Revista presei. Ultimele calcule pentru moţiunea de cenzură

Cine este Anton Pisaroglu, noul consilier onorific al premierului Dăncilă pentru relaţii internaţionale.Sportiv de performanţă, component al echipei Naţionale de rugby a României, Pisarlogu a lucrat ca şef de securitate şi consilier la firmele lui Frank Timiş şi Dragoş Dobrescu. Ulterior, a devenit partenerul lui Alan Blaine Stone, fondator şi fost CEO al firmei americane de apărare Circinus Defense LLC şi fost ofiţer al National Security Agency (NSA), ca şi al lui Marshall Comins, un consultant politic cu proiecte în Rusia, relatează Adevărul.

Ultimele calcule pentru moţiunea de cenzură. Ce şanse sunt să treacă. Partidul Naţional Liberal se află în negocieri pentru moţiunea de cenzură. Liberalilor le lipsesc 22 de voturi, chiar dacă USD, PMP, UDMR şi Pro România şi-au anunţat intenţia să pună umărul la dărâmarea Guvernului. Potrivit surselor politice, Partidul Naţional Liberal îşi pune speranţa în Victor Ponta, care ar fi cheia pentru convingerea unor parlamentari PSD să se alăture demersului. De asemenea, social-democraţii strâng rândurile şi vor să arate că încă au majoritate în Parlament cu ajutorul ALDE, titrează Jurnalul.ro.

FMI a primit veşti bune de la Guvern. Premierul Viorica Dăncilă a declarat, în cadrul întâlnirii sale cu delegaţia FMI, la Guvern, că România are una dintre cele mai mici datorii publice guvernamentale din Uniunea Europeană, fiind sub pragul de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht. Şeful Executivului a declarat că România a înregistrat în ultimii ani una dintre cele mai mari creşteri economice din UE. Potrivit Guvernului, pentru anul acesta, avansul economic este estimat la 5,5% din PIB, „în condiţiile unui an agricol normal şi ale redresării sectorului serviciilor şi investiţiilor, iar în 2020, creşterea economică este estimată la 5,7%”, notează Cotidianul.

Mihai Tudose ar accepta să formeze un guvern interimar, de sacrificiu. Mihai Tudose a declarat, pentru „Evenimentul zilei”, că renunţă oricum la calitatea de europarlamentar şi că dacă formaţiunile care se aliază împotriva guvernului vor cădea de acord că este potrivit pentru formarea guvernului, acceptă, chiar dacă ştie că ar fi unul de sacrificiu. El a adăugat că nu s-a făcut nicio nominalizare şi că ar putea fi oricare coleg al său din Pro România (Sorin Cîmpeanu, Daniel Constantin de exemplu).

Pro România nu a primit invitaţie să adere la grupul din care face parte şi En Marche. În acest moment noul grup din PE, al treilea ca număr de parlamentari, are formată o echipă intermediară de conducere şi negociere formată din patru europarlamentari, printre care Nathalie Loiseau şi Dacian Cioloş, iar cererea lui Victor Ponta de a se alipi la noul grup nici măcar nu a mai fost pusă pe agenda discuţiilor, titrează Gândul.

Un deputat PNL spune că va susţine modificarea Constituţiei doar dacă se va preciza şi că o căsătorie poate avea loc doar între un bărbat şi o femeie. Deputatul PNL Daniel Gheorghe spune că va susţine modificarea Constituţiei doar dacă va include şi precizarea că o căsătorie poate avea loc doar între un bărbat şi o femeie. Amintim că referendumul ţinut anul trecut pe această temă a adus la urne doar 21% dintre votanţi, sub pragul necesar de 30%, scrie Hotnews.ro.

Dăncilă: Ziua Eroilor e dedicată celor ce şi-au închinat viaţa Patriei şi Naţiunii române. Ziua Eroilor este dedicată nu doar memoriei celor care s-au jertfit pentru ţară în războaiele secolelor trecute, ci tuturor celor care şi-au închinat viaţa, prin jertfă, Patriei şi Naţiunii române, afirmă premierul Viorica Dăncilă, notează România Liberă.

Odată ieşit Liviu Dragnea şi oamenii săi din peisaj, Tăriceanu anunţă modificarea celebrei OUG 114.Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susţine că a discutat cu premierul Viorica Dăncilă despre modificările necesare la OUG 114. În perioada în care Liviu Dragnea conducea PSD, acesta a cerut în mai multe rânduri ca OUG 114 să rămână în forma actuală, potrivit Ştiripesurse.ro.

COTAR cere retragerea din dezbaterea publică a proiectului de OUG privind platformele de ridesharing. Guvernul a publicat recent proiectul de OUG care reglementează activitatea platformelor de ridesharing precum Uber, Clever şi Bolt. Reprezentanţii COTAR consideră că acest OUG trebuie retras, potrivit Economica.net.

Corina Creţu a aprobat 110 milioane euro pentru sistemul de apă şi canalizare în zona Turda. Comisarul european pentru politică regională Corina Creţu a semnat finanţarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în regiunea Turda-Câmpia-Turzii”, fondurile fiind în valoare de 110 milioane euro. Proiectul va asigura tuturor locuitorilor din sudul judeţului Cluj acces la servicii de apă şi canalizare, prin extinderea şi modernizarea infrastructurii existente, publică Ziarul Financiar.

De prost ce e programul de guvernare al PSD….INS a anunţat o creştere record a PIB-ului României pe primul trimestru al anului. Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal: cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 6,7%, contribuind cu 4,3% la creşterea PIB; formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 5,4%, contribuind cu 0,9% la creşterea PIB; cheltuielii pentru consumul final al administraţiilor publice, al cărei volum s-a majorat cu 3,8%, contribuind cu 0,7% la creşterea PIB, scrie QMagazine.ro.

Laude pentru Bogdan Andone: „Un antrenor atipic pentru fotbalul românesc”. Attila Karda, fostul preşedinte al Olimpiei Satu Mare, are numai cuvinte de laudă la adresa lui Bogdan Andone, acum antrenorul FCSB-ului. Privit cu reticenţă de mulţi oameni de fotbal la preluarea mandatului de antrenor principal la FCSB, Bogdan Andone are şi destui susţinători. Unul dintre aceştia este Attila Karda, preşedintele Olimpiei Satu Mare la momentul la care noul tehnician al FCSB-ului conducea, pe atunci, divizionara secundă, titrează Gsp.ro.

Câţi bani a luat Simona Halep pentru participarea la Roland Garros 2019. Jucând trei finale din 2014 până în prezent, dintre care două consecutive, Simona Halep este jucătoarea care a încasat cei mai mulţi bani la Roland Garros. A luat anul trecut 2,2 milioane pentru câştigarea turneului, la care se mai adaugă câte 1,1 milioane pentru intrarea în finală în două rânduri. Deci, din cele 30 de milioane câştigate în carieră Simona Halep a făcut 4,4 milioane numai de la Roland Garros, informează Fanatik.ro.