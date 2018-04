Revista presei. Tudorel Toader, făcut praf de Băsescu

Klaus Iohannis nu va da curs propunerii ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi, Tudorel Toader, făcut praf de Băsescu, precum şi Dragnea anunţă un „mare miting” al PSD, dar şi Ionuț Lupescu, acuzat de tentativă de blat și de șantaj pe vremea când lucra la FRF sunt printre principalele subiecte ale zilei de 17 aprilie.

Tudorel Toader, făcut praf de Băsescu. „Ce atacă la Curtea Constituțională? O să își ruineze cariera de profesor!” Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a desființat demersurile lui Tudorel Toader și afirmă că ultimele declarații au consfințit încheierea carierei ministrului Justiției, precizează Evenimentul Zilei.

Reacţia ministrului Justiţiei după refuzul preşedintelui Iohannis de revocare din funcţie a şefei DNA. Ce-i răspunde Augustin Zegrean. Reacţiile privind anunţul preşedintelui Klaus Iohannis, care nu o va revoca din funcţie pe procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, nu au întârziat să apară. În timp ce ministrul Justiţiei spune că sesizează CCR despre refuzul preşedintelui, Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, îi atrage atenţia că greşeşte, potrivit Adevărul.

Opoziția, pentru Tudorel Toader ciumă, pentru Iohannis – mumă. PNL îl acuză pe Tudorel Toader că „insistă în a se erija în avocatul celor certați cu legea, a liderilor PSD-ALDE”, în reacție la anunțul ministrului Justiției privind sesizarea CCR în cazul revocării Laurei Codruța Kovesi, apreciind în același timp decizia lui Klaus Iohannis de a respinge revocarea, relatează Cotidianul.

Dragnea anunţă un „mare miting” al PSD pentru susţinerea familiei tradiţionale. PSD se mobilizează pentru organizarea unui miting pentru familia tradiţională. Anunţul a fost făcut de liderul partidului, Liviu Dragnea, la finalul şedinţei Comitetului Executiv. „Cea mai importantă decizie este cea legată de propunerea făcută colegilor mei este de a face un mare miting pentru susţinerea familiei tradiţionale”, a spus liderul PSD, citat de Gândul.

Klaus Iohannis: Nu voi da curs propunerii ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi, procuror șef al DNA. Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni că nu va da curs cererii ministrului Justiției privind revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, afirmând că motivele invocate de Tudorel Toader, care „în mare parte nici nu corespund prevederilor legale”, nu au fost „de natură să îl convingă”, notează Hotnews.ro.

Premierul Viorica Dăncilă nu îşi dă demisia. Premierul Viorica Dăncilă a negat că ar demisiona din funcţia de prim-ministru. Întrebată de jurnalişti dacă îşi va da demisia din funcţia de premier, aşa cum s-a vehiculat în presă în ultimele ore, Viorica Dăncilă a spus: “Nici vorbă de aşa ceva”, informează Jurnalul.ro.

Ministrul Sănătății, la RFI: Managerii de spitale nu au bani să compenseze scăderile salariale? Dați-mi voie să nu-i cred. În contextul protestelor spontane din mai multe spitale din țară, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a acordat un interviu în exclusivitate pentru RFI în care explică motivele pentru care 90% din salariații sistemului medical au veniturile mărite începând cu luna martie, în timp ce 10% au primit indemnizații scăzute. Ministrul susține că Guvernul a respectat legea și că este datoria managerilor de spitale să compenseze scăderile salariale.

Adriana Săftoiu, PNL: “Tudorel Toader este împotriva înfiinţării tribunalelor pentru minori”. Deputatul PNL, Adriana Săftoiu, a prezentat la dezbaterea parlamentară legată de înfiinţarea tribunalelor pentru minori şi familie, răspunsul lui Tudorel Toader, la o interpelare. Ministrul Justiţiei se opune creării unor astfel de instanţe și o vrea desființată pe cea din Brașo, scrie România Liberă.

Traian Băsescu spune adevăratul motiv pentru care Laura Codruța Kovesi nu a fost revocată: Ce l-a convins pe Klaus Iohannis. Traian Băsescu a spus, luni seara, că decizia președintelui Klaus Iohannis de a nu o revoca pe Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef al DNA a avut o mare implicație politică externă. Asta pentru că, spune Băsescu, Kovesi este foarte apreciată în străinătate, iar dacă ar fi fost revocată, Iohannis ar fi avut de dat multe explicații, informează Stiripesurse.ro.

Ministrul Educației, despre repartizarea locurilor în universități: Nu s-a făcut pe criterii politice. Ministrul Educației, Valentin Popa, a dat luni explicații în legătură cu repartizarea locurilor în universități, precizând că nu a fost făcută pe criterii politice și nici în funcție de rectorii universităților care au semnat scrisoarea de susținere a sa în funcție, la începutul mandatului, titrează Ziare.com.

Încă o veste proastă pentru oamenii care şi-au montat panouri solare acasă: scade dramatic cantitatea de energie care se poate vinde în reţea. Modificările aduse legislaţiei regenerabilelor, care se vor discuta în această săptămână în Parlament vor afecta şi mai mult micii producători de energie electrică, persoane fizice, care şi-au instalat capacităţi proprii de producţie acasă şi, deşi beneficiază de o lege, nu pot nici acum să vândă în reţea energia electrică, publică Economica.net.

Oraşul care ar putea ajunge o capitală europeană a IT-ului: Iaşiul are peste 20.000 de IT-işti şi 2.500 de absolvenţi de IT pe an şi devine o alternativă pentru Bucureşti şi Cluj. Iaşiul a ajuns unul dintre cele mai mari centre ale industriei hi-tech din Ro­mâ­nia alături de Bucureşti, Cluj şi Timi­şoara, cu 20.000 de angajaţi în in­dus­tria de IT, la care se adaugă peste 2.500 de absolvenţi în fie­care an. Mai mulţi bucu­reş­teni încep să se mute în­spre Iaşi, pentru calitatea vie­ţii şi pentru costul redus al traiului de zi cu zi, notează Ziarul Financiar.

Reacția lui Ponta despre mitingul PSD anunțat de Dragnea: “Să ne spună liderii noștri cum au amantele mai tinere decât fiicele”. Reacția lui Ponta despre mitingul PSD anunțat de Dragnea nu a întârziat să apară. Astfel, fostul premier și lider PSD a postat – pe pagina sa de Facebook – un text acid la adresa actualului lider al Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, titrează Libertatea.

Ionuț Lupescu, acuzat de tentativă de blat și de șantaj pe vremea când lucra la FRF. (…)“Mi-a cerut să-i dau meciul lui Anghelache. Am refuzat și m-a suspendat din fotbal”. În 2008, când Ionuț Lupescu era director general la FRF, Teodorescu a fost declarat de federație “persona non grata” pentru tentativa de trucare a unui meci dintre Progresul și Dunărea Galați.La 10 ani distanță, Lupescu este personajul dezvăluirii pe care vrea să o facă Teodorescu, relatează Gsp.ro.

Burleanu aruncă tare cu pietre, Lupescu le transformă în voturi! Mai sunt câteva ore şi ne dumirim… cine o să conducă fotbalul românesc în următorii ani, încotro ne îndreptăm, unde vom ajunge. Sper sincer, nu în zid! Este foarte important ce se va întâmpla miercuri, pentru că fotbalul poate fi oricând parte a unui Proiect de Strategie Naţională, prin impactul social şi emoţiile ce le decantează, scrie Fanatik.ro.