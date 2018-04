Competitia Nationala de Freestyle Kickboxing

Sub egida FRFK, la sala de sport a Liceului Mircea Eliade, din Bucuresti, Clubul Sportiv Jissen Do a organizat Competitia Nationala de Freestyle Kickboxing, eveniment care a strans laolalta 43 de cluburi din intreaga tara, cu un numar insumand peste 509 de participanti.

Probele pe care s-au disputat meciurile au fost: Freestyle Kick, Freestyle K1 Light, Kata, Kata Sincron si Freestyle Hapkido. Pe cele patru suprafete de lupta amenajate, sub atenta jurizare a celor peste douazeci de arbitrii-judecatori de inalta tinuta morala, sportivii si-au etalat rand pe rand maiestria si cunostintele acumulate la antrenamente, luptandu-se pentru unul din locurile de pe podium. Unii au reusit, obtinand mult ravnita medalie si diploma, altii au ramas doar cu experienta dobandita si cu speranta ca la urmatorul eveniment national vor fi mai pregatiti pentru a-si lua revansa.

La acest campionat a avut loc si gala premiilor:”Sportivul anului 2017 FRFK”, unde un numar de 10 sportivi din diverse categorii au obtinand acest titlu.

La buna desfasurare a evenimentului si-a adus aportul in mod deosebit: Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB), fundatie de exceptie, (care militeaza asiduu pentru buna crestere, educare si dezvoltare a tinerilor), cu care Clubul are un parteneriat din anul 2015, si care vine permanent in intampinarea necesitatilor clubului. Aceasta a oferit organizatorului atat suport material cat si uman pe intreaga perioada a evenimentului.

Salutam pe aceasta cale noii membrii afiliati FRFK, dar si pe cei mai vechi – prin reprezentantii lor: antrenorii cluburilor, care au facut eforturi deosebite de a ajunge la aceasta competitie (tinem sa precizam ca pe 23 martie s-au inchis scolile din cauza viscolului si a gerului!!!), unii venind chiar din Suceava, Constanta, Iasi sau Galati …

Multumim intregului colectiv de Arbitrii-Judecatori care si-a adus contributia la buna organizare tehnica a competitiei.

Alaturi de FTMB, care sprijina tinerii de valoare oriunde in tara, va asteptam la urmatorul concurs national care va avea loc in data de 01-02.06.2018, in Suceava-Radauti, zona puternica din punct de vedere sportiv, unde tinerii motivati doresc sa competitioneze, sa se afirme, sa lupte sub steagul tricolor.