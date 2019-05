Revista presei. Uber majorează tarifele

Băsescu o reevaluează pe Dăncilă: Dragnea nu mai are putere să schimbe un premier. Nu este exclus ca Dăncilă să fie următorul lider PSD. Fostul preşedinte Traian Basescu crede ca Liviu Dragnea „nu mai are putere să schimbe un premier” şi că nu este exclus ca Viorica Dăncila să fie următorul lider al PSD şi candidatul acestui partid la prezidenţiale. Mai mult, îl vede pe Dragnea executat de partid, dacă ia sub 35% la euroalegeri. „Iar doamna Dăncilă sunt convins că e gardată de baroni PSD. Eu o văd deja ca un om politic în care mulţi oameni politici puternici din PSD şi-au pus speranţe că-l vor schimba pe Dragnea”, a adăugat Băsescu, relatează Adevărul.

Începând de miercuri, Uber majorează tarifele pentru orele de vârf, pentru a încuraja un număr mai mare de şoferi să fie activi pe aplicaţie şi a reduce timpul de aşteptare pentru clienţi. Noile tarife pentru perioadele de vârf vor fi următoarele: UberX: 1.56 lei (tarif de bază), 0.26 lei (tarif pe minut), 1.56 lei (tarif pe kilometru), 12 lei (tariful minim) Uber Select si Uber Green: 1.98 lei (tarif de bază), 0.34 lei (tarif pe minut), 1.98 lei (tarif pe kilometru), 14.4 lei (tariful minim), notează Ziarul Financiar.

Forţa politică, măsurată în stradă. Liviu Dragnea a anunţat că PSD va face miting la Iaşi pe 9 mai, chiar şi în absenţa premierului Viorica Dăncilă. Manifestaţia social-democraţilor are loc în aceeaşi zi cu Summitul liderilor UE de la Sibiu, găzduit de Klaus Iohannis. „Mitingul se va organiza chiar dacă nu vine doamna prim-ministru. Adică avem această capacitate. O să avem un miting la Iaşi”, a afirmat Liviu Dragnea, potrivit Cotidianul.

Carmen Avram îi ia apărarea Vioricăi Dăncilă. Jurnalista, revoltată: „Iohannis vrea să fie singur pe planetă!”. Aflată pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare, Carmen Avram îl acuză pe preşedintele Klaus Iohannis că vrea să confişte Summit-ul de la Sibiu din raţiuni electorale. Aceasta consideră că şeful statului ar fi trebuit să colaboreze cu premierul Dăncilă. ”Domnul preşedinte doreşte să fie totul al lui. Absolut totul vrea să fie al lui. Cred că vrea să fie singur pe planetă. Eu înţeleg patriotismul local”, a declarat Carmen Avram, scrie Evenimentul Zilei.

Tăriceanu le recomandă cetăţenilor să nu voteze la referendumul pe justiţie. Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că recomandă ca cetăţenii să nu voteze la referendumul pe justiţie „pentru a nu îi face jocul” lui Klaus Iohannis. El a susţinut că referendumul ”este doar o diversiune, nicidecum o problemă de consultare reală” Liderul ALDE a susţinut, de asemenea, că românii trebuie să îşi schimbe atitudinea pe care o au faţă de UE şi să înţeleagă că au drepturi, dar şi responsabilităţi în comun., titrează Gândul.

Gheorghe Falcă: E vital să schimbăm guvernul la toamnă. O moţiune de cenzură poate avea succes, dacă PSD coboară sub 30% la europarlamentare. Primarul Aradului crede că ”partidul în jurul căruia se poate constitui o viitoare majoritate parlamentară, un viitor Guvern, un Guvern care în primul rând să corecteze greşelile PSD-ului, dar apoi să declanşeze rapid o nouă etapă de dezvoltare a României este doar Partidul Naţional Liberal”, menţionează Hotnews.ro.

