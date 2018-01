Finala Australian Open. Simona Halep – Caroline Wozniacki (live video)

Sâmbătă, Halep îşi va pune pe masă locul 1 mondial, în finala cu Caroline Wozniacki. Halep şi Wozniacki s-au mai întâlnit de şase ori, daneza conducând cu scorul de 4-2, cu trei victorii în ultimele trei partide jucate, două în 2017.

Simona Halep afirmă că este relaxată şi că nu simte presiunea finalei Australian Open. La rândul ei, Caroline Wozniacki spune că este emoţionată şi că presiunea mai mare a fost înaintea meciului din semifinale, cu Elise Mertens.

Finala Australian Open. Simona Halep – Caroline Wozniacki . “Mă simt ok. Sunt un pic obosită, bineînţeles, deoarece am petrecut multe ore pe teren. Dar mă simt bine, relaxată, nu am presiunea meciului. Am dormit mult. Acum, abia aştept să mă antrenez un pic, să simt mingea. Totul e bine, abia aştept să joc mâine, să mă bucur de timpul petrecut pe teren şi să fiu concentrată pe mine însămi, deoarece este cel mai important lucru să-mi fac jocul”, a declarat Halep, vineri, potrivit site-ului WTA.

În comparaţie cu finala pierdută anul trecut, la Roland Garros, Halep spune că acum nu are nicio presiune.

Finala Australian Open. Simona Halep – Caroline Wozniacki .”Este diferit, mă simt diferit, nu mai simt nicio presiune. Din punct de vedere emoţinal, poate va fi la fel. Este un meci mare, o zi mare, mâine. Dar încerc şi simt că pot să-l tratez ca pe un meci normal. Dacă va fi să fie, bine, dacă nu, sunt sigură că, dacă voi munci ca până acum, voi mai avea astfel de oportunităţi în viitor. Sunt ok şi voi da tot ce am şi, cu siguranţă, va fi ok după, indiferent de rezultat. Am spus asta la French Open şi sunt aici, din nou, într-o finală de grand slam. Dacă voi continua să muncesc în acest fel şi dacă voi fi motivată să fiu mai bună zi de zi, voi mai avea multe astfel de meciuri şi momente”

Halep consideră că la finala pierdută în 2017 la Roland Garros a jucat maximum ce putea, nefiind pregătită pentru mai mult.

Finala Australian Open. Simona Halep – Caroline Wozniacki .”M-am schimbat, sunt mai bună ca la French Open. Acolo, chiar dacă toată lumea spunea că nu am riscat, că nu am luat punctele, aceea a fost limita mea în acel moment. În opina mea, am făcut tot ce am putut în acel meci, dar nu am putuu mai mult din cauza emoţiilor şi probabil din cauza jocului. Nu am avut bine întipărit în mintea mea că trebuie să risc sau să iau iniţiativa. Acum sunt mai bună. Am lucrat la asta. Simt că nu mi-e frică să pierd. Refuz doar să pierd, Refuz să accept că ea poate fi mai bună la ceva împotriva mea pe teren. De aceea mi-am împins limitele foarte sus în fiecare meci pe care l-am jucat”, a mai spus Simona Halep.

Finala Australian Open. Simona Halep – Caroline Wozniacki .La rândul ei, Caroline Wozniacki a afirmat că este minunat că adversarele de sâmbătă vor evolua pentru o miză atât de mare, locul I WTA şi primul grand slam din carieră.

Finala Australian Open. Simona Halep – Caroline Wozniacki .”Sunt emoţionată, mă simt bine. Cred că am fost mai nervoasă înaintea semifinalei. Cred că acolo a fost mai multă presiune pe mine şi mult mai multe aşteptări. Cred că, jucând mâine cu Simona, o jucătoare extraordinară, numărul 1 mondial, este o poveste amuzantă. Numărul 1 cu numărul 2, jucând una împotriva celeilalte pentru locul I WTA şi pentru primul grand slam, cred că e minunat. Acesta sunt momentele pentru care ne antrenăm, acestea sunt momentele pentru care ne pregătim în întreaga noastră carieră. O să merg în finală, o să lupt cu inima şi sper să fie suficient”, a declarat Wozniacki.

Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, este mândru de ce a reuşit eleva sa la actuala ediţie a Australian Open şi anticipează un meci de luptă cu Caroline Wozniacki.

Finala Australian Open. Simona Halep – Caroline Wozniacki .”Sunt mândru de cum a putut lupta Simona de la primul meci de la Australian Open, cu acea accidentare suferită la gleznă, apoi de acel meci cu Lauren Davis – ambele jucătoare au jucat un tenis extraordinar. E prima dată când am văzut-o luptând pentru fiecare minge, de la primul punct al fiecărui meci, din primul tur, tot timpul, până la sfârşit. Sunt cu adevărat mândru de ea. Va fi un meci extraordinar cu Caroline, s-au întâlnit de câteva ori anul trecut şi a învins-o, deci Simona va trebui să lupte la fel ca în semifinale. O să fie o nouă bătălie”, a declarat Cahill, la ESPN.

Finala turneului Australian Open, dintre Simona Halep, locul I WTA, şi daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, va avea loc, sâmbătă, de la ora 10.30, pe Rod Laver Arena din Melbourne Park. Anterior, ambele jucătoare au disputat câte două finale de grand slam şi le-au pierdut.