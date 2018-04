Revista presei. Tentația puterii bate prietenia

Elena Udrea a declarat că fostul director al SRI, George Maior, şi-ar fi dorit să candideze la alegerile prezidenţiale din 2014, Iohannis le-a chemat la Cotroceni pe Dăncilă și Olguța Vasilescu, precum şi procurorii cer urmărirea penală pentru Ion Iliescu, Petre Roman şi Gelu Voican Voiculescu, dar şi criză a citostaticelor în România sunt printre principalele subiecte ale zilei de 3 aprilie.

Tentația puterii bate prietenia. ProRomânia lui Victor Ponta și a lui Daniel Constantin n-a reușit nici până acum să rupă gura târgului. În ciuda „paielor“ pe care fostul premier le-a pus pe „focul“ scandalului privind devoalarea jocurilor de culise dintre diverși factori decidenți și conducerea DNA, partidul ProRomânia nu a înregimentat niciun pesedist supărat pe Liviu Dragnea. Nici măcar în fostul fief al lui Ponta, la Gorj, precizează Cotidianul.

Udrea: Maior a vrut să candideze la prezidenţiale, dar nu a avut curaj să-i spună lui Băsescu. Nu a agreat nici să-l numească prim-ministru. Elena Udrea a declarat, într-o emisiune televizată, că fostul director al SRI, George Maior, şi-ar fi dorit să candideze la alegerile prezidenţiale din 2014, însă nu ar fi avut curaj să-i zică preşedintelui Traian Băsescu. Aceasta a mai precizat că fostul preşedinte nu a fost de acord nici cu numirea lui George Maior în funcţia de premier, lucru care l-a supărat atunci pe fostul director SRI, relatează Adevărul.

Băsescu, despre protocolul SRI-PÎCCJ: „Povestea cu Băsescu e de vină mă face să și râd”. Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, luni seară, la B1 TV că nu a fost informat despre niciun fel de protocol sau despre conținutul acestuia. Băsescu a mai subliniat că semnatarii protocolului nici nu trebuia să-l informeze pe el, în calitate de președinte al României, despre protocolul SRI-PÎCCJ, ci Comisia parlamentară de control al SRI, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit Evenimentul Zilei.

Daniel Morar, fost şef DNA: În 2009, i-am spus lui Kovesi că unele dispoziţii din protocolul cu SRI sunt contrare legii. Mi-a spus că aceasta este decizia luată. Fostul procuror şef al DNA, Daniel Morar, a declarat, pentru blogul jurnalistei Sorina Matei, că imediat după ce i s-a adus la cunoştinţă protocolul SRI-PÎCCJ a anunţat-o pe Laura Codruţa Kovesi, procuror general la acea vreme, că nu îl va respecta, unele dintre dispoziţii încălcând legea, notează Gândul.

Camelia Bogdan despre nouă decizie de excludere din magistratură: O decizie ilegală, care nu se bazează pe nicio probă. Voi face recurs, nu am nicio emoție că voi câștiga, am respectat practică CEDO. Camelia Bogdan, judecătoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare, a declarat pentru HotNews.ro că decizia de luni a CSM de excludere din magistratură este ilegală și nu se bazează pe nicio probă. Aceasta spune că va face recurs și nu are emoții că va câștiga deoarece a respectat practica CEDO. Camelia Bogdan a mai fost exclusă din magistratură de către CSM, dar a câștigat procesul în instanță. Aceasta spune că ceea ce i se întâmplă este “o execuție” și a făcut plângere penală, urmând să alerteze și comunitatea internațională.

Procurorii cer urmărirea penală pentru Ion Iliescu, Petre Roman şi Gelu Voican Voiculescu. Procurorul general Augustin Lazăr a transmis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmăririi penale, în dosarul Revoluţiei, în legătură cu săvârşirea infracţiunii contra umanităţii, faţă de Ion Iliescu, Petre Roman şi Gelu Voican Voiculescu, informează PÎCCJ, scrieJurnalul.ro.

