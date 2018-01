Revista presei. Vrei să ai propria unitate militară?

Posibila componenţă a noului Guvern, demisia ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, precum şi scumpirea carburanţilor, dar şi problemele generate de Formularul 600 sunt printre principalele subiecte ale zilei de 20 ianuarie.

Vrei să ai propria unitate militară? Te costă 7.000 €. Câteva zeci de imobile, aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, au fost trecute, cu câteva zile înainte ca premierul Mihai Tudose să-și prezinte demisia, în domeniul privat al statului, ele urmând a fi casate. Este vorba despre pavilioane, terenuri împrejmuite betonate, rețele de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică, în suprafață totală de 12.335,27 metri pătrați, care urmează să fie scoase din inventarul centralizat. Imobilele, dispuse atât în Municipiul București, cât și în mai multe județe din România, au constituit, în mare parte, vechi complexe agrozootehnice ale Armatei, în prezent nefuncționale, informează Jurnalul Naţional.

Surse: Ce miniştri pleacă şi ce miniştri rămân în viitorul guvern. La ce portofoliu al ALDE râvnesc liderii PSD. Conducerea PSD ar putea continua tradiţia din vară când, după ce şi-a schimbat premierul, a mers pe o echipă guvernamentală bazată în mare tot pe aceiaşi miniştri. Astfel, social-democraţi precum Mihai Fifor, Carmen Dan sau Paul Stănescu, dar şi liberali din ALDE precum Teodor Meleşcanu, Graţiela Gravrilescu şi Toma Petcu ar urma să fie în Cabinetul Dăncilă, potrivit Adevărul.

Au dat Bruxelles-ul pe Guvern. Pentru mai multe femei social-democrate din eșalonul I al partidului, faima din țară, oferită de un post de conducere în Guvern, atârnă mult mai mult decât cea de pe plan internațional. Mai mult decât atât, o parte dintre fostele europarlamentare, care au lăsat treburile Uniunii Europene baltă pentru Executivul României, au de plătit din propriul buzunar pentru fala mioritică, scrie Cotidianul.

Dezvăluiri bombă despre șeful PSD. Cine îl girează din afară pe Dragnea: „Dosarele îl apropie de partid…” Cine îl girează din afară pe Liviu Dragnea și de ce este o simplă iluzie că aceste crize îl slăbesc pe Dragnea? Ca lider al puterii, șeful PSD și-a făcut propriii aliați (n.r. referința este la aliații externi). Mai exact, este girat de Israel, potrivit declarației făcută de Alexandru Muraru, fratele geamăn al lui Andrei Muraru, consilierului președintelui Klaus Iohannis, transmite Evenimentul Zilei.

PSD-iştii reiau ofensiva împotriva DNA, după ce instanţa a respins arestarea şefului CJ Neamţ. Olguţa Vasilescu: „Câte mai tolerăm?” Cazul PSD-istului Ionel Arsene, reţinut de DNA, dar ulterior lăsat liber de instanţă îi scoate la rampă pe socia-democraţi cu atacuri dure la adresa instituţiei conduse de Kovesi. Lia Olguţa Vasilescu reclamă abuzul Direcţiei faţă de liderul PSD. Mai mult, potrivit deputatului Cătălin Rădulescu, în şedinţa CEx, Arsene le-a spus colegilor de partid că se pregăteşte mazilirea sa, acuzându-l pe Mihai Tudose că susţine statul paralel, conform Gândul.

Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, a demisionat. Atentionare privind pierderea de fonduri UE din cauza ca primarii prefera proiecte cu fonduri de la buget. Marius Nica, ministrul pentru Fonduri Europene, a demisionat vineri, potrivit unui comunicat oficial. Nica atrage atentia ca o provocare in 2018 este “evitarea pierderii banilor europeni in Programul Operational Regional”, aratand ca beneficiarii au preferat sa faca proiecte pe bani de la stat sau din imprumuturi in loc sa atraga fonduri europene. Marius Nica mai arata ca si “rezolvarea problemelor salariale pentru beneficiari” este una dintre provocarile viitorului ministru al Fondurilor, potrivit Hotnews.ro.

Korodi: Discuţie probabilă cu premierul desemnat, săptămâna viitoare; UDMR nu vrea în Guvern. UDMR va decide dacă va vota Guvernul Dăncilă în Parlament, după ce va cunoaşte „persoanele care vor defini viitoarea echipă guvernamentală şi programul”, declară la RFI liderul deputaţilor Uniunii, Attila Korodi. Deputatul UDMR spune că formaţiunea sa este în expectativă: „E prea devreme să ne asumăm o poziţionare. Suntem în expectativă”, conform Rfi.ro.

