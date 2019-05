Revista presei. Uber, Bolt şi Clever, la un pas de a fi interzise în România

Emil Hurezeanu, despre intrarea României în Schengen: Probabil se va anunţa o primă intrare, cu aeroporturile. Ambasadorul României în Germania Emil Hurezeanu a declarat că summitul din iunie ar putea aduce „o primă intrare în Schengen, cu aeroporturile” şi că „facem parte din cea mai bună constelaţie statală, regională, federativă, de alianţă pe care am avut-o vreodată,” precizând însă că nicăieri nu este pace şi „va trebui să asistăm la o confruntare nouă, în care să se redefinească relaţia cetăţeanului cu instituţiile”, relatează Adevărul.

Uber, Bolt şi Clever, la un pas de a fi interzise în România. Cum arată legislaţia în alte state europene.Aplicaţiile de tipul Clever Taxi sau servicii ca Uber şi Bolt ar putea fi scoase sau restricţionate în România în următoarele două săptămâni. Pe 16 mai va intra în vigoare ordonanţa care modifică Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi. Executivul are în lucru un proiect de ordonanţă de urgenţă menit să creeze şi în România un cadru de reglementare pentru noile servicii de transport alternative, similar celui existent în alte ţări membre ale Uniunii Europene, unde astfel de platforme funcţionează legal, potrivit Economica.net.

Proteste înaintea mitingului PSD la Iaşi. Mitingul organizat de PSD la Iaşi are loc în aceeaşi zi cu Summit-ul liderilor UE de la Sibiu. Liderul PSD, Liviu Dragnea, întrebat anterior cum vede faptul că au fost anunţate contramanifestaţii la acest miting, a răspuns „foarte bine”. „Înseamnă că s-ar putea să apară contramanifestaţii şi sâmbătă. Dacă aşa vor să se joace în campanie, atunci aşa o să jucăm în această campanie. Adică să nu creadă Iohannis şi slugile lui că doar ei au dreptul să urle sau să ţipe. Putem să lăsăm şi noi oamenii noştri nervoşi să facă o contramanifestaţie. Nu mă aştept să înţeleagă mesajul acesta nici el, nici măscăricii pe care îi are”, spunea Dragnea, potrivit Cotidianul.

Summit Sibiu. Donald Tusk, preşedintele Consiliului European : ”M-am îndrăgostit de România”. Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, a vorbit la Sibiu, pentru a doua oară în limba română, după ce făcuse la fel, la Bucureşti, în momentul preluării de către România a preşedinţiei Consiliului UE. Prezent la Summitul UE din Sibiu, Tusk a spus că ”m-am îndrăgostit de România”. Un alt mesaj a fost pentru modul în care acest eveniment a fost organizat, ”Aş dori să-i mulţumesc preşedintelui Iohannis pentru organizarea şi găzduirea Summitului de la Sibiu. Aţi organizat un Summit excepţional”, scrie Evenimentul Zilei.

Dăncilă, după ce a fost „alergată” de protestatari la Cluj: Consider că violenţa este atributul oamenilor slabi. „Violenţă, aceste lucruri urâte, jignirile, arată că de fapt nu au alte argumente. Eu consider că violenţa este atributul oamenilor slabi care nu au proiect, cum am văzut. Eu înţeleg, dacă sunt nemulţumiţi de ceva, pot să vorbească despre nemulţumirile lor, pot să aducă la atenţia opiniei publice orice lucru pe care îl consideră greşit (…)”, a afirmat Viorica Dăncilă, la Cluj-Napoca, titrează Gândul.

Joseph Daul, despre decizia lui Iohannis de convocare a referendumului: Are deplină dreptate şi îl susţin cu 200%. Liderul PPE, Joseph Daul, a declarat la Sibiu, că preşedintele Iohannis a avut ”deplină dreptate” când a convocat referendumul şi că îl susţine ”cu 200%”, afirmând că miza e legată de statul de drept, de justiţia independentă, de lupta contra corupţiei, iar răspunsul e în mâinile poporului, menţionează Hotnews.ro.

