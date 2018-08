Revista presei. Un nou partid politic va fi înființat în România!

Declaraţiile făcute de preşedintele Klaus Iohannis la întâlnirea cu şefii de misiuni şi consulii generali, replica ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, la afirmaţiile procurorului general Augustin Lazăr, precum şi reacția Ambasadei SUA la scrisoarea lui Rudolph Giuliani, dar şi scrisoarea transmisă politicienilor de directorul SRI, Eduard Hellvig, sunt printre principalele subiecte ale zilei de 29 august.

Un nou partid politic va fi înființat în România! Anunț de ultimă oră: „Este nevoie de o nouă forță politică”. Deputatul independent Remus Borza a anunțat că va înființa un nou partid politic în România, care „să fie centrat pe problemele țării și nu pe doctrine sau ideologii”. Într-un amplu articol, publicat pe site-ul său, Remus Borza precizează că România „are nevoie de o restartare a mentalului colectiv și a comportamentului social, informează Evenimentul zilei.

Dragnea a cerut, Manda a executat. George Maior va fi audiat în Comisia de control SRI. Ambasadorul României în SUA, George Maior, va fi audiat de Comisia de Control SRI marţi, 4 septembrie, a declarat preşedintele Comisiei, Claudiu Manda. Invitaţia vine în contextul ultimelor declaraţii legate de scrisoarea trimisă de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, în care este invocat şi Maior. Cu o zi înainte, Liviu Dragnea, şeful lui Manda, spunea că Maior nu mai poate fi privit cu încredere de americani, transmite Adevărul.

Hellvig, scrisoare către politicieni. Directorul Serviciului Român de Informaţii (SRI), Eduard Hellvig, a dat asigurări, printr-o scrisoare adresată liderilor partidelor politice, că, în momentul de faţă, nu mai există niciun protocol între Serviciu şi alte instituţii care să aibă legătură cu înfăptuirea justiţiei. De asemenea, Hellvig arată în scrisoare, în care reia fragmente din declaraţia făcută la sfârşitul săpătămânii trecute, că el a denunţat protocoalele secrete, face un apel către partidele politice la o dezbatere pentru modernizarea legislaţiei referitoare la activitatea Serviciului şi îşi exprimă speranţa ca împreună să ajungă la un conses, conform Cotidianul.

Klaus Iohannis: Poziţia României în privinţa statutului Ierusalimului este neschimbată. Preşedintele Klaus Iohannis a spus, marţi, la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, că poziţia României în privinţa statutului Ierusalim nu s-a schimbat, deşi Guvernul a anunţat în luna mai intenţia de a muta sediul ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. ”Toate liniile mari de acţiune, menţionate şi în anii trecuţi, rămân valabile, dacă vorbim de exemplu despre Balcanii de Vest, Caucazul de sud sau despre Asia Centrală şi Orientul Mijlociu, unde poziţiile noastre privind procesul de pace rămân neschimbate, inclusiv în ce priveşte statutul Ierusalimului ”, a spus Klaus Iohannis în timpul discursului ţinut cu prilejul primirii şefilor de misiuni şi a consulilor generali cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, relatează Gândul.

Tudorel Toader: Decizia de declanșare a procedurii de evaluare a Procurorului General nu a fost luată exclusiv pe baza unor circumstanțe recente. Într-un stat de drept, protocoalele sunt ceva nefiresc. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, că „decizia de declanșare a procedurii de evaluare a Procurorului General nu a fost luată exclusiv pe baza unor circumstanțe recente”, însă a ținut să precizeze că protocoalele dintre SRI și Justiție sunt ceva „nefiresc”. Toader a ținut să prezinte propria sa variantă în privința corespondenței dintre Parchetul General și Ministerul Justiției, potrivit Hotnews.ro.

Tăriceanu: Nu am fost “înştiinţat” despre o tentativă de asasinare a liderului PSD. Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat, marţi, că nu a fost “înştiinţat” despre o tentativă de asasinare a liderului PSD, Liviu Dragnea. Întrebat dacă a ştiut despre tentativa de asasinare a lui Dragnea, Tăriceanu a răspuns: “Nu am fost înştiinţat”, transmite Jurnalul naţional.

Klaus Iohannis, către diplomaţi: În politica externă a României nu este loc pentru amatorism. Preşedintele Klaus Iohannis le-a spus marţi ambasadorilor români că în politica externă a României nu este loc pentru experimente discutabile în nume personal, pentru amatorism şi pentru gafe diplomatice. Preşedintele Klaus Iohannis declară că ”stabilitatea şi predictibilitatea politicii externe a României sunt esenţiale pentru credibilitatea noastră ca actori externi”, potrivit Rfi.ro.

Prima reacție a Ambasadei SUA la scrisoarea lui Giuliani. Guvernul Statelor Unite ale Americii nu comentează opiniile sau concluziile unor persoane fizice, cetăţeni americani, precizează purtătorul de cuvânt al Ambasadei SUA la Bucureşti, Donald L. Caroll, cu referire la scrisoarea lui Rudolph Giuliani. „Vă sugerez să îl contactaţi pe domnul Giuliani pentru comentarii cu privire la declaraţiile prezentate ca fiind ale sale”, se arată în răspunsul misiunii diplomatice la Bucureşti, informează România liberă.

