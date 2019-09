Cupa Mondiala Judgement Day, editia a XIV-a 2019

Federatia Romana de FREESTYLE KICKBOXING (FRFK) impreuna cu Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB) si Clubul Sportiv JISSEN DO, organizeaza in perioada 14-15 Septembrie 2019, la Sala Apollo din Bucuresti cel mai mare concurs din Romania Cupa Mondiala Judgement Day editia a XIV-a.

In acest an Cupa Mondiala Judgement Day editia a XIV-a, are peste 450 de categorii, iar sportivii pot alege din urmatoarele discipline: freestyle kickboxing, kata, muay thai si judo adaptat.

Ne asteptam ca si in acest an sa ridicam nivelul si calitatea competitiei. De asemenea, vom face tot posibilul pentru a va oferi cele mai frumoase premii, o organizare mai buna si multe altele.

Indiferent de stilul pe care il practicati, acceptati provocarea si veniti sa aratati ce puteti face!

Pentru detalii privind inregistrarea, cazarea si termene limita, va rugam intrati pe facebook-ul evenimentului https://www.facebook.com/events/2366214746996430/