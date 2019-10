Revista presei. Teodorovici dă o ultimă lovitură

Laura Codruţa Kovesi a trecut de ultimul pas pentru numirea în funcţia de procuror-şef european. Preşedintele PLUS Dacian Cioloş a declarat că a participat la Conferinţa Preşedinţilor din Parlamentul European, acolo unde s-a făcut ultimul pas formal pentru validarea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef la Parchetul European (EPPO). „Ai şansa de a construi de la zero Parchetul European (EPPO) şi sunt sigur că o vei face cu competenţă şi cu responsabilitate”, a afirmat Cioloş, potrivit Adevărul.

Teodorovici dă o ultimă lovitură. Ce sunt obligaţi să facă toţi operatorii economici. Pe ultima sută de metri a mandatului, Eugen Teodorovici reuşeşte să treacă de votul Senatului o iniţiativă. Este vorba despre impozitarea bacşişului, care a primit vot pozitiv din partea senatorilor, fiind votată în plen, titrează Evenimentul Zilei.

Viorica Dăncilă despre crizele lui Iohannis. Este titlul unui text acid postat de Viorica Dăncilă pe pagina sa de Facebook. Liderul social-democrat crede că nu „ar trebui să fie crizele României crizele preşedintelui Klaus Iohannis, care a decis să arunce ţara într-un şir nesfârşit de blocaje şi impasuri“. Viorica Dăncilă a ţinut să amintească românilor că şeful statului a decis să fie plecat din ţară când noul Guvern va fi votat în Parlament, potrivit Cotidianul.

ICCJ sesizează CCR cu o excepţie de neconstituţionalitate în dosarul Gala Bute, la cererea Elenei Udrea. Magistraţii instanţei supreme au admis solicitarea Elenei Udrea privind sesizarea CCR cu o excepţie de neconstituţionalitate care prevede condiţiile în care deciziile definitive sunt supuse casării. Prin această cerere, Udrea vrea reluarea de la zero a dosarului, precizează Gândul.

Cum vrea PSD să boicoteze învestirea Guvernului Orban?/ Matematica parlamentară. Social-democraţii vor să amâne cât mai mult învestirea noului Guvern şi intenţionează să boicoteze în Parlament calendarul audierilor. De altfel, pesediştii consideră că Ludovic Orban nu va reuşi să coaguleze o majoritate parlamentară, titrează Hotnews.ro.

Rareş Bogdan vorbeşte despre şantaje la formarea noului guvern. Rareş Bogdan a susţinut că preferă ca Guvernul PNL să pice şi să-şi asume situaţia, decât să cedeze şantajului altor partide reprezentate de o mână de parlamentari. ”(…) Decât să cedeze la condiţionalităţi, uitând că noi avem atâţia parlamentari, noi nu avem de ce să renunţăm. Dacă ei vor să prelungească această stare, nu au decât. Preşedintele va numi tot un premier de la PNL”, a zis Rareş Bogdan, transmite Jurnalul.ro.

Orban, încrezător că va fi votat. Nu pentru că ar fi bun, ci pentru că altfel, rămâne Dăncilă. Suntem deschişi la un dialog, la găsirea celor mai bune soluţii, pentru ca România să aibă un guvern eficient, care să aibă majoritate parlamentară şi care să facă ceva eficient pentru România”, a afirmat premierul desemnat, notează România Liberă.

Klaus Iohannis anunţă că românii mai au de aşteptat pentru România normală: Preşedintele spune că abia după parlamentare începe reconstrucţia. Klaus Iohannis a anunţat, la Focşani, că proiectul său, ”România normală”, nu va începe, aşa cum se aştepta lumea, după preluarea guvernării, prin instalarea guvernului Ludovic Orban, sau după câştigarea prezidenţialelor. România normală va debuta abia după alegerile parlamentare din decembrie 2020, dacă PNL va triumfa, a precizat Iohannis, notează Stiripesurse.ro.

UDMR răspunde criticilor USR: Grow up! Poate cele scrise de Rise Project v-au făcut să vă schimbaţi părerea. Purtătorul de cuvânt al UDMR Hegedus Csilla răspunde criticilor senatorului USR Vlad Alexandrescu după respingerea alegerii primarilor în două tururi, în Senat, spunând că unii devin isterici şi fac scandal dacă ceea ce le trece pe moment prin cap nu este votat imediat. În plus, acesta a adus in discuţie şi dezvăluirile făcute de Rise Project în ceea ce îl priveşte pe Dan Barna, titrează Ziare.com.

Netopia: Plăţile de pe dispozitivele mobile au crescut substanţial şi au depăşit considerabil desktop-ul. Din datele Netopia Payments, valoarea medie a tranzacţiilor cu cardul procesate în primele nouă luni ale anului a fost de 165 lei, în scădere cu 15% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, datorită diversificării produselor şi serviciilor ce pot fi în prezent plătite online cu cardul, publică Economica.net.

România a rămas şi în septembrie pe primul loc în UE în ceea ce priveşte rata anuală a inflaţiei, cu 3,5%. La nivelul UE, inflaţia s-a situat la 1,2%, în scădere faţă de 1,4% luna precedentă, iar în zona euro media a fost de 0,8%, faţă de 1% în august. Inflaţia din zona euro este tot mai departe de obiectivul ţintă al Băncii Centrale Europene (BCE), respectiv o creştere a preţurilor mai mică, dar apropiată de 2%. În septembrie 2018, rata inflaţiei în zona euro era de 2,1% iar în UE de 2,2%, potrivit Ziarului Financiar.

Şapte membri CSM cer revocarea Liei Savonea. Propunerea de revocare din funcţie a şefei CSM a fost iniţiată de judecătorii Mihai Andrei Bălan, Andrea Anamaria Chiş şi Mihai Bogdan Mateescu şi de procurorii Florin Deac, Nicolae Andrei Solomon, Tatiana Toader şi Cristian Mihai Ban, membri aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii. Pentru revocarea preşedintelui CSM sunt necesare voturile „pentru” ale cel puţin 10 membri dintre cei 19 ai consiliului, potrivit Qmagazine.ro.

România – Norvegia 1-1. FRF a reacţionat după gestul golănesc al lui Contra: „Cosmin a greşit! A avut o discuţie cu Puşcaş la finalul meciului”. „Selecţionerul a purtat o discuţie cu George Puşcaş la finalul partidei, şi-a cerut scuze atât jucătorului, cât şi public, în cadrul conferinţei de presă şi la interviurile de după meci pentru această ieşire nedorită. Considerăm, atât Federaţia Română de Fotbal, cât şi Cosmin Contra, că această ieşire a constituit o greşeală”, e punctul de vedere al FRF pentru Gsp.ro.

Simona Halep şi-a investit banii din tenis în hoteluri şi o cafenea! Sponsorizează şi o echipă de hochei feminin. În total, Simona Halep a investit aproape 10.000.000 de euro în imobiliare. Fiind mai mereu plecată la turnee, afacerile campioanei de la Wimbledon sunt gestionate de Stere Halep şi de Nicolae Halep, tatăl, respectiv fratele sportivei de 28 de ani. Pe lângă investiţiile în imobiliare, Simona Halep sponsorizează o echipă de hochei feminin, notează Fanatik.ro.