Se încearcă demiterea ministrului Justiției, Tudorel Toader: ‘A devenit un instrument obedient și pune în pericol stabilitatea și independența Justiției’. Uniunea Salvați România a anunțat că va depune o moțiune împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, în prima zi a sesiunii parlamentare pe motiv că acesta a devenit un instrument obedient puterii și pune în pericol stabilitatea și independența sistemului de Justiție. “Tudorel Toader a devenit un instrument obedient al lui Tăriceanu și Dragnea și pune în pericol stabilitatea și independența sistemului de Justiție. Prin declanșarea procedurii de revocare a procurorului general Augustin Lazăr, Tudorel Toader vrea să oprească ancheta Parchetului General asupra represiunii din 10 august și să îngroape adevărul cu privire la responsabilitatea politică pentru gazarea, lovirea și rănirea protestatarilor pașnici” se arată într-un comunicat USR, scrie Stiripesurse.ro.

Tăriceanu spune că Dragnea nu are destule voturi pentru suspendarea lui Iohannis: Numeroşi membri PSD au rezerve, ca să nu spun mai mult. Liderul Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a transmis că aceia care vor să-l suspende din funcţie pe preşedintele Klaus Iohannis ar trebui să facă un calcul foarte simplu, şi anume care este baza de susţinere în Parlament a unui astfel de demers. “În primul rând, cei care doresc să lanseze acest subiect trebuie să facă un calcul foarte simplu: care este baza de susţinere în Parlament a unui astfel de demers. Din câte ştiu, UDMR nu subscrie. Există, din câte ştiu eu, numeroşi membri din PSD care au rezerve, ca să nu spun mai mult”, a afirmat Tăriceanu, transmite Ziare.com.

Drama poliţistului infectat cu HIV care a murit în spital. „Slăbise foarte mult. A ascuns boala și de noi, poate de rușine”. Drama lui Cristian Dumitru, fostul poliţist infectat cu HIV, care a murit în spital, poate fi scenariul unui film. Cristian nu era căsătorit și a fost îngrijit de Maria, o infirmieră care i-a stat alături până în ultima clipă. Alături i-au rămas și câțiva prieteni polițiști, printre care și Valentin, care îl știa de 26 de ani, scrie Libertatea.

Ca să nu sară în aer ROBOR, BNR trebuie să mai pompeze săptămânal în piaţă miliarde de lei, pentru cel puţin încă două luni. Operaţiunile repo realizate de BNR în luna august, trei la număr, în valoare totală de 26,9 miliarde de lei, arată acutizarea lipsei de lichiditate din sistemul bancar. În mod normal, banca centrală a apelat la aceste operaţiuni pentru a diminua volatilitatea dobânzilor interbancare, dobânzi care stau la baza formării indicatorilor ROBOR. Injecţia de lichiditate de la ultima operaţiune repo a BNR a condus la deprecierea indicelui ROBOR, indice stabilit în formarea dobânzilor variabile la creditele pentru persoane fizice şi juridice, potrivit Economica.net.

Se mai întâmplă şi minuni: Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, numărul de salariaţi îl va egala pe cel al pensionarilor. Numărul de salariaţi a ajuns la 4,94 miliioane de persoane în luna iunie a acestui an, după ce angajatorii au făcut aproape 90.000 de noi angajări în primul semestru din 2018. Dacă ritmul de creştere a efectivului de salariaţi, care a început din 2012 încoace, se va menţine şi în a doua jumătate a anului, România va ajunge, pentru prima dată în ultimele două decenii, la un raport egal între numărul de salariaţi şi cel al pensionarilor – de 5 milioane de persoane, transmite Ziarul financiar.

Gigi Becali râde de Gabi Balint şi de CSA: “Ce tradiţie? Din liga a patra?” Gigi Becali râde de Gabi Balint după festivitatea care a avut loc pe Stadion Steaua din Ghencea și le atrage atenția celor de la CSA că el este cel care a plătit pentru lucrurile care au fost date suporterilor. Am văzut niște cutiuțe cu gazon. Gabi Balint s-o țină cu mare atenție, e un gazon plătit de mine. Am văzut scaune. Eu am pus și scaune. Am o mare rugăminte: să aibă grijă cei de acolo de instalația de udat și de cea de încălzire! Îi rog foarte mult să n-o strice”, a declarat finanțatorul FCSB-ului, conform Fanatik.ro.

Gică și Gigi fac naționala U21! Niciun dinamovist în lotul lui Rădoi. Mirel Rădoi a anunțat ieri lotul pentru partidele cu Portugalia și Bosnia-Herțegovina, iar din cei 24 de jucători convocați, zece sunt de la Viitorul și FCSB. Fostul căpitan și antrenor al roș-albaștrilor se pregătește să intre în pâine ca selecționer al echipei naționale Under 21, informează Gazeta sporturilor.