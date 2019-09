Revista presei. Vai de partidul lui Cioloş!

Ce soluţie a găsit Dăncilă pentru a continua guvernarea după ce Iohannis a refuzat numirea interimarilor. Guvernul va transfera de la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul către Secretariatul General al Guvernului procedura de avizarea a ordonanţelor de urgenţă. Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul nu mai are titular, după ce Viorel Ilie a demisionat, ca urmare a divorţului dintre ALDE şi PSD, iar preşedintele Klaus Iohannis a refuzat să numească un interimar, potrivit Adevărul.

Vai de partidul lui Cioloş! PLUS, dat de gol din interior. O membră a PLUS Arad a anunţat că demisionează din organizaţie, denunţând ceea ce, potrivit acesteia, se întâmplă în partidul condus de Dacian Cioloş. Referindu-se la rezultatul alegerilor Biroului Judeţean, Laura Pascu vorbeşte de „membri înscrişi şi aduşi la vot cu autobuzul. Cu influenţări directe cum şi ce să voteze. Cu manipulări şi tactici pesediste”, notează Cotidianul.

Umilinţă de proporţii în USR: Dan Barna, propulsat preşedinte de o mână de membri. Fraudă la scrutin. Puţin spus caraghiosul scrutin intern din USR – presărat cu acuzaţii de fraudă, nefrecventat de o parte considerabilă a membrilor de partid şi câştigat, într-un final apoteotic, când nervii erau încordaţi la maximum, de liderul în funcţie, Dan Barna – a stârnit un scandal monstruos la vârful Uniunii, între taberele „Barna” şi „Chichirău”, titrează Evenimentul Zilei.

Un primar PSD propune: Guvernul să-şi asume legi necesare pentru a testa susţinerea în Parlament. Primarul Sectorului 5 Daniel Florea a declarat că o soluţie pentru susţinerea Guvernului ar fi ca Executivul să supună votului în Parlament un set de măsuri „absolut necesare guvernării”. În acest caz, posibilitatea de a depune moţiune de cenzură expiră în trei zile de la prezentarea programului, relatează Gândul.

PNL îi cere lui Dăncilă să o retragă pe Rovana Plumb de pe lista comisarilor europeni. Orban: Actuala nominalizare are toate şansele să fie respinsă în Parlamentul European. Preşedintele PNL Ludovic Orban a somat-o pe Viorica Dăncilă să retragă nominalizarea Rovanei Plumb din poziţia de comisar european, cât mai este timp, pentru „a nu face România de ruşine la nivelul UE”, informează Hotnews.ro.

Viorica Dăncilă: Iohannis face abuz de putere. Prima şedinţă de guvern după retragerea ALDE a avut loc luni după-amiază. Viorica Dăncilă a susţinut că preşedintele Iohannis vrea să sacrifice România şi face un abuz de putere. ”Curtea Constituţională a stabilit deja prin decizia 875/2018 că preşedintele în funcţie nu are niciun drept să refuze aleatoriu numirile miniştrilor interimari. Aceştia trebuie numiţi pentru a fi asigurată buna funcţionare a guvernului până când Parlamentul se va exprima asupra remanierii (…)”, a spus Dăncilă, informează Jurnalul.ro.

Ciolacu: Guvernul va veni în Parlament când consideră oportun. “De obicei se vine în Parlament când vom avea voturile necesare. Când vom avea voturile şi totul este ok, vom veni în Parlament la solicitarea Guvernului. Momentan, nu trece nicio moţiune. Când o să fie necesar, Guvernul o să solicite acest lucru şi o să vină la Parlament (…), a afirmat Ciolacu, scrie România Liberă.

Mişcare surpriză: Un lider PSD a găsit o soluţie inedită pentru rezolvarea problemei majorităţii din Parlament. PSD ar putea rezolva problema majorităţii parlamentare într-un mod inedit. Daniel Florea, primarul Sectorului 5, propune o a treia soluţie, în locul dilemei restructurare vs. moţiune de cenzură. Florea propune ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe un proiect de lege, mişcare ce ar genera automat o moţiune de cenzură, potrivit Ştiripesurse.ro.

Dăncilă spune că toate pensiile vor fi plătite până pe 15 septembrie: Chiar dacă Iohannis vrea să sacrifice şi să blocheze România. Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la începutul şedinţei de guvern, că toţi pensionarii îşi vor primi pensiile, majorate cu 15%, până pe data de 15 septembrie. Premierul a precizat că preşedintele Klaus Iohannis face abuz de putere în contextul în care a refuzat propunerile de interimari făcute de Dăncilă pentru ministerele lăsate libere de foştii parteneri de coaliţie de la ALDE, relatează Ziare.com.

Autostrada Lugoj – Deva: constructorii spanioli ai lotului 3 au câştigat primul meci contra CNAIR la Tribunalul Bucureşti. Tribunalul Bucureşti le-a dat câştig de cauză constructorilor spanioli ai lotului 3 din Autostrada Lugoj – Deva în procesul intentat CNAIR, după rezilierea contractului. Astfel, statul român nu le poate executa deocamdată garanţia şi devine incertă continuarea lucrărilor în regie proprie, pentru darea în trafic a celor 21 de kilometri de autostradă la finele lunii septembrie, publică Economica.net.

Cum au ajuns 2 milioane de români acţionari la Eurofins Scientific, lider mondial în testarea de produse din agricultură, alimentare şi pharma în laboratoare, pentru guverne. NN Pensii este investitor şi la Eurofins Scientific, lider mondial în testarea de produse din agricultură, alimentare şi pharma în laboratoare, pentru guverne, ceea ce înseamnă că cele 2 milioane de clienţi ai celui mai mare fond de pensii Pilon II din România sunt indirect acţionari la compania de 6,7 miliarde de euro capitalizare listată la Paris, transmite Ziarul Financiar.

Rovana Plumb, acceptată de Ursula von der Leyen. Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a inclus-o pe Rovana Plumb pe lista finală de comisari europeni. Ursula von der Leyen şi-a împărţit cabinetul astfel încât să existe egalitate între bărbaţi şi femei. Deocamdată nu se ştie care este portofoliul pe care îl va avea Rovana Plumb. Premierul Viorica Dăncilă a salutat, pe o reţea de socializare, numirea Rovanei Plumb în funcţia de comisar european, relatează QMagazine.ro.

Dinamo – Dusah Uhrin Jr. a ales cei mai buni trei fotbalişti cu care a lucrat în România: Dan Alexa, Alexandru Bourceanu şi Ianis Zicu. Dusan Uhrin Jr. (51 de ani), a numit într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GSP, cei mai buni trei fotbalişti pe care i-a antrenat în Liga 1. Doi dintrei ei, Ianis Zicu (35 de ani) şi Dan Alexa (39 de ani), i-au călcat pe urme, devenind antrenori.

Rafa Nadal a dezvăluit secretul victoriei din finala US Open: „Mi-am zis să nu dau înapoi în lupta pe care am început-o”. Rafael Nadal a reuşit să câştige finala de la US Open în faţa rusului, Daniil Medvedev. Jucătorul spaniol şi-a învins adversarul în 5 seturi, 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 şi 6-4, după o luptă care a durat 4 ore şi 50 de minute. La sfârşitul meciului, Rafa Nadal a vorbit despre cum a simţit finala şi despre cum a reuşit să cucerească pentru a 4-a oară titlul la US Open, informează Fanatik.ro.