Bolnavii de cancer nu au medicamente de bază. Ministrul Sănătății la RFI: Nu pot impune cine cui să vândă. Este, din nou, criză a citostaticelor în România. Mii de bolnavi de cancer nu își pot urma schemele de tratament, pentru că CISPLATIN, un citostatic de bază folosit în chimioterapie, este de negăsit de mai bine de o lună. În această situație, explică la RFIpreședintele Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, pacienții sunt pe cont propriu: cine are bani merge în statele vecine și își cumpără medicamentul care altfel ar fi trebuit să fie gratuit. Cine nu…moare cu zile, afirmă Cezar Irimia.

Petre Roman: “Eram nimeni pe 21-22. Nu aveam cum să iau decizii politice și militare”. Petre Roman susține că ordinele se dădeau la Ministerul Apărării în primul rând, la Ministerul de Interne sau la alte instituţii. “Ce legătură aveam eu cu aceste instituţii? Niciuna. Ce capacitate aveam eu de a le influenţa? Absolut niciuna”, a precizat el, titrează România Liberă.

Scandal total pe tema protocolului SRI-PÎCCJ: Mediafax SA cere anchetarea lui Kovesi, Coldea, Maior şi Niţu. Mediafax SA a transmis Procurorului General sesizarea în legătură cu posibile infracţiuni comise prin semnarea şi punerea în aplicare a Protocolului SRI- Parchetul ÎCCJ, cu următoarele suspiciuni: uzurparea funcţiei, abuz în serviciu, compromiterea intereselor justiţiei, delapidare, deturnare de fonduri, informează Stiripesurse.ro.

Iohannis le-a chemat la Cotroceni pe Dăncilă și Olguța Vasilescu. Președintele Klaus Iohannis va avea marți, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă și ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a confirmat pentru Ziare.com că Dăncilă va merge marţi la Cotroceni, însă a precizat că tema discuției o vom află după întâlnire.

Loteria Română organizează, de Paşte, trageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto5/40. Loteria Română va organiza, în data de 8 aprilie, tragerile speciale Loto de Paşte, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 fiind programate două trageri – una principală şi una suplimentară, publică Economica.net.

Este oficial: Statul devine acţionar majoritar la Şantierul Naval Mangalia, primind 2% în concesiune gratuită. Damen va achiziţiona 51% din acţiunile societăţii mixte Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DMHI), creată împreună cu Şantierul Naval 2 Mai Mangalia, apoi va concesiona gratuit statului român 2%, şi astfel statul (care are 49%) va prelua pachetul majoritar, au decis luni acţionarii societăţii, potrivit Ziarul Financiar.

Viktor Iușcenko povestește cum a fost desfigurat de o substanță chimică rusă. „Buzele mele aveau un gust metalic. Capul meu a crescut dramatic”. Viktor Iușcenko a povestit într-un interviu acordat pentru BBC News despre momentul în care a fost otrăvit cu o substanță chimică rusească. În contextul tentativei de asasinat a fostului spion rus, Sergehi Skripal, fostul președinte al Ucrainei spune că este îndurerat să vadă că țările europene sunt ”atât de orbe față de amenințările rusești”, relatează Libertatea.

Hagi a explodat după ultimul anunț al lui Liviu Dragnea: “Vă dați seama unde ne ducem?”Gheorghe Hagi, 53 de ani, a reacționat extrem de dur după ce Liviu Dragnea a anunțat că este posibilă construirea unui stadion modern la Focșani. “Regele” e nemulțumit că avalanșa stadioanelor moderne din ultimii ani nu a ajuns și la Constanța, orașul său natal, notează Gsp.ro.

Sumele halucinante pe care Gigi le-a aruncat pe jucătorii lui Hagi. Gigi Becali i-a făcut praf pe Dragoş Nedelcu (21 de ani) şi Florinel Coman (19 ani), doi dintre tinerii cu care visa să ajungă în Liga Campionilor şi apoi să-i vândă pe zeci de milioane de euro, informează Fanatik.ro.