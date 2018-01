Australian Open. Simona Halep – Destanee Aiava (live video)

Simona Halep, numărul unu mondial, va juca în prima rundă a turneului Australian Open, a cărui principală favorită este, cu o reprezentantă a gazdelor, Destanee Aiava, potrivit tragerii al sorţi efectuate joi la Melbourne.

Aiava are doar 17 ani şi ocupă locul 193 în clasamentul mondial.

Halep (26 ani) a pierdut în primul tur la ediţia de anul trecut, fiind învinsă de americanca Shelby Rogers.

Dacă va trece de Aiava, Halep va juca în turul secund cu câştigătoarea dintre Eugenie Bouchard (Canada) şi Oceane Dodin (Franţa), iar în turul al treilea o poate întâlni pe Petra Kvitova (Cehia).

Celelalte cinci românce de pe tabloul principal al celui dintâi turneu de Mare Şlem al anului au avut parte de adversare puternice la tragerea la sorţi.

Meciul Simonei, contra australiencei Destanee Aiava, este al treilea, pe arena centrală, Rod Laver, care are o capacitate de peste 15.000 de locuri. Ceea ce înseamnă că Halep nu va intra pe teren mai devreme de marţi, ora 6.00 dimineaţa, debutul ei depinzând şi de durata meciurilor programate înainte.

Jucătoarea din Australia are 17 ani şi este beneficiara unui wild card. Acesta va fi primul meci dintre cele două jucătoare. “Nu ştiu multe despre ea, dar antrenorul meu este din Australia, aşa că o să ştiu tot. Ştiu că este tânără şi talentată şi nu o să fie greu să înfrunt o jucătoare care va fi susţinută de fani. Sunt gata să joc şi o să vedem pe teren ce se întâmplă”, a spus, recent, Simona Halep.