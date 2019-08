Revista presei. Viaţa lui Dragnea în spatele gratiilor

Ruptură în PSD. Viorica Dăncilă s-a răzgândit: n-a mai anunţat tandemul preşedinte-premier. Conform planurilor iniţiale, Viorica Dăncilă ar fi trebuit să anunţe la Congres că va merge în tandem cu Eugen Teodorovici în campania pentru alegerile prezidenţiale: Dăncilă – preşedinte, Teodorovici – premier. Însă liderul PSD s-a răzgâdnit subit, chiar în ajunul Congresului, decizie ce a stârnit nemulţumirea ministrului de Finanţe, susţin surse politice pentru „Adevărul“.

Viaţa lui Dragnea în spatele gratiilor. Cum îşi duce zilele fostul şef al PSD. Condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare, Liviu Dragnea face tot posibilul să aibă un comportament exemplar. De când a ieşit din perioada de carantină, Dragnea ”s-a angajat” şi merge la muncă în fiecare zi, de luni până vineri, opt ore pe zi, scopul său fiind reducerea pedepsei cu 7-10 zile pentru fiecare lună în care lucrează, titrează Evenimentul Zilei.

PSD a deschis listele de semnături. Candidatul PSD la prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a început campania de strângere de semnături în comuna Racşa, judeţul Satu Mare, spunând că a ales să facă acest lucru pentru că a vizitat zona de multe ori şi a găsit oameni primitori. Dăncilă a afirmat că va avea discuţii, luni, cu Călin Popescu Tăriceanu, notează Cotidianul.

Nouă candidatură la prezidenţiale: Theodor Paleologu, desemnat candidatul PMP, iar Mihail Neamţu a fost ales purtător de cuvânt al partidului. Fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu a fost desemnat candidatul PMP la alegerile prezidenţiale. Mihail Neamţu a fost validat, totodată, pentru funcţia de purtător de cuvânt al partidului şi al campaniei prezidenţiale, relatează Gândul.

Trei senatori din actuala legislatură au luat cuvântul doar la depunerea jurământului. La polul opus, un senator a vorbit de 773 de ori în plen. Din 136 de senatori, 21 au luat cuvântul de mai puţin de 10 ori. Din cei 21 de senatori, 14 sunt din PSD. Printre aceştia, se numără şi fostul ministru de Interne, Carmen Dan, care a luat cuvântul de patru ori, informează Hotnews.ro.

Mircea Diaconu vrea să candideze la prezidenţiale. ”(…) Intenţia mea este de a încerca să candidez la prezidenţiale pentru că sunt suficient de enervat, de nemulţumit, de nefericit şi simt că e nevoie de asta. Dar faptul că vreau şi mă manifest ca atare nu înseamnă că pot. Trebuie strânse 200.000 de semnături, aproape imposibil pentru un singur om. Fără un sprijin din partea oricui, cetăţeni, asociaţii, nu se poate”, a spus Diaconu, transmite Jurnalul.ro.

Dăncilă trimite noile propuneri de miniştri la Palatul Cotroceni. Preşedintele PSD Viorica Dăncilă este aşteptată să trimită, la Palatul Cotroceni, noile propuneri de miniştri, respectiv judecătorul Dana Gîrbovan la ministerul Justiţiei, Şerban Valeca la ministerul Educaţiei şi Mihai Fifor la ministerul Afacerilor Interne, scrie România Liberă.

Camera Deputaţilor aprobă convocarea sesiunii extraordinare cerută de Opoziţie, în care să se abroge Legea recursului compensatoriu, OUG 114 şi OUG 51. 118 deputaţi din PNL,USR, PMP, şi Pro România, au depus săptămâna trecută o solicitare în scris pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaţilor pentru perioada 26-30 august, potrivit Ştiripesurse.ro.

USR continuă să se opună demolării turnului de paraşutism de la Lia Manoliu: Care este miza. Administraţia Firea vrea sa demoleze acest turn din cauza că el se află pe terenul din strada Basarabiei nr. 37-39, unde ar urma să se construiască o sală polivalentă uriaşă, cu 20.000 de locuri, al cărei cost a fost estimat la 138 de milioane de euro, relatează Ziare.com.

Bătaie la licitaţia pentru 131 de autobuze electrice în 7 oraşe din România: turcii se luptă cu cehii, polonezii şi chinezii. Concurenţă mare pentru contractele de 77 milioane de euro scoase la bătaie pentru dotarea a şapte oraşe din România cu autobuze electrice. În cursa pentru livrarea a 131 de autobuze au intrat turcii de la Bozankaya, importatorul autobuzelor chinezeşti Byd, cehii de la Sor, polonezii de la Solaris şi chinezii de la Golden Dragon Bus, publică Economica.net.

Fondul Suveran al Norvegiei se uită după achiziţii de terenuri în Cluj. Fondul Suveran al Norvegiei, care gestionează active de circa 1.000 miliarde dolari şi investeşte banii din petrol şi gaze în acţiuni şi proprietăţi la nivel internaţional, ia în calcul achiziţia unei platforme industriale în Cluj-Napoca, potrivit datelor din piaţa imobiliară, transmite Ziarul Financiar.

Cine aruncă piatra? Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” (AFJR) şi Asociaţia „Iniţiativa pentru Justiţie” au transmis un comunicat prin care îi solicită preşedintelui Klaus Iohannis să nu dea curs propunerii Guvernului de a o numi pe judecătoarea Dana Gârbovan în funcţia de ministru al Justiţiei. Argumentul celor două organizaţii este că propunerea nesocoteşte Constituţia şi recomandările organizaţiilor internaţionale, notează QMagazine.ro.

Gaz Metan – FCSB 4-0. FCSB, făcută zob! Gaz Metan execută „râşii” lui Becali, 4-0! Echipa lui Vintilă a fost catastrofală. FCS se duce-n B! Becali a bulversat stafful şi echipa până când şi-a transformat fotbaliştii scumpi şi foarte bine plătiţi într-o adunătură de clovni, o trupă care călătoreşte prin campionat doar ca să-şi distreze adversarii. FCSB arată atât de rău, încât sugerează o concluzie care nu poate fi validă: toţi jucătorii în roşu şi albastru sunt slabi, notează Gsp.ro.

Principalul impediment pentru Simona Halep la US Open: “Este prea mult pentru mine”. Simona Halep a vorbit într-o conferinţă de presă despre debutul la US Open, turneul la care Halep va juca în runda inaugurală marţi seară, în jurul orei României 20:30. Sportiva a dezvăluit că agitaţia din arene şi gălăgia reprezintă factori care îi influenţează negativ concentrarea, starea de spirit şi, de aici, şi jocul Simonei are de suferit, informează Fanatik.ro.