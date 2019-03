Cauti service specializat pentru reparatii cutii automate? Alege Automatic Gearbox

Automatic Gearbox este liderul de piata in ceea ce inseamna reparatii cutii automate si servicii de diagnoza pentru toata gama de autoturisme.

Specialistii care lucreaza pentru Automatic Gearbox sunt pregatiti oricand sa ofere servicii la cele mai inalte standarde de calitate. Datorita profesionalismului si a calitatii serviciilor oferite clientilor care au nevoie de diagnoza pentru autoturismul lor sau de reparatii cutii automate, Automatic Gearbox reprezinta solutia ideala daca intampini probleme in functionarea optima a cutiei de viteze.

Foarte multe persoane evita sa achizitioneze masini care functioneaza pe baza cutiilor automate de viteze, considerand ca aceste masini sunt mult mai greu de intretinut. Cu toate acestea, avantajele de a folosi astfel de masini intr-un trafic aglomerat sunt numeroase si tot mai multa lume alege sa cumpere astfel de masini cu cutii automate de viteze. O masina avand cutie automata de viteze inseamna un confort sporit pentru sofer, dar si o mai mare usurinta in controlul masinii atunci cand este la volan.

Daca in cazul cutiilor de viteze manuale foarte multi soferi cauta sa rezolve pe cont propriu eventualele probleme aparute la aceste cutii de viteze, in cazul cutiilor automate de viteze este total nerecomandat acest lucru datorita mecanismului mult mai complex pe baza caruia functioneaza. Astfel, orice problema ai intampina la cutia de viteze automata este recomandat sa apelezi la specialisti in reparatii cutii automate pentru a avea certitudinea faptului ca problema va fi rezolvata corespunzator si in cel mai scurt timp. Fie ca vorbim de o problema electrica a masinii, de o problema de hidraulica sau de una mecanica, atelierul de mecanica al celor de la Automatic Gearbox va sta la dispozitie cu service si reparatii care sa acopere orice astfel de problema aparuta la masina.

Tocmai pentru ca suntem constienti de utilitatea masinii in fiecare zi, punem pret pe timpul clientilor nostri si durata medie de rezolvare a oricarei probleme aparute la masina este de 3-4 zile. Problemele ce pot sa apara la fiecare masina in parte sunt diferite de la caz la caz si tocmai prin prisma aceasta echipa noastra se asigura ca are acces la piese auto pentru orice tip de autoturism, fie ca vorbim de Audi, Mercedes sau BMW, printr-o retea de furnizori si parteneri din intreaga lume. Astfel, Automatic Gearbox garanteaza oricarui client ca piesele schimbate sunt originale si vor functiona perfect. La Automatic Gearbox folosim tehnologii de ultima generatie pentru reparatii cutii automate, iar cei mai buni specialisti in domeniu cunosc foarte bine toate detaliile tehnice pentru a gasi imediat solutia problemei aparute la cutia de viteze.

La primul semn al unui comportament nefiresc al cutiei de viteze, este recomandata oprirea la mecanic. Avand peste 20 de ani de experienta in domeniul service-ului cutiilor de viteze si a diagnozei, Automatic Gearbox ofera cel mai inalt grad de expertiza in acest domeniu. Trebuie spus ca diagnoza pentru cutiile automate de viteza sunt gratuite la Automatic Gearbox si sunt efectuate fara a fi nevoie de o programare prealabila. Mai mult decat atat, toate aceste servicii de diagnoza si reparatii cutii automate sunt autorizate RAR.