Liviu Dragnea, acuzaţii dure la Iaşi: Iohannis şi Băsescu au mânat acest popor spre ură. Liviu Dragnea a susţinut un discurs amplu şi dur la mitingul de mare amploare de la Iaşi. Liderul PSD a lansat un atac dur şi la adresa protestatarilor anti-PSD de la Iaşi. ”Pacea e un lucru greu de obţinut, inclusiv pacea politică. Toţi ştim, când e pace lucrurile merg, economia funcţionează. Noi cei din PSD ştim cât este de bună pacea, mereu am căutat pacea. Unii derbedei umblă pe aici pe lângă scenă, bine plătiţi este adevărat (…) Sunt oameni fără ţară şi fără niciun Dumnezeu, care nu ştiu decât să urască şi să dezbine (…)”, a spus Liviu Dragnea, titrează Jurnalul.ro.

Jandarmii au intervenit la mitingul de la Iaşi! Protest în faţa sediului PSD: ”PSD, eşti un gunoi, ne tragi ţara înapoi”. După plecarea simpatizanţilor PSD care au participat la miting, protestatarii au primit acces în Piaţa Unirii din centrul Iaşului. Protestatarii au strigat „PSD, ciuma roşie” şi „Hoţii” şi au suflat în vuvuzele. Ulterior, miile de protestatari au plecat într-un marş pe străzile oraşului, iar în faţa sediului PSD din Iaşi au scandat “PSD, eşti un gunoi, ne tragi ţara înapoi”. Plecarea simpatizanţilor PSD din Piaţa Unirii a fost marcată de câteva incidente, majoritatea verbale, relatează Ştiripesurse.ro.

Presedintele FORT, după ce a mobilizat sute de maşini pentru mitingul PSD din Iaşi: Dragnea are caracter, transportul s-a facut contra cost, cu contract. Preşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT), Augustin Hagiu, spune ca a contribuit la mobilizarea celor mai multe dintre maşinile cu care au fost duşi la Iaşi participanţii la mitingul PSD. Liderul sindical susţine, însă, că efortul său şi al membrilor FORT n-ar fi avut raţiuni politice, ci strict economice, notează Ziare.com.

Ministerul Finanţelor a împrumutat astăzi 809 milioane lei de la bănci, în două emisiuni de obligaţiuni, pe un an şi 9 ani. Ministerul Finanţelor a împrumutat 274 milioane lei de la bănci, la o dobândă de 3,26% pe an, în cadrul unei emisiuni de obligaţiuni în valoare de 400 milioane lei scadentă în 2020. Ministerul a respins ofertele de cumpărare transmise ce au depăşit un nivel al randamentului de 3,32%. La licitaţie au participat şase dealeri primari, iar volumul total al cererii a fost de 419 milioane lei, din care în nume şi cont propriu băncile au oferit 383 milioane lei, notează Ziarul Financiar.

Mesajul lui Dragnea pentru Sibiu: Ne vedem la Iaşi! Liderul PSD, Liviu Dragnea a transmis de Ziua Europei, că românii sărbătoresc proclamarea independenţei de stat şi alături de ţările europene victoria asupra Germaniei naziste. ”Celebrăm totodată, alături de ţările din întreaga Europă, Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite asupra Germaniei naziste, care a încheiat războiul pe continent, dar şi momentul istoric în care a fost pusă piatra de temelie a Uniunii Europene-Familia din care facem parte de mai bine de 12 ani şi de al cărei viitor trebuie să avem grijă împreună. De Ziua Europei, vă urez tuturor La mulţi ani! Ne vedem la Iaşi!”, relatează QMagazine.ro.

Drăgulescu vs Răducan, un nou episod: „Dragostea cu sila nu se poate”. Marian Drăgulescu a renunţat la disputa cu Andreea Răducan, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, după ce i-a contestat acesteia dreptul de a participa la alegerile din 2017. Multiplul medaliat la CM, CE şi la Olimpiadă recunoaşte că nici acum nu se află într-o relaţie prea bună cu FRG, neînţelegând însă motivul pentru care este tratat atât de prost, titrează Gsp.ro.

Halep a învins cea mai în formă jucătoare din circuit! Ashleigh Barty avea 11 victorii consecutive până să dea de Simona. Simona Halep a avut nevoie de o oră şi 32 de minute pentru a trece de Ashleigh Barty în sferturile de finală ale turneului de la Madrid. Simona a învins-o pe australiancă cu 7-5, 7-5 în cel mai greu meci al ei de până acum de la turneul din capitala Spaniei. Barty era într-o formă de invidiat şi câştigase nu mai puţin de 11 meciuri consecutive, informează Fanatik.ro.