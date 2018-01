Australian Open. Simona Halep – Angelique Kerber (live video)

Angelique Kerber a prefaţat disputa din semifinalele Australian Open, contra Simonei Halep. Campioana noastră trebuie să se teamă: nemţoaica e în mare formă şi a anunţat că se simte ca în 2016, când domina circuitul WTA.

Jucătoarea germană de tenis Angelique Kerber, numărul 16 mondial, s-a calificat în semifinalele Openului Australiei, după ce a trecut fără emoţii, scor 6-1, 6-2, cu Madison Keys. Pe nemţoaică o aşteaptă în penultimul act Halep, într-un duel ce le aduce faţă în faţă pe cele mai în formă jucătoare din circuit.

“Contra Simonei mă aşteaptă un meci lung, cu schimburi prelungite. Am jucat de multe ori împotriva ei, fiecare meci a fost greu, iar rezultatul a fost de fiecare dată strâns. Nu contează împotriva cui joc, eu nu fac decât să mă uit la mine. Ştiu că sunt foarte bună în defensivă, iar asta mă face să mă simt puternică. Pot alerga mult, pot pune multe mingi înapoi, dar ştiu că pot fi şi agresivă. Lucrez la asta la antrenamente şi vreau să se vadă şi în meciuri. Mă mişc bine în teren, returnez multe mingi, dar vreau ca game-urile să fie în mâinile mele şi când mă aflu la primire. Vreau să lovesc mai puternic şi să fiu mai agresivă”, a spus Kerber.

5-4 este scorul întâlnirilor directe Kerber – Halep.

Kerber pierduse 6 din ultimele 7 partide în 2017, aşa că puţini mizau pe un reviriment al nemţoaicei. Cu Wim Fissette angajat ca antrenor, Angelique a cunoscut o adevărată metamorfoză, în luna aceasta impunându-se în 14 confruntări din 14.

“E un sentiment grozav să fiu din nou în semifinale, mai ales după anul trecut, care a fost foarte greu. Dar sunt din nou pe teren şi mă simt bine. Şi. mai important, câştig partide. Am învăţat multe anul trecut, am coborât pe 21 WTA, iar presiunea pe mine e mult mai mică. E adevărat, de multe ori eu pun presiune pe mine, mă aştept să câştig fiecare meci, dar, per total, sunt mai relaxată”, a mai spus Kerber.

Germanca este singura câştigătoare de Grand Slam rămasă în competiţie în turneul de la antipozi. Ea s-a impus la Openul Australiei în 2016, iar apoi la US Open, în cursul aceluiaşi an, devenind numărul unu mondial, după care a coborât în clasament, în sezonul trecut.

“Am aceleaşi sentimente ca în 2016. Am muncit mult şi parcă retrăiesc perioada de acum doi ani. Sunt foarte mulţumită să văd că munca făcută la antrenamente dă rezultate”, a conchis Angelique.

În privinţa adversarei sale din semifinale, germanca Angelique Kerber, Halep a spus: “Cu siguranţă cu Kerber va fi diferit. Ea se mişcă foarte bine şi returnează foarte puternic şi de cele mai multe ori în teren. Trebuie să am picioarele pregătite şi să fiu calmă. Trebuie să domin meciul şi să încerc să închei punctele. Acum mă bucur că sunt în semifinale şi nu mă gândesc la rezultat. Voi încerca să joc cât pot de bine”.

Simona Halep – Angelique Kerber se joacă joi dimineaţa, de la ora 07:00, şi va putea fi urmărit video live stream aici sau aici.