Viorica Dăncilă: Ordonanţa de urgenţă privind referendumul va fi adoptată în şedinţa de Guvern de miercuri. “Pentru mine, ca prim-ministru, pentru Guvernul României, este foarte important să ne ocupăm de buna organizare atât a alegerilor europarlamentare, cât şi a referendumului. Vom discuta această ordonanţă de urgenţă, a fost ieri şedinţa pregătitoare, mă întorc la Guvern pentru a vedea fiecare act normativ pe care-l am pe agenda Guvernului de mâine (miercuri – n.r.) şi vom vedea care va fi forma finală. Vom avea discuţii, pentru că eu nu pot să impun un lucru. (…)”, a spus Viorica Dăncilă, titrează Jurnalul.ro.

Raluca Turcan, poziţie tranşantă: Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să fie feriţi de influenţă politică. Condiţiile imparţialităţii sunt profesionalismul şi integritatea, subliniază şefa deputaţilor PNL, Raluca Turcan. Declaraţiile acesteia vin în contextul în care propunerile PSD pentru CCR au fost validate, relatează Ştiripesurse.ro.

Ministrul Sănătăţii: Vă spun foarte sincer, eu cred că suntem un popor de infractori. Ministrul Sănătăţii Sorina Pintea a participat la o dezbatere despre şpaga pe care o dau pacienţii în spitalele de stat, iar printre concluziile personale enunţate s-a aflat şi aceea ca romanii ar fi un popor de infractori. Pintea s-a plans că îi sunt criticate controalele neanunţate în miez de noapte în spitalele din ţară, că deşi are buget-record pentru investiţii, trebuie să se roage ca unităţile să ceară finanţare pentru aparatură medicală şi că îi sunt criticate şi măsurile adoptate pentru îmbunătăţirea sistemului, notează Ziare.com.

An dezastruos pentru cireşele româneşti. Cele de import costă 45 de lei kilogramul. În aşteptarea cireşelor româneşti, comercianţii din pieţe au început să vândă la 45-50 de lei kilogramul. În mod teroretic, după 20 mai ar trebui să ajungă în magazine şi cireşele autohtone la preţuri mult mai bune, dar anul acesta mare parte din recoltă a fost compromisă, potrivit Economica.net.

Fost şef al ANAF, condamnat la 5 ani de închisoare. Curtea de Apel l-a condamnat marţi, 7 mai, pe Sorin Blejnar, fostul şef al ANAF în guvernarea PDL, la 5 ani de închisoare într-un dosar de corupţie. În primă instanţă, Blejnar fusese condamnat la 6 ani de închisoare. Mai precis, procurorii DNA l-au acuzat pe Blejnar că în 2011 ar fi primit mită 12,5 milioane de lei de la un om de afaceri, patronul firmei Romsys, pentru atribuirea unor contracte cu Fiscul. Ar fi vorba de un comision de 20% din valoarea contractului atribuit de ANAF, relatează QMagazine.ro.

Victor Piţurcă, ironic la adresa celor de la CFR Cluj: „A fost o strategie bună. Poate vor face şi celelalte echipe la fel”. „Mă bucur pentru toţi care câştigă, nu numai pentru Dan Petrescu, fiindcă e munca lor acolo, au participat şi alţi antrenori la această performanţă. Trebuie să felicităm clubul. Iată că se poate întâmpla lucrul ăsta. A fost o strategie bună, să vedem la anul câţi vor schimba. Poate şi celelalte echipe, cluburi din campionatul nostru vor face acelaşi lucru la anul. Vor aduce 4-5 antrenori şi vor reuşi să câştige campionatul”, a declarat Victor Piţurcă, titrează Gsp.ro.

Halep, toate secretele despre zgura de la Madrid! Ce spune despre Viktoria Kuzmova: „Trebuie să văd ce am de făcut împotriva ei”. Simona Halep şi-a făcut toate lecţiile despre următoarea adversară şi spune că ştie toate secretele despre zgura de la Madrid! Viktoria Kuzmova nu o sperie pe româncă. Fostul lider mondial ştie exact ce are de făcut atunci când întâlneşte pentru prima oară o jucătoare în circuit. În plus de asta, Halep este mulţumită de timpul pe care îl are la dispoziţie până la ora meciului, informează Fanatik.ro.