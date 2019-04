Revista presei. Toader mai stă o tură

Turcan: Instituţiile independente din România să nu se lase intimidate de agresivitatea de tip mafiot a lui Liviu Dragnea. Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan face apel la instituţiile independente din România să nu se lase intimidate de agresivitatea de tip mafiot a lui Liviu Dragnea, spunând că, dacă „i se va albi dosarul”, nimic nu va sta în calea dictaturii lui Liviu Dragnea, iar România nu va mai putea sta în acelaşi rând cu celelalte ţări europene, relatează Adevărul.

Toader mai stă o tură. Moţiunea anti-Toader, introdusă de PNL şi USR împotriva lui Tudorel Toader, nu va fi votată miercuri, aşa cum era programat. Documentul trebuia discutat în şedinţa de plen de mâine a Senatului, după ce fusese amânată luni. Motivul „oficial” invocat de către Putere ar fi fost acela că nu sunt suficienţi senatori la muncă. Este prima moţiune simplă care cel mai probabil va trece de Parlament în acest mandat al legislativului, potrivit Cotidianul.

Reacţia PNL după amânarea deciziei de începere a urmăririi penale a lui Tăriceanu. Senatorii jurişti au amânat pentru a şasea oară dezbaterea privind ridicarea imunităţii lui Tăriceanu. Doar senatorii Opoziţiei au venit cu toţii la comisia juridică unde urma să fie discutată cererea DNA pentru începerea urmării penale în cazul preşedintelui Senatului. Liberalii mai afirmă că preşedintele Senatului ar urmări, de fapt, prescrierea faptelor de corupţie şi în felul acesta ar putea scăpa de urmărirea penală, notează Evenimentul Zilei.

PNL aruncă bomba: Vrem să retrimitem la comisii proiectele pentru interzicerea condamnaţilor penal să candideze. Deputatul PNL Gabriel Andronache a declarat că liberalii vor solicita, probabil miercuri, retrimiterea la Comisia Juridică din Camera Deputaţilor a două iniţiative legislative privind interzicerea persoanelor condamnate penal de a candida la alegerile parlamentare şi prezidenţiale, titrează Gândul.

Viorica Dăncilă nu vrea să-l remanieze pe ministrul Justiţiei. Votul la moţiunea anti-Toader se amână din nou la solicitarea PSD. Acesta fusese programat pentru miercuri, după ce luni fusese reprogramat pe motiv că ministrul Justiţiei nu poate ajunge la Senat. Amânarea apare în contextul în care Viorica Dăncilă a discutat în cursul zilei de azi, la Guvern, cu ministrul Justiţei Tudorel Toader. Surse politice au declarat pentru Hotnews.ro că Viorica Dăncilă nu vrea să propună înlocuirea ministrului Justiţiei şi va lăsa decizia în seama partidului la următoarea şedinţă CEX.

Discuţii la Palatul Victoria între premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a purtat o discuţie cu premierul Viorica Dăncilă la Palatul Victoria. Întâlnirea dintre cei doi are loc după criticile liderului PSD Liviu Dragnea la adresa ministrului. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus că tot partidul s-a lăsat “păcălit” de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, care a anunţat în ianuarie că vrea să adopte ordonanţele privind justiţia, iar acum a afirmat că nu se justifică urgenţa. “Cred că domnul Toader ne-a păcălit, nu ştiu dacă o fi singur sau au fost doi”, consideră Dragnea, titrează Jurnalul.ro.

Dosarul lui Tăriceanu, ţinut la sertar. Senatul amână de cinci luni de zile cererea procurorilor de urmărire penală pe numele lui Călin Popescu Tăriceanu. PSD ar putea respinge cererea, dar preferă să îl ţină în şah pe Tăriceanu, având nevoie de sprijinul acestuia pentru debarcarea lui Tudorel Toader, potrivit România Liberă.

CCR, decizie de ultimă oră – OUG14, constituţională. Lovitură usturătoare pentru PSD! Curtea Constituţională s-a pronunţat în cazul celor 17 sesizări de neconstituţionalitate care vizează OUG 14/2017, ordonanţă care a abrogat controversata OUG 13/2017 de modificare a codurilor penale prin care erau dezincriminate total sau parţial mai multe infracţiuni, relatează Ştiripesurse.ro.

Iohannis participă miercuri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.Şefii de stat şi de guvern vor discuta în format UE27 ultimele evoluţii în acest dosar, precum şi solicitarea transmisă de premierul britanic, doamna Theresa May, prin scrisoarea din 5 aprilie a.c., privind amânarea retragerii Regatului Unit din Uniune, scrie Ziare.com.

Preţul gazelor pentru populaţie nu va scădea, nici după ce a fost reglementat.Anul trecut, gazele s-au scumpit cu 17%. Chiar dacă, de la 1 mai, intră în vigoare plafonarea preţului de vânzare a gazelor naturale către populaţie, la nivelul de 68 de lei/MWh, preţul final plătit de populaţie nu va scădea, potrivit ANRE. Anul trecut, preţurile pentru consumatorii casnici au crescut cu 17%. Consolarea este că, cel puţin în acest an, ele nu vor mai creşte, potrivit Economica.net.

Salariul mediu net a crescut cu 18% în ultimul an, iar creşterea raportată la inflaţie a fost de 14%. Salariul mediu net în economie a ajuns la 2.399 lei lunar. Salariul mediu net în IT&C a atins 5.485 lei. Câştigul salarial mediu net în luna februarie a acestui an a ajuns la 2.933 lei, în creştere faţă de aceeaşi lună a anului trecut cu 17,9%. În raport cu inflaţia, creşterea salarială reală a fost în ultimul an de 13,6%, notează Ziarul Financiar.

Ce a trimis Tudorel Toader la CSM. Document. Ministrul Tudorel Toader pregăteşte o OUG pentru modificarea codului penal şi procesual penal. O pregăteşte de câţiva ani. Acum a trimis propunerea sa la CSM pentru aviz. O propunere cu care nu este de acord. Cu aceste coduri România a ajuns să aibă o medie a pedepselor cu închisoarea de şapte ani faţă de sub unul care este media UE, şi să condamne pe baza unor probe dubioase oameni care nu au încălcat nici o lege, incriminând fapte pe care mai nimeni nu le consideră infracţiuni în lumea civilizată, relatează QMagazine.ro.

Ionel Ganea, dus de urgenţă la spital! Două scenarii: criză de epilepsie la Judecătorie sau stare de ebrietate! „Am avut termen în procesul de divorţ. M-am simţit un pic rău, dar mi-am revenit. Am avut o stare de leşin. Nu e ceva grav. Din cauza emoţiilor şi a stresului. Probabil s-au adunat toate. Acum sunt OK” , a spus Ganea, potrivit Gsp.ro.

Darren Cahill se întoarce în România! Ce mesaj le-a transmis antrenorul australian românilor! Darren Cahill, în vârstă de 53 de ani, va veni la Cluj-Napoca, între 13 – 16 iunie, la Sports Festival, acolo unde va participa alături de Simona Halep, Marius Copil, Flavia Pennetta şi Fabio Fognini la cea de-a doua ediţie a Sports Festival. Cei patru tenismeni se vor înfrunta într-o partidă generală între România şi Italia. Rămâne de văzut de partea cui va fi Darren Cahill, informează Fanatik.ro.