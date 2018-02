Jissen Do – Tabăra mixta de arte martiale si ski

12 elevi ai Asociației Internaționale Jissen Do, cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, au participat în perioada 4-9 februarie 2018 la Tabăra mixta de arte martiale si ski din Zărnești.

Copiii au beneficiat de cursuri de ski în Poiana Brașov, de antrenamente făcute în mijlocul naturii și de un program de jocuri și alte activități de orientare turistică.

Scopul taberei nu a fost nidecum atingerea vreunei performanțe sportive, ci dobândirea încrederii în sine, acumularea de informații noi, socializarea și integrarea copiilor în grup.

Din dorința de a experimenta cât mai multe lucruri și de a le arăta copiilor că cel mai bine te distrezi petrecând timp fizic cu alții, departe de tablete și telefoane mobile, activitățile au fost numeroase și foarte diferite. Astfel, am beneficiat de vizite la Castelul Cantacuzino din Bușteni, la Cetatea Râșnov și la Castelul Peleș din Sinaia, am vizitat Peștera Valea Cetății de lângă Râșnov, am făcut căutare de comori în Brașov, încercând să descoperim o parte din clădirile importante din oraș. Cea mai interesantă vizită a fost însă la Centrul de Vizitare al Parcului Național Piatra Craiului din Zărnești, unde am parcurs virtual traseele din parc, am explorat o peșteră și o stână, iar animalele întâlnite pe traseu pot fi văzute, dar și auzite, creând impresia că ești chiar pe munte.

În această tabără am învățat să ne bucurăm de fiecare lucru întâlnit, fie el un petic de zăpadă prin pădure, sau jocurile în echipă din fiecare seară. Am învățat de asemenea să mâncăm mai sănătos, să ne ajutăm unii pe alții, să fim mai rezistenți și mai puternici chiar dacă alergăm în kimono-uri prin zăpadă și să râdem împreună.

Mulțumim pe această cale Fundației pentru Tineret a Municipiului București, care ne sprijină de ceva timp toate activitățile noastre și acorda importanța educării copiilor prin sport și nu numai.