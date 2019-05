Revista presei. Un fost ministru român susţine că a fost intoxicat cu mercur

Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Nu se modifică cvorumul de participare la referendum şi nici cvorumul de validare. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, după şedinţa de Guvern, că prin actele normative adoptate nu se modifică cvorumul de participare la referendum şi nici cvorumul de validitate a rezultatului acestuia. El a menţionat că se asigură organizarea simultană a operaţiunilor electorale şi a celor pentru referendum: cetăţenii vor vota în aceleaşi secţii de votare, cu aceleaşi ştampile, în aceleaşi intervale de timp, pe buletine de vot separate, relatează Adevărul.

Un fost ministru român susţine că a fost intoxicat cu mercur. După dezvăluirile incredibile făcute de Gabriela Firea, despre starea sa de sănătate, o altă dezvăluire bombă vine de la un vicepreşedite al PSD. Doina Pană acuză că a fost otrăvită cu mercur în timpul în care era ministrul Apelor. Domnia sa se simţea din ce în ce mai rău şi a fost nevoită să renunţe la funcţie, titrează Jurnalul.ro.

PSD abandonează varianta restructurării Guvernului. Liviu Dragnea a declarat că nu mai este fezabil ca Executivul să meargă în Parlament pentru o eventuală restructurare. Şeful PSD spune că e greu să mai convoci plenul acum înainte de alegeri, în contextul afirmaţiilor Vioricăi Dăncilă că nu are un răspuns de la preşedinte pe refuzul miniştrilor. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu trebuie să stăm până se termină interimatul la cele trei ministere, pentru care preşedintele a respins propunerile, şi că şeful statului ar trebui să vină cu un răspuns privind motivarea respingerii cât mai curând, potrivit Cotidianul.

Implozie în PSD? Scânteia a pornit de la una dintre cele mai performante organizaţii judeţene ale partidului. De la ce a izbucnit revolta primarilor. Primarul municipiului Girgiu, Nicolae Barbu, l-a acuzat pe preşedintele PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, că a minţit în legătură cu bugetul alocat în acest an municipiului. Nicolae Barbu a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că îl provoacă la un test cu detectorul de minciuni pe preşedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Bădălău, pe tema bugetului alocat în acest an municipiului. Potrivit acestuia, sumele primite de administraţia locală în acest an nu sunt în concordanţă cu promisiunile făcute de conducerea PSD Giurgiu, scrie Evenimentul Zilei.

Iohannis, despre Sorina Pintea: S-a referit la PSD şi la guvernul din care face parte când a spus că „suntem un popor de infractori”. Klaus Iohannis a ironizat-o pe Sorina Pintea, afirmând că dacă ministrul Sănătăţii s-a referit la PSD şi la guvernul din care face parte când a spus că „suntem un popor de infractori”, să plece ”şi să ne lase pe noi, românii, să ne construim viitorul fără infractori”. Sorina Pintea a declarat, în contextul în care Opoziţia i-a cerut demisia după declaraţia în care a susţinut că românii sunt un popor de infractori, că în acest caz este vorba de o declaraţie scoasă din context, care nu reflectă părerea sa personală despre poporul român, titrează Gândul.

USR a depus un proiect de lege pentru alegerea primarilor în două tururi: În Piteşti, primarul a fost ales cu 8% din numărul alegătorilor, în Bucureşti cu 14%. Mai mulţi parlamentari USR au depus un proiect de lege pentru revenirea la sistemul de alegere a primarilor în două tururi de scrutin. Potrivit iniţiatorilor, există nenumărate cazuri de primari care au fost aleşi cu votul a mai puţin de 50% din numărul alegătorilor, menţionează Hotnews.ro.

MFP propune scăderea TVA la alimente şi reducerea birocraţiei ANAF. Din dispoziţia premierului Viorica Dăncilă, Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat un proiect de OUG, care este în curs de finalizare, şi care vizează trei măsuri legislative, de importanţă majoră atât pentru cetăţeni cât şi pentru mediul economic. După finalizarea proiectului de act normativ, MFP îl va publica pe site-ul propriu spre consultare publică, relatează Ştiripesurse.ro.

