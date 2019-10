Soluţiile lui Orban pentru a face Guvernul

Ce soluţii are Ludovic Orban pentru a face Guvernul. Ludovic Orban va fi desemnat premier la începutul acestei săptămâni, susţin surse politice pentru Adevărul, decizia urmând a fi anunţată după ce liderul PNL ajunge la un consens cu celelalte formaţiuni din Opoziţie pentru susţinerea unui Guvern monocolor sau format din mai multe partide.

Frisoane pentru bugetari: „Guvernul meu” începe cu reduceri. Liberalii, așteptați să intre la guvernare în perioada următoare, și-au propus să instaleze nu doar un Executiv mai suplu, ci și reducerea numărului de „oficii, agenţii, autorităţi de toate felurile”. A spus-o chiar Ludovic Orban, potrivit Cotidianul.

Klaus Iohannis, avertisment pentru PNL: „Nu subevaluați potențialul PSD”. La întâlnirea de duminică de la Timișoara, Președintele Klaus Iohannis le-a atras atenția liberalilor că PSD este în continuare un adversar puternic și i-a rugat să nu greșească, relatează Evenimentul Zilei.

Alina Gorghiu: PNL este mai pregătit ca oricând să preia guvernarea. Alina Gorghiu a declarat duminică, la Timişoara, la Adunarea Regională a organizaţiilor PNL regiunea Vest, eveniment la care participă şi Klaus Iohannis, că liberalii sunt pregătiţi să guverneze mai mult ca oricând. Iohannis urmează să naunţe marţi noul premier, precizează Gândul.

Iohannis: Dacă există ceva ce seamănă cu un stat paralel în România, atunci acesta se numește PSD/ Ați văzut fețele lor la moțiune? Îngropăciune, nu alta. Președintele Klaus Iohannis le-a spus duminică liberalilor, la Timișoara, că vor guverna cu un guvern de tranziție și trebuie să se aștepte la atacuri din partea PSD, care nu va ceda ușor puterea și va încerca “tot felul de scheme”. El a mai spus că, “dacă există ceva ce seamănă cu un stat paralel în România, atunci acesta se numește PSD, fiindcă ei sunt adânc înșurbați”, transmite Hotnews.ro.

AEP a aprobat încă 270 de secții de votare în străinătate. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a aprobat, la propunerea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, încă 270 de secţii de votare în străinătate pentru alegerile prezidenţiale din acest an. Numărul secţiilor de votare din străinătate aprobate până în prezent de AEP a ajuns la 714, din cele 838 de secţii preconizate, informează Jurnalul.ro.

Ponta: Nu mă întorc în PSD, nu am cum să fiu preşedinte. Liderul Pro România, Victor Ponta, a afirmat, duminică seară, că sunt speculaţii informaţiile potrivit cărora ar vrea să preia PSD. El a explicat că nu este membru PSD şi nici nu doreşte să se înscrie, caz în care nu are cum să devină preşedintele formaţiunii. Ponta a precizat, însă, că are proiectul Pro România cu care intenţionează să ia ”oamenii buni din PSD”, notează România Liberă.

Traian Băsescu, scenariu exploziv: Dăncilă riscă să ia 8-9% la prezidențiale. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica seara, la Romania TV, ca daca PSD nu gestioneaza bine momentul pierderii guvernarii, candidatul la prezidentiale, Viorica Dancila, risca sa obtina un scor sub 10%, scrie Stiripesurse.ro.

Cine controlează promovările judecătorilor la Înalta Curte. Secţia pentru judecători din Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), condusă în prezent de Lia Savonea, desemnează cu predilecţie anumiţi magistraţi în comisiile de concurs în cazul promovărilor la Înalta Curte sau în funcţiile de conducere din instanţele judecătoreşti, titrează Ziare.com.

Au apărut bănci care acordă credite de nevoi personale în funcţie de datoriile angajatorului la Fisc. Dacă la majoritatea băncilor angajatorul unui solicitant de credit este verificat doar pentru preîntâmpinarea unor fraude, sau doar pentru a se stabili dacă nu are probleme financiare care să îi pună în pericol activitatea, în cazul unor bănci, spre exemplu Raiffeisen Bank, o restanţă a angajatorului de 1.003 lei per angajat către Fisc poate fi suficientă pentru a respinge un client bun platnic, cu istoric foarte bun şi cu venituri suficiente, publică Economica.net.

Viaţa e plină de surprize: Volkswagen vrea să se bată cu Dacia. Gigantul german vrea să repoziţioneze Skoda pentru a concura direct cu Dacia. Misiunea Skoda va fi aceea de a concura direct cu mărci puternice pe segmentul accesibil de preţ, precum Dacia, Hyundai sau Kia, potrivit Automotive News Europe, în timp ce Seat va urca în gamă pentru a putea concura cu Alfa Romeo. Strategia face parte din repoziţionarea mărcilor grupului VW, precizează Ziarul Financiar.

Sorin Cârțu îi transmite lui Contra: „Nu poți să joci cu Nedelcearu și Iulian Cristea”. Sorin Cârțu, președintele lui CS Universitatea Craiova, a vorbit despre problemele din centrul apărării naționalei României înaintea meciului cu Norvegia, relatează Gsp.ro.

Mirel Rădoi a criticat decizia lui Cosmin Contra: “Nu a fost poziţia de bază a lui Ianis Hagi”. Mirel Rădoi a criticat poziția pe care a ales-o Cosmin Contra pentru Ianis Hagi, despre care a spus că trebuia integrat altfel în echipa tricolorilor la meciul cu Insulele Feroe. Decarul naționalei nu a avut rezultate notabile în confruntarea cu nordicii, iar în 90 de minute a reușit să dribleze doar o dată din 5 încercări, față de Alexandru Mitriță, care a intrat în a doua repriză și care a driblat de două ori din 4 încercări, notează Fanatik.ro.