DNA ar fi solicitat percheziții informatice la câțiva procurori. Kovesi susține că n-a cerut nimic.Pe 5 iulie, DNA ar fi cerut ÎCCJ încuviinţarea percheziţiei informatice asupra unor dispozitive ridicate de la mai mulţi procurori, printre care Claudiu Dumitrescu, Doru Ţuluş, Mihaiela Iorga şi Nicolae Marin. În replică, DNA a transmis un comunicat prin care preciza că procurorul șef, Laura Codruța Kovesi, nu a primit niciun raport care să conţină aceste informaţii, potrivit România Liberă.

UDMR aduce oameni la mega-protestul de sâmbătă: Peter Eckstein-Kovacs a făcut anunțul. Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, organizează o deplasare cu autocarul de la Cluj-Napoca pentru mitingul care va avea loc sâmbătă în Capitală, el făcând acest anunţ pe Facebook – “Haideţi cu noi pe 20 ianuarie la Bucureşti, la miting”. Fostul senator spune că este apelul unui cetăţean care crede că majoritatea modificărilor la legile justiţiei reduc din puterea Parchetului, unele fiind “pro causa pentru liderii PSD care au probleme cu justiţia”, transmite Stiripesurse.ro.

Povestea directoarei din Ministerul Muncii acuzată că a primit mită o maşină şi un Vuitton. “Am fost aşa… în euforia Audi-ului”. Speranţa Georgeta Ionescu, director general în cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, a fost trimisă în judecată în decembrie 2017 pentru că ar fi primit o mită neobişnuită: un autoturism A3 şi o geantă Louis Vouitton. Speranţa Georgeta Ionescu, fostă Munteanu, este acuzată de procurorii DNA de luare de mită şi trafic de influenţă, ambele infracţiuni în formă continuată. Totul s-ar fi întâmplat în 2010-2011, atunci când femeia ocupa funcţia de director general economic în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Concret, Ionescu este acuzată că ar fi primit 61.394 lei, reprezentând o parte din contravaloarea autoturismului Audi A3, precum şi o geantă Louis Vuitton, în valoare de 6.300 lei, potrivit Ziare.com.

Pensionarii de lux care costă statul român 800 de milioane de lei. Ce categorie are pensia medie de aproape 14.000 de lei. Aproape 9.000 de pensionari de lux costă statul 800 de milioane de lei. Mai exact, 8.980 care beneficiază de pensii de serviciu, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor şi judecătorilor, scrie Libertatea.

Carburanţii s-au scumpit masiv în România, de la începutul anului. În doar două săptămâni, carburanţii s-au scumpit cu 3%. Deşi preţurile din România sunt încă sub media europeană, creşterea preţurilor de la noi este mai accentuată decât creşterea medie din Europa, relatează Economica.net.

Funcţionarii ANAF, pe Facebook la fel ca la ghişeu: se va răspunde la întrebările postate până la ora 16,30. Zeci de nelămuriri despre Formularul 600, fără răspuns: “Ce facem, plătim din banii pe care nu îi mai câştigăm?”; “Se regularizează CASS plătit anul 2018?”; “Nici ANAF nu ştie ce să răspundă”. Funcţionarii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) sunt copleşiţi de furtuna declanşată de obligaţia apărută peste noapte pentru sute de mii de români de a-şi declara veniturile extrasalariale din 2017 astfel încât Fiscul să le calculeze ce contribuţii sociale au de plătit în 2018, dovadă stând atât faptul că funcţionarii Fiscului nu fac faţă volumului de întrebări primit online de la cetăţeni şi evită unele teme, cât şi cel că instituţia nu a pregătit din start posibilitatea transmiterii în format electronic a declaraţiei, ci a introdus posibilitatea pe măsură ce presiunea publică asupra instituţiei a început să crească, conform Ziarului Financiar.

Scandal în Cipru! Victoria cu 5-0, suspectată de blat la pariuri. FC Dinamo Bucureşti a câştigat la scor uriaş primul amical al acestui an, scor 5-0, cu Aris Limassol, în cadrul cantonamentului din Cipru, iar disputa este suspectată de blat la pariuri. Inclusiv jucătorii lui Dinamo au făcut scandal, relatează Fanatik.ro.

Primul transfer de play-off la FCSB. A semnat pe doi ani: “Sunt bucuros că am ajuns la cea mai bună echipă din România”. Anunțat încă de zilele trecute de Gigi Becali, mutarea lui Valerică Găman la FCSB s-a oficializat în această seară. Clubul roș-albastru a anunțat că fundașul de 29 de ani a semnat un contract valabil două sezoane cu FCSB și urmează să se alăture în cel mai scurt timp lotului lui Nicolae Dică, unde va purta tricoul cu numărul 25, conform Gazetei Sporturilor.