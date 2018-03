Indian Wells. Simona Halep – Petra Martic (live video)

Simona Halep Indian Wells. Halep este la un singur pas de careul de aşi al competiţiei de la Indian Wells, câştigată în 2015. Simona Halep o va întâlni în sferturi, miercuri, nu înainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportivă clasată pe locul 51 WTA.

Două dintre “sferturile” feminine au loc miercuri, celelalte două urmând a se juca joi. Cum Simona a fost în jumătatea superioară a tabloului, ea va juca astăzi.

Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat, marţi, în ultimele opt la Indian Wells (California), turneu dotat cu premii totale de 7.972.535

Halep (26 ani), campioană la BNP Paribas Open acum trei ani, s-a impus într-o oră şi 15 minute în faţa unei adversare de aceeaşi vârstă, aflată pe locul 55 în lume.

Simona Halep a avut un prim set mai dificil, dar a înclinat balanţa pe finalul său, pentru ca apoi să domine actul secund. Românca a greşit destul de mult în primul set, în care a fost condusă cu 1-0 şi 2-1, dar a reuşit un prim break în gameul cinci, preluând conducerea (3-2). Au urmat alte trei break-uri, după care Wang şi-a făcut serviciul şi a trecut în avantaj, 5-4. Halep a făcut apel la sfaturile antrenorului Darren Cahill, iar rezultatul s-a văzut imediat, Simona câştigând trei gameuri la rând şi setul (7-5). În manşa secundă, Halep a câştigat primele trei gameuri, apoi şi-a pierdut serviciul, însă nu a mai putut fi oprită, învingând cu 6-1.

Halep a avut procentaje net superioare la punctele realizate cu ambele servicii (64%-47% la primul, 50%-26% la al doilea), a avut mai multe mingi direct câştigătoare (16-12), dar mai puţine erori neforţate (27-29).

“Știam că o să fie așa, pentru că ne-am antrenat acum câteva zile și m-a învins la antrenamente. A fost un meci greu, dar am fost pregătită, știam ce trebuie să fac, am încercat să țin mingea în joc, să nu greșesc mult și am dominat mai mult. Abia am putut să ridic trofeul pentru că era prea greu. E mereu o plăcere să vin aici, să joc, pe terenul central. De asemenea, publicul este mereu plăcut. Vă mulțumesc pentru că ați venit! Sper ca în runda următoare să joc mai bine decât acum”, a spus Halep la finalul meciului.

Indian Wells. Meciul dintre Simona Halep si Petra Martic poate fi urmarit video live stream aici