Ministrul interimar al Justitiei explică ce urmează după arestarea lui Radu Mazare în Madagascar. Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a declarat că Interpol a informat Ministerul Justiţiei în legatură cu arestarea lui Radu Mazăre în Madagascar, iar procedura de extrădare va fi declanşată după ce instanţa confirmă că sunt îndeplinite condiţiile legale. Poliţia Română a fost in permanentă legătura cu autorităţile din Madagascar, colaborând cu acestea în vederea depistării şi arestării persoanei urmărite internaţional, notează Ziare.com.

130 de autobuze hibrid în Bucureşti: Primăria Capitalei a primit ofertă doar de la Mercedes Benz.Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) a lansat pe 13 martie licitaţia pentru achiziţia a 130 de autobuze hibrid, valoarea contractului fiind estimată la 195,49 milioane de lei (41 de milioane de euro), fără TVA. Contractul scos la licitaţie de PMB vizează achiziţionarea a 130 autobuze noi, din gama 12 m (12000±350mm), cu tracţiune hibridă, cu podea complet coborâtă pe toată lungimea, cu trei uşi şi aer condiţionat în salonul de călători. Durata contractului va fi de 19 luni, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost 7 mai 2019, potrivit Economica.net.

Ministerul Finanţelor pregăteşte un OUG prin care vrea să reducă TVA-ul de la 9% la 5% pentru mai multe alimente produse local. Guvernul Dăncilă, prin Ministerul Finanţelor Publice, pregăteşte încă o Ordonanţă de Urgenţă (OUG), prin care propune reducerea TVA-ului de la 9% la 5% pentru mai multe alimente de producţie autohtonă şi prin care vrea să reglementeze plata contribuţiei la sănătate. Astfel, în ceea ce priveşte TVA, se propune reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, bio, tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, notează Ziarul Financiar.

Iohannis, şi la Summit, şi la Biroul Executiv al PNL. „La această reuniune a Biroului Executiv al PNL, dedicată în integralitate dezbaterii agendei europene pe următorii cinci ani, avem onoarea de a avea ca invitaţi, dar şi ca participanţi pe preşedintele PPE, Joseph Daul, şi pe secretarul general al PPE, Antonio Lopez Isturiz White”, a declarat Ludovic Orban. Potrivit PNL, principalul punct pe agenda Summitului PPE este pregătirea Reuniunii informale a şefilor de stat şi de guvern ai Uniunii Europene care va avea loc tot joi la Sibiu, relatează QMagazine.ro.

Liverpool – Barcelona 4-0. „Prinţul” Adrian Cristea: „Minunea lui Dinamo de la Liberec a fost mai frumoasă”. Fostul mijlocaş Adrian Cristea (35 de ani) a vorbit despre calificarea senzaţională a lui Liverpool în finala Ligii Campionilor, după 4-0 cu Barcelona (0-3 în tur) şi compară această performanţă cu revenirea lui Dinamo în meciul cu Liberec. În august 2009, „câinii” mergeau la returul cu Slovan Liberec din Cehia cu un handicap de trei goluri, după ce fanii au intrat pe gazonul din „Ştefan cel Mare” şi echipa antrenată la acea vreme de Dario Bonetti a pierdut meciul la „masa verde”, titrează Gsp.ro.

Simona Halep, euforică în conferinţa de presă, după victoria cu Kuzmova: „Am fost aproape perfectă, e cel mai bun meci din carieră”. Simona Halep a reuşit o victorie de efect în faţa Viktoriei Kuzmova. Halep s-a impus cu 6-0, 6-0 în 45 de minute. A fost prima sa victorie fără să cedeze un game după finala de la Bucureşti, din 2016. Simona a afirmat la conferinţa de presă că a jucat cel mai bun meci din carieră, informează Fanatik.ro.