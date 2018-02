LOTO 6/49, 1 februarie 2018. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

Joi, 1 februarie 2018 (01.02.2018) de la ora 17.30, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

Joi, 1 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 28 ianuarie, Loteria Romana a acordat 25.710 castiguri in valoare totala de 1.083.122 lei.

In urma tragerii de duminica, 28 ianuarie, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,76 milioane de lei (aproximativ 1,7 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion lei (peste 224.000 de euro).

In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 15,3 milioane lei (peste 3,27 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 80.600 de lei (peste 17.200 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 316.500 de lei (peste 67.800 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 120.600 lei (peste 25.800 de euro).

Vă prezentam numerele ieşite câştigătoare la extragerile Loto 6 din 49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc si Noroc de joi 1 februarie 2018.

NUMERELE EXTRASE joi, 1 februarie 2018

Loto 6/49

37 34 27 46 4 28

Joker

26 34 2 28 11 + 14

Loto 5 din 40

2 25 20 1 40 35

Noroc

5 2 1 7 8 4 1

Super Noroc

1 3 6 7 9 0

Noroc Plus

4 4 1 7 4 8