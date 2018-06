Finala Roland Garros. Simona Halep – Sloane Stephensscor 3-6, 6-4, 6-1

Simona Halep a câştigat primul titlu de Grand Slam din carieră, după o finală fabuloasă cu Sloane Stephens la Roland Garros Halep – Stephens 3-6, 6-4, 6-1.

Simona Halep a reuşit, sâmbătă, să întregească performanţa de a fi numărul 1 mondial cu titlul de grand slam mult visat. Jucătoarea română a fost în finala de la Roland Garros sportiva mai bună, cu arsenalul de lovituri mai bogat şi sportiva mai bine pregătită fizic. Stephens a “ars” repede, după un prim set în care şi-a pus toată energia şi toată forţa în lovitura ei de dreapta, una ascuţită, cu care poate trimite oriunde vrea mingea.

Simona Halep a suferit în acest prim set, dar şi-a păstrat calmul şi răbdarea, a fost perseverentă în aborarea tactică şi a preluat frâiele jocului atunci când rivala le-a scăpat din mână. Românca a căutat mereu să se ferească de dreapta adversarei, punând presiune pe reverul acesteia, a jucat variat cu mingi plate şi înalte, dar fără a găsi unghiurile cele mai deschise. Totuşi, Halep a fost agresivă, a mişcat-o mult pe Stephens, care s-a apărat exemplar la început, însă a devenit cu timpul sufocată de ritmul jocului impus din partea cealaltă a fileului. Americanca a avut set şi 2-0, dar nu a lăsat impresia că poate mai mult. A revenit apoi de la 2-4 în setul secund, dar fără un joc convingător, ci pe baza greşelilor Simonei Halep.

Odată meciul ajuns în decisiv, Halep s-a impus firesc, cu o evoluţie constant asecendentă, din ce în ce mai bună. Simona Halep pune capăt unui turneu gestionat magistral, în care şi-a folosit energia judicios şi în care înteligenţa, talentul şi experianţa ei au fost decisive.

Setul I a început echilibrat, cu schimburi lungi de mingi, la fel ca întreaga partidă. Mai atentă în raliuri, mai precisă, cu un <forehand> devastator, Stephens a fructificat prima minge de break la 2-1, apoi a menţinut avantajul până la finalul setului, salvând singura minge de break a Simonei Halep, în ghemul al nouălea.

Stephens a continuat evoluţia bună din primul set, reuşind un break la începutul setului secund, apoi l-a consolidat cu serviciul De la 0-2, Halep a început să-şi ridice nivelul de agresivitate, să vină mai mult către fileu, să fie mai precisă şi a reuşit să întoarcă scorul, profitând de faptul şi de faptul că americanca lăsa impresia că şi-a epuizat resursele fizice.

Halep a câştigat patru ghemuri la rând, dar, la 4-2, a făcut un ghem slab pe propriul serviciu, iar Stephens a anulat avantajul româncei, cu rebreak şi cu încă un ghem câştigat destul de uşor, pe greşelile rivalei.

Simona Halep nu a fost descumpănită de acest mic reviriment al adversarei şi a luat următoarele două ghemuri, punând capăt setului, cu 6-4, după o oră şi 25 de minute de joc.

Setul decisiv a fost un monolog al jucătoarei române, o demonstraţie de forţă şi precizie, iar scorul de 6-1 nu mai lasă loc de comentarii. Halep încheiat meciul în două ore şi trei minute, apoi a urcat în tribune şi şi-a îmbăţişat familia.

La zece ani după ce a câştigat titlul la Roland Garros, la junioare, Simona Halep l-a obţinut şi la senioare, devenit a 49-a jucătoare din lume care ridică deasupra capului un trofeu de grand slam, în Era Open.

Calificarea în finală la Roland Garros este recompensată cu 1,12 milioane de euro şi cu 1.300 de puncte WTA. Câştigătoarea va primi 2,2 milioane de euro şi 2.000 de puncte WTA.

Simona Halep, în vârstă de 26 de ani şi 1,68 de metri înălţime, a disputat a XXXI-a finală din carieră, a patra din acest an.

