorul PNL Ion Marcel Vela îi solicită public noului ministru interimar al Ministerului Afacerilor Interne Mihai Fifor să desecretizeze raportul referitor la mitingul din 10 august 2018, ”pentru a se afla măcar acum adevărul”, la un an de la protestele din Piaţa Victoriei, titrează Gândul.

Liberalii cer retragerea proiectului rectificării bugetare. Dancă: E un fake news. Se bazează pe încasări suplimentare fictive. Liberalii cer Guvernului şi ministerului de Finanţe să retragă proiectul rectificării bugetare pe care îl cataloghează ca fiind un fake news, susţinând că se bazează pe încasări suplimentare fictive de aproape 5,5 miliarde de lei, notează Hotnews.ro.

Gigel Ştirbu: Daniel Breaz şi Dana Varga, demişi de urgenţă. Preşedintele Comisiei de cultură a Camerei Deputaţilor, Gigel Ştirbu, afirmă că în cazul în care ministrul Culturii, Daniel Breaz, şi Dana Varga, consilier personal al premierului, nu demisionează trebuie demişi “de urgenţă” pentru afirmaţiile recente. El critică declaraţia pe care ministrul Culturii a făcut-o în cadrul unei ceremonii care a avut loc vineri la Monumentul Holocaustului din Bucureşti, notează România Liberă.

Tudorel Toader riscă să fie destituit din funcţia de rector: teza de doctorat coordonată de fostul ministru al Justiţiei, suspectă de plagiat. Consiliul de Etică şi Management Universitar propune destituirea lui Tudorel Toader de la şefia Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi din cauza refuzului de a-şi exprima un punct de vedere pe existenţa plagiatului în teza de doctorat a lui Codruţ Olaru, potrivit preşedintelui organismului, scrie Ştiripesurse.ro.

Fifor: Şefii din Poliţie nu sunt numiţi politic! Ce mesaj are pentru cei care vor protesta pe 10 august. Ministrul interimar de Interne Mihai Fifor respinge criticile venite dinspre cetăţeni, cum că Poliţia a ajuns să nu-i mai poată proteja pentru că în fruntea ei sunt numiţi apropiaţi ai politicienilor, fără competenţe, notează Ziare.com.

Uber: Niciun şofer nu a obţinut certificarea pentru maşină. Aşteptăm săptămâna aceasta să apară normele de aplicare a legii. Companiile de ride sharing au la dispoziţie o perioadă de tranziţie până la 1 noiembrie pentru a se pregăti pentru noile reglementări aduse la Legea Taximetriei, aprobată de Guvern în luna iunie. Certificarea costă între 600 şi 700 de lei pe o perioadă de trei ani şi include atât certificare profesională a şoferilor, care constă în trei paşi (analize, şcoală şi testare), cât şi cea a maşinilor, potrivit Economica.net.

Isărescu: Creditarea încetineşte şi a apăsa mai mult pe rata de politică monetară pentru a tempera cererea nu e măsura cea mai adecvată. Creditarea încetineşte pe mai multe sectoare, influenţată şi de măsurile macroprudenţiale de la sfârşitul anului trecut, iar intrările de capitaluri au pus presiune pe aprecierea leului, astfel că banca centrală a decis să menţină dobânda-cheie la nivelul de 2,5%, cu toate că se remarcă o creştere a inflaţiei anuale CORE2 ajustat, iar inflaţia anuală va rămâne în 2019 cel mai probabil deasupra ţintei, după cum reiese din explicaţiile guvernatorului BNR Mugur Isărescu, transmite Ziarul Financiar.

Revoluţia profesorilor #Rezist a învins. O parte importantă din contestatarii lui Liviu Dragnea au fost intelectualii, studenţii şi profesorii universitari. Toţi au protestat, vizibil sau subteran, pentru plecarea fostului preşedinte al PSD şi pentru încarcerarea acestuia. Revoluţia lor a învins. Dragnea nu mai e. Şi ca atare, dorinţa lui de a creşte bugetul Ministerului Educaţiei a fost încarcerată şi ea. Guvernul Dăncilă, eliberat de presiunea lui Liviu Dragnea, poate lua acum de la Educaţie şi direcţiona către SRI, relatează QMagazine.ro.

Îl pierde Gigi Becali pe Constantin Budescu? Mijlocaşul s-a antrenat alături de Astra Giurgiu. Constantin Budescu (30 de ani), în prezent liber de contract după despărţirea de saudiţii de la Al-Shabab, e aproape de o revenire în România. Momentan, Astra Giurgiu pare să fie în pole-position pentru serviciile sale. După ce luni seara a asistat la meciul Astra – FCSB 2-1, Budescu s-a antrenat în cursul zilei de azi cu echipa lui Dan Alexa. Mijlocaşul a intrat pe teren îmbrăcat în echipamentul de antrenament al giurgiuvenilor, notează Gsp.ro.

Predicţiile jurnaliştilor din America despre Simona Halep la Rogers Cup. Unde o clasează pe româncă. Jurnaliştii de la Tennis Magazine, cea mai importantă publicaţie de tenis din lume, au făcut nişte predicţii înainte de Rogers Cup şi i-au prezis Simonei Halep un parcurs bun. Aceştia au clasat-o pe jucătoarea de tenis româncă drept a doua favorită la câştigarea turenului de la Toronto, după Karolina Pliskova, informează Fanatik.ro.