Titluri WTA de simplu: 17 – Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), ‘s-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul “mic” al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 14 – Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) – în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5), în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5), în 2015, WTA Finals – Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

Finala feminină de la Roland Garros, dintre Simona Halep şi Sloane Stephens este programată la ora 16:00. Liderul mondial e din nou la un pas de primul titlu de Mare Şlem al carierei. La ultima întâlnire cu jurnaliştii, ambele jucătoare s-au declarat extrem de fericite pentru că au ajuns înfinală. Simona speră să aibă parte de o vreme bună şi finala să nu fie amânată de o eventuală ploaie, în timp ce Stephens a avut numai cuvinte de laudă la adresa liderului mondial.

Finala Roland Garros. Simona Halep – Sloane Stephens. Din tribune, Simona Halep va fi susţinută de Gică Hagi şi Gică Popescu, iar Nadia Comăneci va veni special la Paris ca să vadă finala programată pe arena Philippe-Chatrier.

Finala Roland Garros. Simona Halep – Sloane Stephens. “Cred că am aceeaşi plăcere, aceeaşi bucurie că am ajuns în această ipostază din nou. Este un moment special să pot juca din nou o finală la Roland Garros şi pot spune că e turneul meu favorit de Grand Slam, mă simt ca acasă aici, mă bucur că va fi o nouă provocare. E doar un alt meci, nu va fi special, nu contează rezultatul. Vreau să joc cel mai bun tenis, să lupt şi vom vedea cine va învinge. Eu nu simt presiunea. E doar o provocare mare pentru mine şi e o şansă mare să câştig turneul visurilor mele. Trebuie doar să joc cum am făcut-o ieri, am mai jucat împotriva ei. Vreau doar să zâmbesc mâine”, a declarat Simona Halep.

Finala Roland Garros. Simona Halep – Sloane Stephens. Despre ce a îmbunătăţit, Simona a spus: “Am mai multă experienţă, sunt mai relaxată într-o astfel de situaţie. Dar nu se ştie niciodată, mereu e diferit, încerc să joc cel mai bun tenis. Mă simt bine în această poziţie şi sper ca mâine să fie diferit faţă de celelalte finale. Încerc doar să fiu concentrată pe meci şi nu pe ceea ce se întâmplă în arenă, dar mereu, când aplaudă sau mă încurajează, e drăguţ”.

Finala Roland Garros. Simona Halep – Sloane Stephens. În privinţa adversarei sale din finală, Sloane Stephens, Simona a mărturisit: “A fost uimitor ce a făcut ea anul trecut. Fără să joace 9-11 luni a revenit şi a câştigat un Grand Slam, aşa că e uimitor. Ştiu că e o jucătoate uimitoare, e puternică şi mâine voi înfrunta o adversară care joacă la fel ca adversara din semifinală (n.r. – Garbien Muguruza). Ştiu ce trebuie să joc, dar acum e diferit. E uimitoare, mai ales prin ce a făcut la US Open…”.

Finala Roland Garros. Simona Halep – Sloane Stephens. Referindu-se la cele trei finale majore pierdute de Halep, două la Roland Garros (în 2014, cu Şarapova, şi în 2017, cu Ostapenko) şi una la Austalian Open (contra lui Wozniacki, în acest an), Sloane a ţinut să sublinieze: “Niciun avantaj pentru Halep pentru că eu am un titlu, iar ea nu are nicunul”.

Finala Roland Garros. Simona Halep – Sloane Stephens. Jurnaliştii prezenţi la conferinţa de presă au fost curioşi să afle ce va face Sloane dacă va câştiga al doilea trofeu de Mare Şlem după US Open 2017, dar s-au ales cu un răspuns diplomat: “Doar mă voi duce acolo şi voi juca finala. Se întâmplă atâtea înainte să te gândeşti la cum e să ridici trofeul. Nu trebuie să te gândeşti la cât va dura finala…Sunt atâtea lucruri care-ţi vin în minte, te gândeşti la orice se poate întâmpla, aş avea timp să joc de şase ori meciul în minte. Dar eu mă gândesc doar la ce am de făcut, să ascult sfaturile antrenorului meu şi să am mintea limpede”, a mai declarat adversara Simonei.

Finala Roland Garros. Meciul dintre Simona Halep si Sloane Stephens poate fi urmarit video live stream aici sau aici